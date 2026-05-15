Τσεχία: Το κλεμμένο κρανίο αγίας του 13ου αιώνα βρέθηκε καλυμμένο με τσιμέντο

Ο δράστης δήλωσε ότι ενοχλούνταν από το γεγονός ότι το λείψανο εκτιθόταν δημόσια 

The LiFO team
Φωτ.: Χ - PolicieCZ
Η αστυνομία στην Τσεχία ανακοίνωσε ότι εντόπισε το κρανίο μιας αγίας του 13ου αιώνα, λίγες ημέρες αφού κλάπηκε από εκκλησία στη βόρεια περιοχή της χώρας.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 35χρονο άνδρα, ο οποίος ομολόγησε ότι αφαίρεσε το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ από γυάλινη λειψανοθήκη στη βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα, στην πόλη Γιαμπλόνε β Ποντγέστιντι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας δήλωσε ότι ενοχλούνταν από το γεγονός ότι το λείψανο εκτιθόταν δημόσια και σκόπευε να το καλύψει με τσιμέντο πριν το πετάξει σε ποτάμι.

«Γνωρίζουμε ότι ήθελε να το βυθίσει στο ποτάμι σήμερα, αποχαιρετώντας το με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο τοπικός αστυνομικός διευθυντής Πέτρ Ράιτ. «Αν δεν είχαμε συλλάβει τον άνδρα χθες, πιθανότατα το κρανίο δεν θα βρισκόταν ποτέ».

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης είχε ήδη καλύψει το κρανίο με τσιμέντο, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των ειδικών που θα επιχειρήσουν να το αποκαταστήσουν.

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ γεννήθηκε περίπου το 1220 και πέθανε περίπου 30 χρόνια αργότερα. Ήταν ευγενής γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο και αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ το 1995.

Ο ύποπτος συνελήφθη την Πέμπτη στην πόλη Μλάντα Μπόλεσλαβ, βορειοανατολικά της Πράγας, έπειτα από «συνδυασμό σχολαστικής αστυνομικής έρευνας και λίγης τύχης», σύμφωνα με τον Ράιτ.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας έκλεψε το κρανίο λίγο πριν από τη λειτουργία της Τρίτης, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο συναγερμός της εκκλησίας ήταν απενεργοποιημένος. Αφού έσπασε τη γυάλινη λειψανοθήκη, διέφυγε με το λείψανο.

«Προσευχήθηκε στον Θεό να είναι μόνος μέσα στην εκκλησία — και έτσι έγινε», δήλωσε ο Ράιτ. «Ήταν όμως τόσο αποφασισμένος να διαπράξει την κλοπή, που τίποτα δεν θα τον σταματούσε».

Σύμφωνα με τον αστυνομικό ερευνητή Γιαν Ούικα, ο 35χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για κλοπή. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και οκτώ ετών.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
