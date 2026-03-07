Εθνική Λυρική Σκηνή: Η «απάντηση» στον Σαλαμέ για τις δηλώσεις του σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο

Αντιδράσεις στον χώρο των παραστατικών τεχνών προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο ηθοποιός, σε δημόσια συζήτηση με τον Matthew McConaughey, μιλώντας για το μέλλον του κινηματογράφου και την ανάγκη να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για τις κινηματογραφικές αίθουσες, έκανε μια σύγκριση με άλλες μορφές τέχνης.

Σε εκείνο το πλαίσιο ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εργάζεται «σε πράγματα όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου προσπαθείς να κρατήσεις κάτι ζωντανό ενώ κανείς δεν ενδιαφέρεται πια». Λίγο αργότερα πρόσθεσε ότι σέβεται τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η δήλωσή του ίσως προκαλέσει αντιδράσεις.

Ok I did not hear this. This sucks pic.twitter.com/O2ZW26zHrb — Seth Abramovitch (@SethAbramovitch) March 5, 2026

Τα σχόλιά του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς πολλοί καλλιτέχνες και πολιτιστικοί οργανισμοί θεώρησαν ότι υποβαθμίζουν την αξία των κλασικών παραστατικών τεχνών.

Η «απάντηση» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Στο κλίμα των αντιδράσεων, η Εθνική Λυρική Σκηνή δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, σχολιάζοντας με χιουμοριστικό τρόπο τις δηλώσεις του ηθοποιού.

Στην ανάρτηση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «εμείς στην Εθνική Λυρική Σκηνή πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο», ενώ απευθύνεται πρόσκληση στον Σαλαμέ να επισκεφθεί την Αθήνα και να διαπιστώσει από κοντά το ενδιαφέρον του κοινού για την όπερα και το μπαλέτο.

Δείτε το βίντεο:

Η ανάρτηση της Κρατικής Όπερας του Αμβούργου

Ανάλογη ανάρτηση με αυτήν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έκανε και η Κρατική Όπερα του Αμβούργου η οποία δημοσίευσε τις επίμαχες δηλώσεις του ηθοποιού γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο: «Ένα ευχαριστώ σε όλους όσοι κάνουν την όπερα και το μπαλέτο πραγματικότητα».