Πέθανε ο σαξοφωνίστας της τζαζ, Sonny Rollins

Ο Σόνι Ρόλινς με τους Ντον Τσέρι και Χένρι Γκράιμς στο Μέγαρο Μουσικής της Στοκχόλμης, 17 Ιανουαρίου 1963
Ο Sonny Rollins, «κολοσσός του σαξοφώνου» και τελευταία φυσιογνωμία των μεγάλων της χρυσής εποχής της τζαζ με έργα εξίσου παθιασμένα όσο και στοχαστικά, πέθανε τη Δευτέρα (25/5), σε ηλικία 95 ετών, αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του.

«Με βαθιά θλίψη και απέραντη αγάπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Sonny Rollins», αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του καλλιτέχνη στο X.

Στην ανάρτηση προστίθεται ότι «ο κολοσσός του σαξοφώνου απεβίωσε αυτό το απόγευμα (σ.σ.: Δευτέρα) στο σπίτι του στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης στην ηλικία των 95 ετών», χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του.

Επονομαζόμενος έτσι από τον τίτλο του αριστουργήματός του του 1956, του άλμπουμ «Saxophone Colossus», ο Sonny Rollins επιβλήθηκε με μια καινοτόμα δύναμη που εκφράσθηκε στο hard bop, μια τζαζ έντονη, απαλλαγμένη από τους δομικούς καταναγκασμούς του είδους.

Αναγνωρίσιμος τα τελευταία χρόνια με τα λευκά γένια και μαλλιά του, θεωρούνταν ένας από τους πιο μεγάλους σαξοφωνίστες στον κόσμο, δίπλα στους Τσάρλι Πάρκερ, Κόλμαν Χόκινς ή Τζον Κολτρέιν.

Αντίθετα με πολλούς καλλιτέχνες αυτής της περιόδου της μεταπολεμικής τζαζ που χάθηκαν πρόωρα, ο Sonny Rollins γνώρισε μια μακρά και παραγωγική σταδιοδρομία, δουλεύοντας και μετά τα 80 του παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που περιόριζαν τις παραστάσεις του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

