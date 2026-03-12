ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «δεν θα ήταν ηθοποιός εάν δεν υπήρχε το μπαλέτο και η όπερα», λέει η Μίστι Κόπλαντ

Δεν κοπάζουν οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του ηθοποιού - Η απάντηση της δημοφιλούς μπαλαρίνας, Μίστι Κόπλαντ

The LiFO team
Η κορυφαία μπαλαρίνα, η πρώτη μαύρη χορεύτρια του American Ballet Theater, Μίστι Κόπλαντ απάντησε στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα / Φωτ.: EPA
Η Μίστι Κόπλαντ, διακεκριμένη μπαλαρίνα και η πρώτη μαύρη χορεύτρια του American Ballet Theater, απάντησε στα πρόσφατα σχόλια του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα.

Συγκεκριμένα, το κατά τα άλλα «χρυσό αγόρι» του κινηματογράφου, δήλωσε πρόσφατα, ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται» πια για το μπαλέτο ή την όπερα, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

«Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο, στην όπερα ή σε πράγματα του τύπου "Ελάτε, κρατήστε αυτό το πράγμα ζωντανό, ακόμα κι αν κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτό". Με όλο τον σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς σε τηλεθέαση», σχολίασε.

Ανάμεσα στα ονόματα που εκφράστηκαν δημόσια εναντίον των δηλώσεών του είναι και η Μίστι Κόπλαντ, η οποία συμμετείχε και στην καμπάνια προώθησης του «Marty Supreme».

Η Κόπλαντ στράφηκε κατά του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού για σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A CNN & Variety Town Hall Event».

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του ‘Marty Supreme’, σε σχέση με τη δική μου μορφή τέχνης», δήλωσε η μπαλαρίνα.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, ναι, πρόκειται για μια μορφή τέχνης που δεν είναι “δημοφιλής” ή μέρος της ποπ κουλτούρας όπως είναι οι ταινίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει διαχρονική σημασία για τον πολιτισμό».

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Κόπλαντ πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει λόγος που η όπερα και το μπαλέτο «ζουν» εδώ και «πάνω από 400 χρόνια», σημειώνοντας ότι ο Σαλαμέ «δεν θα ήταν ηθοποιός και δεν θα είχε τις ευκαιρίες που έχει σήμερα ως κινηματογραφικός σταρ, εάν δεν υπήρχαν η όπερα και το μπαλέτο και η σημασία τους σε αυτό το καλλιτεχνικό πεδίο».

«Όλες αυτές οι μορφές τέχνης έχουν τον δικό τους χώρο και δεν θα έπρεπε να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους», σημείωσε τέλος η Μίστι Κόπλαντ.

Με πληροφορίες από CBS News, USA Today
 

