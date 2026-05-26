Βρετανία: Ανακαλύφθηκαν λείψανα 38 ανθρώπων σε χώρο παλιού νοσοκομείου

Τα λείψανα χρονολογούνται περίπου στον 12ο αιώνα

Φωτ.: Wales and West Housing Association/BBC
Δεκάδες σκελετοί που ανακάλυψαν αρχαιολόγοι σε χώρο παλαιού νοσοκομείου στη Βρετανία, έχουν χαρακτηριστεί ως «σημαντική» και «απροσδόκητη» ανακάλυψη.

Τα οστά ανδρών, γυναικών και βρεφών αποκαλύφθηκαν σε οικόπεδο στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου Cardigan Memorial στο Ceredigion, το οποίο αναπτύσσεται από την Οργάνωση Στέγασης Ουαλίας και Δυτικής Αγγλίας (WWHA).

Σύμφωνα με μια αρχαιολογική έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της WWHA, εντοπίστηκαν συνολικά 38 σκελετοί, οι οποίοι εκτιμάται ότι χρονολογούνται στον 12ο αιώνα.

Ο ιστορικός Γκλεν Τζόνσον δήλωσε ότι ο χώρος ήταν «αρκετά μεγάλος και αρκετά παλιός ώστε να υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα».

Οι σκελετοί περιγράφηκαν ως «σε μεγάλο βαθμό σε κακή κατάσταση και αποσυναρμολογημένοι», αλλά σε πέντε τάφους βρέθηκαν υπολείμματα φερέτρων.

Όλες οι ταφές είχαν προσανατολισμό από ανατολή προς δύση, κάτι που, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν χαρακτηριστικό των μετα-ρωμαϊκών χριστιανικών ταφών.

Αναφέρθηκε ότι τα λείψανα μπορούν να χρονολογηθούν στον 12ο αιώνα και πιθανώς προέρχονται από ένα νεκροταφείο πολιτών, βόρεια μιας εκκλησίας που βρισκόταν στην περιοχή.

Επίσης ανακαλύφθηκαν οστά και δόντια ζώων, πλακάκια δαπέδου, κομμάτια τούβλων, θραύσματα σιδερένιου αρότρου, γυαλί, κελύφη στρειδιών, κεραμικά και πλάκες στέγης.

Ο Τζόνσον, ιστορικός της πόλης, δήλωσε: «Το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για τάφους κατοίκων της πόλης διαφόρων κοινωνικών τάξεων, που χρονολογούνται πριν από τη διάλυση των μοναστηριών τον 16ο αιώνα».

Μερικά από τα πιο απροσδόκητα ευρήματα ήταν εργαλεία από πυριτόλιθο της Εποχής του Χαλκού ή της ύστερης Νεολιθικής περιόδου. Φωτ.: Wales and West Housing Association/BBC

«Η ανακάλυψή τους είναι αρκετά συναρπαστική και σημαντική, και προηγουμένως απροσδόκητη», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

«Αν και έχουν ταξινομήσει το υπόλοιπο τμήμα του χώρου ως χαμηλής έως μέτριας αρχαιολογικής ευαισθησίας, ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος και αρκετά παλιός ώστε να έχει δυνατότητες για περαιτέρω αρχαιολογικά ευρήματα».

Επισήμανε άλλα αντικείμενα όπως κεραμικά που αναφέρονται στην έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε το 2023 αλλά ήρθε στο φως σε συνεδρίαση νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Εκτός από τις ταφές, έχει βρεθεί μια ποσότητα μεσαιωνικής κεραμικής, καθώς και λάκκοι και τάφροι διαφόρων εποχών που χρονολογούνται πριν από το Memorial Hospital», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Ίσως το πιο απροσδόκητο από όλα είναι η ανακάλυψη αρκετών εργαλείων από πυριτόλιθο της Εποχής του Χαλκού ή της Ύστερης Νεολιθικής Εποχής, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο χώρος αυτός κατοικούνταν ή χρησιμοποιούνταν κατά την προϊστορική εποχή».

Με πληροφορίες από BBC

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
Το νέο βιβλίο Hujar: Contact και η έκθεση στο Morgan Library & Museum ανοίγουν τα contact sheets του Πίτερ Χούτζαρ: Σούζαν Σόνταγκ, Ντέιβιντ Βοϊνάροβιτς, Jackie Curtis, φίλοι, εραστές και δωμάτια της downtown Νέας Υόρκης, την ώρα που η ζωή δεν είχε ακόμη μετατραπεί σε μύθο..
Ο φωτογράφος Dani D'Ingeo κατέγραψε το Nature Loves Courage στη νότια Κρήτη: ένα queer φεστιβάλ στην ακτογραμμή της Σούγιας, με σώματα που χορεύουν στο φως, FLINTA DJs, θάλασσα, ιδρώτα, αλάτι και μια διαφορετική εκδοχή της club κουλτούρας έξω από τα σκοτεινά υπόγεια της Ευρώπης.
Ο Τζέιμι Μπελ μιλά για το Half Man, τη νέα σκληρή σειρά του Ρίτσαρντ Γκαντ μετά το Baby Reindeer, τις εξαντλητικές σκηνές διαλόγου, την ανδρική ντροπή, τη σεξουαλική καταπίεση και το γιατί δεν μπορεί ακόμη να δει τον εαυτό του στην οθόνη.
Με αφορμή το Silent Friend της Ίλντικο Ενιέντι, ο Τόνι Λιούνγκ μιλά για την παιδική εγκατάλειψη, τη σιωπή που έγινε κινηματογραφική γλώσσα, το In the Mood for Love και τη συνεργασία με τον Γουόνγκ Καρ Γουάι που τον έσωσε από την υπαρξιακή πλήξη.
Με τον Ουίλιαμ Κέντριτζ, τη Σόνια Γιόντσεβα, την Ανίτα Ρατσβελισβίλι και τη Δήμητρα Γαλάνη, η ΕΛΣ παρουσιάζει μια φιλόδοξη σεζόν γεμάτη διεθνείς συμπαραγωγές, μεγάλες επιστροφές και κορυφαίες πρεμιέρες.
Σε νέα συνέντευξή της στη Vogue, η Σάρον Στόουν μιλά για το εγκεφαλικό που υπέστη το 2001, την επταετή ανάρρωση, την επιστροφή της στη δουλειά και το πώς το Χόλιγουντ αντιμετωπίζει τις γυναίκες.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είπε στον Μεχντί Χασάν ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον προσέγγισαν τρεις φορές, ενώ θυμήθηκε και ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Λούτον μετά το The Road to Guantánamo
Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών αστειεύτηκε ότι δεν ήθελε να δώσει τον Χρυσό Φοίνικα σε καμία ταινία, επειδή δεν τον έχει κερδίσει ποτέ ο ίδιος πριν τελικά απονείμει το μεγάλο βραβείο στο Fjord του Κριστιάν Μουντζίου.
Σε νέα συνέντευξή του στους New York Times, ο Νίκολας Κέιτζ είπε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν δεν τον ξανακάλεσαν μετά από ρόλους που απέρριψε: «Οι περισσότεροι πληγώνονται και δεν σε ξαναπαίρνουν».
Τα έγγραφα που προσκομίστηκαν διαπιστώθηκε ότι είχαν δημιουργηθεί με μεθόδους εκτύπωσης που είναι κατά 25 χρόνια πιο σύγχρονες από την εποχή στην οποία υποτίθεται ότι ανήκαν
