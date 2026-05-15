ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Πλαστικά: Πώς να μειώσετε με τις χημικές ουσίες στο σώμα σας μέσα σε 7 ημέρες

Η αισιόδοξη έρευνα που παρουσίασε γιατρός του Harvard - «Μπορούμε να πετύχουμε μετρήσιμες αλλαγές»

The LiFO team
The LiFO team
Πλαστικά: Πώς να μειώσετε με τις χημικές ουσίες στο σώμα σας μέσα σε 7 ημέρες Facebook Twitter
0

Η Trisha Pasricha, γιατρός και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Harvard, σχολίασε με αισιοδοξία τα αποτελέσματα μίας νέας επιστημονικής μελέτης για τις χημικές ουσίες των πλαστικών και το πώς μπορούν να μειωθούν στο ανθρώπινο σώμα μέσα σε λίγες ημέρες.

«Μια νέα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine μού έδωσε κάτι που σπάνια προσφέρω στους ασθενείς μου: πραγματική αισιοδοξία όταν πρόκειται για έρευνες σχετικά με τις χημικές ουσίες των πλαστικών.

Μέσα σε επτά ημέρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορούμε να πετύχουμε μετρήσιμες αλλαγές στα επίπεδα χημικών ουσιών από πλαστικά στο σώμα μας, κάνοντας μερικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας».

Πλαστικά: «Φθαλικές ενώσεις διεισδύουν αθόρυβα στα τρόφιμά μας»

Όπως εξήγησε στην ανάρτησή της, τα μικροπλαστικά βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας - όμως χημικές ουσίες που συνδέονται με το πλαστικό, όπως οι φθαλικές ενώσεις και η BPA, διεισδύουν αθόρυβα στα τρόφιμά μας, στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος και στην κυκλοφορία του αίματος.

Πρόκειται για ενδοκρινικούς διαταράκτες, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να επηρεάσουν τις ορμόνες μας.

Η νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η αλλαγή τριών διατροφικών παραγόντων οδήγησε στις μεγαλύτερες μειώσεις χημικών ουσιών από πλαστικά:

  • τρόφιμα συσκευασμένα σε πλαστικό (ναι, ακόμη και «φρέσκα» προϊόντα)
  • κονσερβοποιημένα τρόφιμα και ποτά (η εσωτερική επένδυση των συσκευασιών μπορεί να απελευθερώνει BPA)
  • υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (με πολλά σημεία επαφής με πλαστικό που δεν βλέπετε)

Εάν πίνετε συχνά ποτά σε κουτάκι, ελέγξτε αν τα κουτιά περιέχουν BPA. Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε κονσερβοποιημένο ρόφημα που κατανάλωναν καθημερινά οι συμμετέχοντες συνδεόταν με αύξηση 14,3% της BPA στα ούρα.

Πλαστικά: Αλλαγή στο skincare

Δεν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα μόνο στα τρόφιμα. «Μην ξεχνάτε το μπάνιο», τόνισε η γιατρός για να εξηγήσει στη συνέχεια ότι σε ένα άλλο σκέλος της μελέτης, η απλή αλλαγή σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας χωρίς αρώματα μείωσε τα επίπεδα ενός βασικού φθαλικού εστέρα κατά 35% μέσα σε μία εβδομάδα.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συστημικό επίπεδο», σχολίασε η Trisha Pasricha και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι:

«Μέχρι τότε, αυτή η μελέτη ήταν ενθαρρυντική, καθώς έδειξε ότι μικρές και βιώσιμες αλλαγές μπορούν να φέρουν θετικές αλλαγές στο σώμα μας μέσα σε λίγες ημέρες.

Δείτε το και ως έναν ακόμη σοβαρό λόγο να περιορίσετε τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και να επανεξετάσετε ορισμένες επιλογές στα ψώνια σας, όταν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις».

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα μικροπλαστικά φτάνουν μέχρι τον εγκέφαλο - Ίσως συνδέονται με κατάθλιψη και καρδιοπάθειες

Τech & Science / Τα μικροπλαστικά φτάνουν μέχρι τον εγκέφαλο - Ίσως συνδέονται με κατάθλιψη και καρδιοπάθειες

Μικροπλαστικά βρέθηκαν στο αίμα, στον εγκέφαλο και στο έντερο των ανθρώπων - Νέες έρευνες συνδέουν τα πλαστικά σωματίδια με την κατάθλιψη, την άνοια και τον καρκίνο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το YouTube λέει στους διαφημιστές: «Εμείς είμαστε η νέα τηλεόραση»

TV & Media / «Εμείς είμαστε η νέα τηλεόραση» λέει το YouTube

Στο φετινό Brandcast, το YouTube παρουσίασε νέες σειρές με τον Τρέβορ Νόα, την Άλεξ Κούπερ, τον Καρίμ Ράχμα, τον Ντουέιν Γουέιντ και μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του διαδικτύου. Το μήνυμα ήταν σαφές: αυτό που κάποτε λέγαμε "βλέπω YouTube" αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μόνο που δεν περνά πια από τα παραδοσιακά κανάλια.
THE LIFO TEAM
Ο Πίτερ Τζάκσον στις Κάννες: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα ειδικό εφέ»

Τech & Science / Ο Πίτερ Τζάκσον στις Κάννες: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα ειδικό εφέ»

Μετά τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, ο σκηνοθέτης του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών μίλησε για την AI, τα δικαιώματα των ηθοποιών, τον Γκόλουμ του Άντι Σέρκις και το νέο The Hunt for Gollum. ΚΕΙΜΕΝΟ
THE LIFO TEAM
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ

Τech & Science / Τρεις απολαυστικοί τρόποι να επιβραδύνετε τη γήρανση του εγκεφάλου σας

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος «ακμάζει» μέσα από διάφορες προκλήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε πάντα σκληρή δουλειά για να αποκομίσετε τα οφέλη για την υγεία - Ακολουθούν τρεις απλοί και διασκεδαστικοί τρόποι για να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας καθώς μεγαλώνετε
THE LIFO TEAM
Cate Blanchett, George Clooney και Meryl Streep στηρίζουν νέο σύστημα συναίνεσης για την AI

Τech & Science / Η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Μέριλ Στριπ στηρίζουν νέο σύστημα συναίνεσης για την AI

Η Κέιτ Μπλάνσετ συνιδρύει το RSL Media, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θέλει να δώσει σε δημιουργούς και απλούς χρήστες έναν τρόπο να δηλώνουν αν επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη χρήση της εικόνας, της φωνής και των έργων τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
THE LIFO TEAM
Το ChatGPT στην Κίνα υπόσχεται να «σε κρατήσει με ασφάλεια» και έγινε meme

Τech & Science / Το ChatGPT στην Κίνα υπόσχεται να «σε κρατήσει με ασφάλεια» και έγινε meme

Στα αγγλικά το ChatGPT έχει τις παύλες, τα έτοιμα σχήματα και τις φράσεις που μυρίζουν AI από μακριά. Στα κινεζικά, οι χρήστες το κοροϊδεύουν επειδή επαναλαμβάνει μια παράξενα τρυφερή φράση, σαν να είναι έτοιμο να τους πιάσει αν πέσουν.
THE LIFO TEAM
Πώς γίνεσαι tech bro: Το Στάνφορντ ως εργοστάσιο των νέων δισεκατομμυριούχων

Τech & Science / Πώς γίνεσαι tech bro: Το Στάνφορντ ως εργοστάσιο εικοσάρηδων δισεκατομμυριούχων

Στο How to Rule the World, ο 21χρονος δημοσιογράφος Θίο Μπέικερ μπαίνει στον κλειστό κόσμο του Στάνφορντ, εκεί όπου επενδυτές, hackathons και ελίτ φοιτητικές λέσχες μαθαίνουν σε παιδιά είκοσι ετών να σκέφτονται σαν μελλοντικοί άρχοντες της Σίλικον Βάλεϊ. Το πιο παράλογο; Μερικοί παίρνουν χρηματοδότηση πριν σκεφτούν καν τι εταιρεία θέλουν να φτιάξουν.
THE LIFO TEAM
 
 