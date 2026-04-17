Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Τομ Γουέιτς και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Το Boots on the Ground, η πρώτη νέα κυκλοφορία των Massive Attack από το 2020 και η πρώτη πρωτότυπη ηχογράφηση του Τομ Γουέιτς από το 2011, βγήκε στις 16 Απριλίου μαζί με ένα επτάλεπτο φιλμ από εικόνες διαδηλώσεων και επιχειρήσεων της ICE στις ΗΠΑ.

Οι Massive Attack δεν επέστρεψαν με ένα τραγούδι νοσταλγίας. Επέστρεψαν με το "Boots on the Ground", την πρώτη νέα κυκλοφορία τους από το EP "Eutopia" του 2020, και με έναν συνεργάτη που από μόνος του αρκεί για να σηκώσει το γεγονός: τον Τομ Γουέιτς, στην πρώτη του νέα πρωτότυπη ηχογράφηση από το "Bad as Me" του 2011.

Το τραγούδι, που διαρκεί περίπου επτά λεπτά, δεν πατάει πάνω στην ιδέα της «μεγάλης επιστροφής» με εύκολο τρόπο. Βαριά ανάσα, σκοτεινό πιάνο, στρατιωτικά κρουστά και μια εσκεμμένα ανήσυχη δομή συνθέτουν ένα κομμάτι που ακούγεται περισσότερο σαν πολιτική προειδοποίηση παρά σαν νοσταλγική επανεμφάνιση.

Μαζί του κυκλοφόρησε και ένα φιλμ φτιαγμένο με υλικό του thefinaleye, με εικόνες από διαδηλώσεις του Black Lives Matter, εφόδους της ICE και άλλες σκηνές κρατικής βίας και κοινωνικής ασφυξίας στις ΗΠΑ. Σε κοινή τους δήλωση, οι Massive Attack συνέδεσαν το κομμάτι με το κλίμα αυταρχισμού και τη στρατιωτικοποίηση της αστυνόμευσης που, όπως λένε, εντείνεται ξανά στη Δύση.

Η συνεργασία με τον Γουέιτς δίνει στο κομμάτι ακόμη μεγαλύτερο βάρος, όχι μόνο λόγω της σπανιότητάς της αλλά και επειδή η φωνή του ταιριάζει απόλυτα με το ύφος του τραγουδιού: τραχιά, απειλητική, σχεδόν σαν αφήγηση από το εσωτερικό ενός πολιτικού εφιάλτη. Σε 12ιντση έκδοση βινυλίου το single θα συνοδεύεται από το spoken-word κομμάτι "The Fly", ενώ σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα τα κέρδη της έκδοσης θα δοθούν στην ACLU και στο Immigrant Defense Project.

Η επιστροφή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Ρόμπερτ Ντελ Νάγια σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action στο Λονδίνο, δίνοντας ακόμη πιο άμεσο πολιτικό φόντο σε μια κυκλοφορία που δεν προσπαθεί να μείνει ουδέτερη.

Ολα αυτά κάνουν το “Boots on the Ground” κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή νέα κυκλοφορία δύο μεγάλων ονομάτων. Είναι το είδος του τραγουδιού που δεν ζητά να σε παρασύρει, αλλά να σε ταράξει. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της επιστροφής των Massive Attack: ότι μετά από έξι χρόνια σιωπής, δεν διάλεξαν να ξαναμπούν στο τοπίο με κάτι καθησυχαστικό, αλλά με έναν ήχο που μοιάζει φτιαγμένος για να χωρέσει όλο το άγχος, τη βία και την αποσύνθεση της στιγμής.

με στοιχεία από Pitchfork, Stereogum, Guardian

Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Η έκθεση Paula Rego: Story Line που άνοιξε στη Victoria Miro στο Λονδίνο δεν επιστρέφει απλώς στα σχέδια μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Ανοίγει ξανά έναν ολόκληρο κόσμο από γυναίκες, παραμύθια, βία, επιθυμία και σκοτεινή τρυφερότητα, την ώρα που ο γιος της προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το αλλόκοτο σύμπαν που άφησε πίσω της.
Στην πρωτοφανή αυτή μαζική αποχώρηση συμμετέχουν δεκάδες γνωστοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy και η φεμινίστρια συγγραφέας Virginie Despentes
Η φετινή θεματική «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο» μας καλεί να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική ως συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πολλαπλούς συντελεστές.
Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της, το αρχείο με τα 1.200 ρούχα της Ζάχα Χαντίντ στο Λονδίνο δεν φωτίζει απλώς τη «fashion πλευρά» της. Φέρνει ξανά μπροστά μια γυναίκα που έκανε τη φόρμα τρόπο παρουσίας και ξανανοίγει ένα γνώριμο ερώτημα: πόσες γυναίκες αρχίζουν να διαβάζονται ως πρόβλημα τη στιγμή ακριβώς που σταματούν να μικραίνουν τον εαυτό τους;
Λίγες μέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του στις 22 Απριλίου, ο Τζον Γουότερς παρουσίασε στο Μπέρκλεϊ τη νέα του παράσταση, επιστρέφοντας στη σκηνή με το ίδιο πνεύμα τρας, χιούμορ και ανυπακοής που τον έκανε εμβληματική μορφή της αμερικανικής αντικουλτούρας.
Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It’s a good thing»
Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε, το 2024, με τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια και συνεχίστηκε με την εκπόνηση και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης για κάθε μουσείο
Η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόαν Σεμέλ, που σόκαρε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1970 ζωγραφίζοντας το δικό της γυμνό σώμα, επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο με τη νέα έκθεση Continuities σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα τιμάται με μεγάλη αναδρομική στο Jewish Museum.
Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
