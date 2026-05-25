Σώματα, ήλιος και queer ευφορία στη Σούγια

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ DANI D’INGEO ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΤΟ NATURE LOVES COURAGE ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ: ΕΝΑ QUEER ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΣΟΥΓΙΑΣ, ΜΕ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ, FLINTA DJS, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΙΔΡΩΤΑ, ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ CLUB ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Σώματα στην ακτογραμμή της Σούγιας, στο Nature Loves Courage, ένα queer φεστιβάλ που μεταφέρει την ενέργεια του clubbing έξω από τα υπόγεια και μέσα στο φως.
Η queer ευφορία έχει συχνά συνδεθεί με το σκοτάδι: υπόγεια κλαμπ, ιδρωμένα ταβάνια, σώματα που χάνονται μέσα στον καπνό, dancefloors που λειτουργούν ταυτόχρονα ως χώροι επιθυμίας και επιβίωσης.

Στη Σούγια, όμως, το Nature Loves Courage δείχνει μια άλλη εικόνα: queer σώματα έξω από τις σκιές, πάνω στην κρητική ακτογραμμή, ανάμεσα σε βότσαλα, θάλασσα, ήλιο και ανοιχτούς χορευτικούς χώρους. Ο φωτογράφος Dani D’Ingeo κατέγραψε το φεστιβάλ σαν μια ηλιόλουστη τελετουργία σωματικής ελευθερίας, όπου το clubbing δεν χρειάζεται απαραίτητα το σκοτάδι για να γίνει έντονο.

Ιδρύτρια του φεστιβάλ είναι η Abyss X, που δημιούργησε το Nature Loves Courage ως αντίδραση στη βιομηχανοποιημένη club κουλτούρα. Αντί για ακόμη ένα σκοτεινό, τυποποιημένο ευρωπαϊκό dancefloor, το φεστιβάλ προτείνει κάτι πιο κοινόχρηστο, πιο σωματικό, πιο ανοιχτό: μια εμπειρία χτισμένη γύρω από τη φύση, την κοινότητα, τη μουσική και την queer παρουσία στο φως.

Το line-up δίνει έμφαση σε FLINTA DJs και σε ήχους πέρα από το κυρίαρχο techno πρότυπο, με αναφορές από τον αραβικό κόσμο, τη Νότια και Κεντρική Αμερική, την Ασία, την Αφρική, το hardcore, το electro, το progressive και το psy. Η ιδέα δεν είναι απλώς να στηθεί ένα πάρτι σε ωραίο τοπίο, αλλά να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου το σώμα, η επιθυμία και η κοινότητα μπορούν να υπάρξουν χωρίς να ζητούν συγγνώμη.

Οι φωτογραφίες του D’Ingeo δεν προσπαθούν να κάνουν το φεστιβάλ πιο glamorous από όσο είναι. Κρατούν κάτι από την τρυφερότητα, την ακαταστασία και τη φυσικότητα της στιγμής: αγκαλιές, ιδρωμένα σώματα, φιλιά στο πάτωμα, παρέες στην ακτή, πρόσωπα σε έκσταση, δέρματα με αλάτι και ήλιο. Είναι ένα φωτογραφικό αρχείο queer καλοκαιριού, αλλά και μια υπενθύμιση ότι το dancefloor παραμένει πολιτικός χώρος ακόμη κι όταν βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.

Ο Dani D’Ingeo φωτογραφίζει το φεστιβάλ σαν μια ηλιόλουστη queer τελετουργία: θάλασσα, ιδρώτας, αλάτι, αγκαλιές και σώματα που χορεύουν χωρίς να κρύβονται.
Το Nature Loves Courage δημιουργήθηκε από την Abyss X ως εναλλακτική στο βιομηχανοποιημένο ευρωπαϊκό clubbing, με έμφαση στην κοινότητα, τη φύση και τη σωματική ελευθερία.
Το φεστιβάλ δίνει χώρο σε FLINTA DJs και σε ήχους πέρα από το κυρίαρχο techno μοντέλο, χτίζοντας ένα dancefloor πιο ανοιχτό, πιο διεθνές και πιο κοινοτικό.
Η queer ευφορία δεν ανήκει μόνο στα σκοτεινά dancefloors. Στη Σούγια, μεταφέρεται στον ήλιο, στα βότσαλα και στην ανοιχτή κρητική ακτογραμμή.
Ανάμεσα σε φιλιά, αγκαλιές και χορό, οι φωτογραφίες του Dani D’Ingeo καταγράφουν μια queer κοινότητα που δεν χρειάζεται να κατέβει στο υπόγειο για να νιώσει ελεύθερη.
Το Nature Loves Courage είναι ταυτόχρονα πάρτι, φωτογραφικό αρχείο και υπενθύμιση ότι το dancefloor μπορεί να είναι πολιτικός χώρος — ακόμη κι όταν βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.
Αν η ευρωπαϊκή club κουλτούρα έχει μάθει να ζει στο σκοτάδι, το Nature Loves Courage θυμίζει ότι η queer έκσταση μπορεί να συμβεί και κάτω από τον πιο δυνατό ήλιο.
Η Σούγια γίνεται εδώ κάτι παραπάνω από καλοκαιρινό τοπίο: ένα προσωρινό queer καταφύγιο, φτιαγμένο από μουσική, σώματα και κοινή παρουσία.
Στη νότια Κρήτη, το dancefloor δεν είναι απλώς χώρος διασκέδασης. Είναι τρόπος να βρεθούν μαζί σώματα, ήχοι, επιθυμίες και μικρές μορφές ελευθερίας.
Ο Dani D’Ingeo φωτογραφίζει χωρίς να παγώνει τη στιγμή: τα σώματα παραμένουν σε κίνηση, οι αγκαλιές ανοιχτές, η ενέργεια σχεδόν υγρή από θάλασσα και ιδρώτα.
Σώματα με αλάτι, τατουάζ και ήλιο μετατρέπουν την ακτογραμμή της Σούγιας σε dancefloor, σε καταφύγιο και σε προσωρινή queer πατρίδα.
Οι φωτογραφίες του Dani D’Ingeo δείχνουν μια άλλη πλευρά της queer νύχτας: όχι σκοτεινή, όχι κρυμμένη, αλλά φωτεινή, σωματική και ανοιχτή στο βλέμμα.
Αυτές οι εικόνες δεν πουλούν απλώς ένα καλοκαιρινό πάρτι. Καταγράφουν μια queer κοινότητα που χορεύει σαν να διεκδικεί το φως, το τοπίο και την παρουσία της.

