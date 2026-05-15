Νέα αιχμή Μερτς κατά των ΗΠΑ: «Δεν θα έστελνα εκεί τα παιδιά μου»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος το «κοινωνικό κλίμα» που, όπως είπε, έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Μιλώντας σε συνέδριο νέων καθολικών στο Βίρτσμπουργκ, ο συντηρητικός ηγέτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή, όμως, ο θαυμασμός μου δεν μεγαλώνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα συμβούλευα σήμερα τα παιδιά μου να πάνε στις ΗΠΑ για σπουδές ή δουλειά, επειδή έχει αναπτυχθεί ξαφνικά ένα συγκεκριμένο κοινωνικό κλίμα», πρόσθεσε.

Ο 70χρονος πολιτικός υποστήριξε ακόμη ότι ακόμη και «οι καλύτερα μορφωμένοι άνθρωποι στην Αμερική δυσκολεύονται πλέον πολύ να βρουν δουλειά».

Αναφερόμενος στη Γερμανία, κάλεσε τους πολίτες να μην πέφτουν σε «καταστροφική ψυχολογία» για την κατάσταση στον κόσμο και να αντιμετωπίζουν πιο αισιόδοξα τις δυνατότητες της χώρας τους.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν λίγες χώρες στον κόσμο που προσφέρουν τόσο μεγάλες ευκαιρίες στους νέους όσο η Γερμανία», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεση αντίδραση από κύκλους προσκείμενους στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Γερμανία μετά τις δηλώσεις Μερτζ

Ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Γερμανία κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, έγραψε στο X ότι ο Μερτς έχει γίνει «ο Ευρωπαίος πρόεδρος της κοινωνίας του Trump Derangement Syndrome», χρησιμοποιώντας τον όρο που αξιοποιούν υποστηρικτές του Τραμπ για να περιγράψουν όσους θεωρούν ότι αντιδρούν υπερβολικά απέναντί του.

Ο Γκρενέλ υποστήριξε ακόμη ότι όταν ο Μερτς συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο ήταν «απόλυτα ήπιος και κολακευτικός» και κατηγόρησε τον Γερμανό καγκελάριο ότι «ελέγχεται πλήρως από τα woke γερμανικά μέσα ενημέρωσης».

Παρέμβαση έκανε και η επικεφαλής της ακροδεξιάς παράταξης AfD, Άλις Βάιντελ, η οποία κατηγόρησε τον Μερτς ότι οδηγεί τη Γερμανία σε «κοινωνική και οικονομική καταστροφή».

Οι δηλώσεις Μερτς έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, με αιχμή τους δασμούς, τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και τη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Γερμανός καγκελάριος είχε προκαλέσει αντιδράσεις και τον περασμένο μήνα, όταν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία στη διάρκεια της κρίσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μερική αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, όπου σταθμεύουν περίπου 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες, καθώς και αυξήσεις δασμών στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την ΕΕ, έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα για τη γερμανική οικονομία.

Παρά την ένταση, ο Μερτς δήλωσε αργότερα ότι «δεν εγκαταλείπει» την προσπάθεια διατήρησης της διατλαντικής σχέσης.

Την Παρασκευή ανέφερε μέσω X ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του Αμερικανού προέδρου από την Κίνα, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για το Ιράν, την Ουκρανία και την επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι ισχυροί εταίροι μέσα σε ένα ισχυρό ΝΑΤΟ», έγραψε ο Μερτς.

Με πληροφορίες από Guardian