ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πολιτισμός

Εθνική Λυρική Σκηνή: Η «απάντηση» στον Σαλαμέ για τις δηλώσεις του σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο

Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για την όπερα και το μπαλέτο και δεν θα ήθελε να εργαστεί σε κανέναν από τους δύο χώρους

The LiFO team
The LiFO team
ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΟΠΕΡΑ ΜΠΑΛΕΤΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/GreekNationalOpera
0

Αντιδράσεις στον χώρο των παραστατικών τεχνών προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο ηθοποιός, σε δημόσια συζήτηση με τον Matthew McConaughey, μιλώντας για το μέλλον του κινηματογράφου και την ανάγκη να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για τις κινηματογραφικές αίθουσες, έκανε μια σύγκριση με άλλες μορφές τέχνης.

Σε εκείνο το πλαίσιο ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εργάζεται «σε πράγματα όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου προσπαθείς να κρατήσεις κάτι ζωντανό ενώ κανείς δεν ενδιαφέρεται πια». Λίγο αργότερα πρόσθεσε ότι σέβεται τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η δήλωσή του ίσως προκαλέσει αντιδράσεις.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς πολλοί καλλιτέχνες και πολιτιστικοί οργανισμοί θεώρησαν ότι υποβαθμίζουν την αξία των κλασικών παραστατικών τεχνών.

Η «απάντηση» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Στο κλίμα των αντιδράσεων, η Εθνική Λυρική Σκηνή δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, σχολιάζοντας με χιουμοριστικό τρόπο τις δηλώσεις του ηθοποιού.

Στην ανάρτηση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «εμείς στην Εθνική Λυρική Σκηνή πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο», ενώ απευθύνεται πρόσκληση στον Σαλαμέ να επισκεφθεί την Αθήνα και να διαπιστώσει από κοντά το ενδιαφέρον του κοινού για την όπερα και το μπαλέτο.

Δείτε το βίντεο:

Η ανάρτηση της Κρατικής Όπερας του Αμβούργου

Ανάλογη ανάρτηση με αυτήν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έκανε και η Κρατική Όπερα του Αμβούργου η οποία δημοσίευσε τις επίμαχες δηλώσεις του ηθοποιού γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο: «Ένα ευχαριστώ σε όλους όσοι κάνουν την όπερα και το μπαλέτο πραγματικότητα».

Πολιτισμός

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δύο νέα έργα αποδίδονται στον Μιχαήλ Αγγελο στα 550 χρόνια από τη γέννησή του

Πολιτισμός / Ο μύθος του Μιχαήλ Άγγελου συνεχίζει να μεγαλώνει, 550 χρόνια μετά

Δύο νέα έργα αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο στα 550 χρόνια από τη γέννησή του, σε μια συγκυρία που δείχνει πως ο μύθος του συνεχίζει να μεγαλώνει μαζί με τις διεκδικήσεις γύρω από το όνομά του
THE LIFO TEAM
Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας

Πολιτισμός / Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υπουργών, θέματα που αφορούν την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του Πολιτισμού, μεταξύ άλλων ως προς το Ταμείο Συνοχής και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
THE LIFO TEAM
Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Πολιτισμός / Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Το Paddington και το Into the Woods προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες των Olivier Awards, σε μια λίστα που φέρνει δίπλα δίπλα το λαϊκό θέαμα, το θεατρικό κύρος και μεγάλα ονόματα όπως η Cate Blanchett, ο Tom Hiddleston και ο Bryan Cranston.
THE LIFO TEAM
 
 