Εκατοντάδες νομίσματα της Εποχής του Σιδήρου εντοπίστηκαν σε ανασκαφή στη Βρετανία

Περισσότερα νομίσματα ανακαλύφθηκαν στον χώρο όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος θησαυρός χρυσών νομισμάτων της Εποχής του Σιδήρου στη Βρετανία.

Ειδικότερα, δύο ακόμη νομίσματα ηλικίας 2.000 ετών, γνωστά ως χρυσοί στατήρες, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια νέων ανασκαφών στο χωράφι στο Great Baddow του Έσσεξ το φθινόπωρο και οι λεπτομέρειες έχουν δημοσιοποιηθεί.

Θα προστεθούν στα 933 άλλα νομίσματα, που ανακαλύφθηκαν το 2020, τα οποία θα εκτεθούν για πρώτη φορά στο Μουσείο του Chelmsford τον Ιούλιο.

Η επιμελήτρια Κλερ Γουίλετς δήλωσε ότι η ιστορία του θησαυρού παραμένει μυστήριο, αλλά υποθέτει ότι μπορεί να ήταν προσφορά στους θεούς ή φόρος τιμής στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα.

Οι ειδικοί ανέθεσαν την τελευταία ανασκαφή στην εταιρεία Archaeology South-East, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να λύσουν αυτό το αίνιγμα.

Η πρόσφατη ανασκαφή έφερε στο φως νέα νομίσματα

Μια ομάδα δύο ατόμων έσκαψε μια τάφρο δύο τετραγωνικών μέτρων για να αναζητήσει στοιχεία για τον θησαυρό. Στα μισά της ανασκαφής, ο ανώτερος αρχαιολόγος Ρομπ Κάλουμ ανέσυρε τα δύο νομίσματα από τη λάσπη.

Και τα δύο ταυτοποιήθηκαν ως νομίσματα τύπου «Whaddon Chase» της Ανατολικής Βρετανίας, όπως και τα νομίσματα που είχαν ανακαλυφθεί προηγουμένως, με απεικονίσεις ενός αλόγου και ενός στεφανιού.

Ωστόσο, παρά την ανακάλυψη αυτή, οι ανασκαφές δεν αποκάλυψαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο της ταφής.

Η Γουίλετς δήλωσε: «Αν και αυτά τα επιπλέον νομίσματα αποτελούν μια απίστευτα συναρπαστική ανακάλυψη, φαίνεται ότι ο τόπος εύρεσης του θησαυρού του Great Baddow δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλα τα μυστικά του».

«Δεδομένου ότι δεν αποκαλύφθηκαν περαιτέρω στοιχεία μέσω αυτής της πρόσφατης ανασκαφής, το γιατί αυτή η τεράστια ποσότητα νομισμάτων της ύστερης Εποχής του Σιδήρου θάφτηκε και δεν ανακτήθηκε ποτέ θα παραμείνει ένα μεγάλο μυστήριο... προς το παρόν».

Τα νομίσματα ανακηρύχθηκαν «θησαυρός» από τον ιατροδικαστή μετά την ανακάλυψή τους, προτού αποκτηθούν από το Μουσείο του Τσέλμσφορντ τον Απρίλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του θησαυρού παρέμεινε θαμμένο για περισσότερα από 2.000 χρόνια, προτού τον ανακαλύψει ο Σέιν Γουντ, ο οποίος αναζητούσε μέταλλα.

Ωστόσο, δεν είχε άδεια να πραγματοποιήσει ανίχνευση σε ιδιωτική έκταση και δεν ενημέρωσε τον ιατροδικαστή για την εύρεση.

Ο Γουντ παραδέχτηκε την κλοπή 22 στατήρων και ενός τέταρτου στατήρα, καθώς και την παραβίαση του Νόμου περί Θησαυρών του 1996 στο Πρωτοδικείο του Τσέλμσφορντ τον Απρίλιο του 2021.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο και ο ανιχνευτής μετάλλων του καταστράφηκε.

Ο θησαυρός θα εκτίθεται από τις 18 Ιουλίου έως τις 11 Απριλίου.

Με πληροφορίες από BBC

