Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα των Καννών, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θυμήθηκε τη μάχη της για το Yentl, την ταινία που ήθελε να σκηνοθετήσει όταν το Χόλιγουντ δεν εμπιστευόταν ακόμη μια γυναίκα ηθοποιό πίσω από την κάμερα.

Φωτο: Steve Schapiro
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ χρειάστηκε 15 χρόνια για να καταφέρει να γυρίσει το Yentl, ένα από τα πιο προσωπικά σχέδια της καριέρας της. Όπως θυμήθηκε η ίδια, παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών, κάθε στούντιο την είχε απορρίψει.

Η 84χρονη σταρ τιμήθηκε στην τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, όμως δεν μπόρεσε να βρεθεί αυτοπροσώπως στη Γαλλία, καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στο γόνατο. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ενώ στην τελετή προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της Στρέιζαντ.

Στην ομιλία της, η Στρέιζαντ στάθηκε ιδιαίτερα στο Yentl, την ταινία του 1983 την οποία σκηνοθέτησε, συνυπέγραψε, παρήγαγε και πρωταγωνίστησε. Βασισμένη στο διήγημα Yentl the Yeshiva Boy του Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής Εβραίας γυναίκας τον 19ο αιώνα, που μεταμφιέζεται σε άνδρα για να μπορέσει να σπουδάσει.

φωτογραφία: Getty images

«Είχα ιστορίες που ήθελα να πω, όπως το Yentl», είπε η Στρέιζαντ. «Αλλά ήμουν γυναίκα, κι αυτό ήταν εμπόδιο για τους ανθρώπους και ακόμη χειρότερα, ήμουν μια ηθοποιός που ήθελε να σκηνοθετήσει. Έτσι, κάθε στούντιο με απέρριψε».

Η ίδια πρόσθεσε ότι για 15 χρόνια το project βρισκόταν στα όρια της κατάρρευσης. «Αλλά έπρεπε να κάνω αυτή την ταινία», είπε. Το Yentl έμελλε τελικά να γράψει ιστορία: η Στρέιζαντ έγινε η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτρια που έλαβε μεγάλο χολιγουντιανό budget για παραγωγή τέτοιου μεγέθους, ενώ το 1984 έγινε και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας.

Στην ομιλία της στις Κάννες, η Στρέιζαντ αναφέρθηκε και στα πρώτα χρόνια της ως θεατής στο Μπρούκλιν, όταν έβλεπε ταινίες του Φρανσουά Τριφό, του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, του Φεντερίκο Φελίνι και του Ακίρα Κουροσάβα σε έναν κινηματογράφο κοντά στο σχολείο της. Όπως είπε, εκείνες οι εικόνες την καθόρισαν και παρέμειναν μέσα της.

Πριν περάσει η ίδια πίσω από την κάμερα, είχε συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Γουίλιαμ Γουάιλερ, ο Βινσέντε Μινέλι και ο Σίντνεϊ Πόλακ. Κοιτάζοντας πίσω, είπε ότι συχνά δεν σκεφτόταν μόνο τον δικό της ρόλο, αλλά την ταινία ως σύνολο. Χωρίς ακόμη να το ξέρει, σκεφτόταν ήδη σαν σκηνοθέτρια.

Η τιμή των Καννών ήρθε ως αναγνώριση μιας καριέρας που απλώθηκε σε κινηματογράφο, μουσική, θέατρο και τηλεόραση. Η Στρέιζαντ ανήκει στη μικρή ομάδα των καλλιτεχνών που έχουν κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony, ενώ το φεστιβάλ την περιέγραψε ως μια εμβληματική δημιουργό και «ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου».

Κλείνοντας την ομιλία της, η Στρέιζαντ μίλησε για τη δύναμη του σινεμά σε έναν κόσμο που μοιάζει όλο και πιο διασπασμένος. Οι ταινίες, είπε, μπορούν ακόμη να ανοίγουν την καρδιά και το μυαλό σε ιστορίες που θυμίζουν την κοινή ανθρώπινη ευαλωτότητα και αντοχή.

