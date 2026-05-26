Βρετανία: Ανακαλύφθηκαν λείψανα 38 ανθρώπων σε χώρο παλιού νοσοκομείου

Δεκάδες σκελετοί που ανακάλυψαν αρχαιολόγοι σε χώρο παλαιού νοσοκομείου στη Βρετανία, έχουν χαρακτηριστεί ως «σημαντική» και «απροσδόκητη» ανακάλυψη.

Τα οστά ανδρών, γυναικών και βρεφών αποκαλύφθηκαν σε οικόπεδο στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου Cardigan Memorial στο Ceredigion, το οποίο αναπτύσσεται από την Οργάνωση Στέγασης Ουαλίας και Δυτικής Αγγλίας (WWHA).

Σύμφωνα με μια αρχαιολογική έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της WWHA, εντοπίστηκαν συνολικά 38 σκελετοί, οι οποίοι εκτιμάται ότι χρονολογούνται στον 12ο αιώνα.

Ο ιστορικός Γκλεν Τζόνσον δήλωσε ότι ο χώρος ήταν «αρκετά μεγάλος και αρκετά παλιός ώστε να υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα».

Οι σκελετοί περιγράφηκαν ως «σε μεγάλο βαθμό σε κακή κατάσταση και αποσυναρμολογημένοι», αλλά σε πέντε τάφους βρέθηκαν υπολείμματα φερέτρων.

Όλες οι ταφές είχαν προσανατολισμό από ανατολή προς δύση, κάτι που, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν χαρακτηριστικό των μετα-ρωμαϊκών χριστιανικών ταφών.

Αναφέρθηκε ότι τα λείψανα μπορούν να χρονολογηθούν στον 12ο αιώνα και πιθανώς προέρχονται από ένα νεκροταφείο πολιτών, βόρεια μιας εκκλησίας που βρισκόταν στην περιοχή.

Επίσης ανακαλύφθηκαν οστά και δόντια ζώων, πλακάκια δαπέδου, κομμάτια τούβλων, θραύσματα σιδερένιου αρότρου, γυαλί, κελύφη στρειδιών, κεραμικά και πλάκες στέγης.

Ο Τζόνσον, ιστορικός της πόλης, δήλωσε: «Το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για τάφους κατοίκων της πόλης διαφόρων κοινωνικών τάξεων, που χρονολογούνται πριν από τη διάλυση των μοναστηριών τον 16ο αιώνα».

Μερικά από τα πιο απροσδόκητα ευρήματα ήταν εργαλεία από πυριτόλιθο της Εποχής του Χαλκού ή της ύστερης Νεολιθικής περιόδου. Φωτ.: Wales and West Housing Association/BBC

«Η ανακάλυψή τους είναι αρκετά συναρπαστική και σημαντική, και προηγουμένως απροσδόκητη», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

«Αν και έχουν ταξινομήσει το υπόλοιπο τμήμα του χώρου ως χαμηλής έως μέτριας αρχαιολογικής ευαισθησίας, ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και αρκετά παλιός ώστε να έχει δυνατότητες για περαιτέρω αρχαιολογικά ευρήματα».

Επισήμανε άλλα αντικείμενα όπως κεραμικά που αναφέρονται στην έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε το 2023 αλλά ήρθε στο φως σε συνεδρίαση νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Εκτός από τις ταφές, έχει βρεθεί μια ποσότητα μεσαιωνικής κεραμικής, καθώς και λάκκοι και τάφροι διαφόρων εποχών που χρονολογούνται πριν από το Memorial Hospital», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Ίσως το πιο απροσδόκητο από όλα είναι η ανακάλυψη αρκετών εργαλείων από πυριτόλιθο της Εποχής του Χαλκού ή της Ύστερης Νεολιθικής Εποχής, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο χώρος αυτός κατοικούνταν ή χρησιμοποιούνταν κατά την προϊστορική εποχή».

Με πληροφορίες από BBC

