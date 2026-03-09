Doja Cat κατά Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είχε το θράσος να πει ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για όπερα και μπαλέτο»

Κριτική στον Τιμοτέ Σαλαμέ, μετά τις δηλώσεις του ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται για την όπερα και το μπαλέτο», άσκησε η Doja Cat με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok την Κυριακή, στο οποίο σχολιάζει το επίκαιρο θέμα, ξεκινώντας με την παρατήρηση ότι η όπερα και το μπαλέτο έχουν ιστορία 400 και 500 ετών αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, αφού μπερδεύει ελαφρώς το όνομα του Σαλαμέ, τον κατηγορεί ότι «είχε το θράσος» να δηλώσει μπροστά στις κάμερες πως κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για αυτές τις μορφές τέχνης.

Doja Cat για Τιμοτέ Σαλαμέ: «Γεματές κόσμο οι αίθουσες όπερας»

Η Doja Cat υποστήριξε επίσης ότι, αν κάποιος επισκεφθεί σήμερα μια αίθουσα όπερας, είναι «σχεδόν σίγουρο» πως θα τη βρει γεμάτη κόσμο, με το κοινό να παρακολουθεί σιωπηλά την παράσταση από σεβασμό προς το είδος, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ όμορφο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σωματική καταπόνηση των χορευτών, σημειώνοντας ότι οι καλλιτέχνες του μπαλέτου συχνά υπομένουν έντονο πόνο και εξαντλητική προσπάθεια, απλώς και μόνο επειδή αγαπούν αυτό που κάνουν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρότι η βιομηχανία των παραστατικών τεχνών περνά μια δύσκολη περίοδο, αυτό δεν σημαίνει ότι το κοινό έχει σταματήσει να ενδιαφέρεται για την όπερα και το μπαλέτο.

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του Σαλαμέ σε εκδήλωση συζήτησης που διοργάνωσαν το CNN και το Variety στο Όστιν του Τέξας στις 21 Φεβρουαρίου.

Εκεί, συζητώντας για το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας μαζί με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, ο ηθοποιός ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με την όπερα ή το μπαλέτο απλώς για να διατηρηθούν ζωντανά, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτά».

Με πληροφορίες από TMZ

