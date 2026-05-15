Εκατοντάδες νομίσματα της Εποχής του Σιδήρου εντοπίστηκαν σε ανασκαφή στη Βρετανία

Η ιστορία του θησαυρού δεν είναι γνωστή, παρότι υπάρχουν εικασίες

Φωτ.: Fountains Media/BBC
Περισσότερα νομίσματα ανακαλύφθηκαν στον χώρο όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος θησαυρός χρυσών νομισμάτων της Εποχής του Σιδήρου στη Βρετανία.

Ειδικότερα, δύο ακόμη νομίσματα ηλικίας 2.000 ετών, γνωστά ως χρυσοί στατήρες, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια νέων ανασκαφών στο χωράφι στο Great Baddow του Έσσεξ το φθινόπωρο και οι λεπτομέρειες έχουν δημοσιοποιηθεί.

Θα προστεθούν στα 933 άλλα νομίσματα, που ανακαλύφθηκαν το 2020, τα οποία θα εκτεθούν για πρώτη φορά στο Μουσείο του Chelmsford τον Ιούλιο.

Η επιμελήτρια Κλερ Γουίλετς δήλωσε ότι η ιστορία του θησαυρού παραμένει μυστήριο, αλλά υποθέτει ότι μπορεί να ήταν προσφορά στους θεούς ή φόρος τιμής στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα.

Οι ειδικοί ανέθεσαν την τελευταία ανασκαφή στην εταιρεία Archaeology South-East, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να λύσουν αυτό το αίνιγμα.

Η πρόσφατη ανασκαφή έφερε στο φως νέα νομίσματα

Μια ομάδα δύο ατόμων έσκαψε μια τάφρο δύο τετραγωνικών μέτρων για να αναζητήσει στοιχεία για τον θησαυρό. Στα μισά της ανασκαφής, ο ανώτερος αρχαιολόγος Ρομπ Κάλουμ ανέσυρε τα δύο νομίσματα από τη λάσπη.

Και τα δύο ταυτοποιήθηκαν ως νομίσματα τύπου «Whaddon Chase» της Ανατολικής Βρετανίας, όπως και τα νομίσματα που είχαν ανακαλυφθεί προηγουμένως, με απεικονίσεις ενός αλόγου και ενός στεφανιού.

Ωστόσο, παρά την ανακάλυψη αυτή, οι ανασκαφές δεν αποκάλυψαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο της ταφής.

Φωτ.: Fountains Media/BBC

Η Γουίλετς δήλωσε: «Αν και αυτά τα επιπλέον νομίσματα αποτελούν μια απίστευτα συναρπαστική ανακάλυψη, φαίνεται ότι ο τόπος εύρεσης του θησαυρού του Great Baddow δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλα τα μυστικά του».

«Δεδομένου ότι δεν αποκαλύφθηκαν περαιτέρω στοιχεία μέσω αυτής της πρόσφατης ανασκαφής, το γιατί αυτή η τεράστια ποσότητα νομισμάτων της ύστερης Εποχής του Σιδήρου θάφτηκε και δεν ανακτήθηκε ποτέ θα παραμείνει ένα μεγάλο μυστήριο... προς το παρόν».

Τα νομίσματα ανακηρύχθηκαν «θησαυρός» από τον ιατροδικαστή μετά την ανακάλυψή τους, προτού αποκτηθούν από το Μουσείο του Τσέλμσφορντ τον Απρίλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του θησαυρού παρέμεινε θαμμένο για περισσότερα από 2.000 χρόνια, προτού τον ανακαλύψει ο Σέιν Γουντ, ο οποίος αναζητούσε μέταλλα.

Ωστόσο, δεν είχε άδεια να πραγματοποιήσει ανίχνευση σε ιδιωτική έκταση και δεν ενημέρωσε τον ιατροδικαστή για την εύρεση.

Ο Γουντ παραδέχτηκε την κλοπή 22 στατήρων και ενός τέταρτου στατήρα, καθώς και την παραβίαση του Νόμου περί Θησαυρών του 1996 στο Πρωτοδικείο του Τσέλμσφορντ τον Απρίλιο του 2021.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο και ο ανιχνευτής μετάλλων του καταστράφηκε.

Ο θησαυρός θα εκτίθεται από τις 18 Ιουλίου έως τις 11 Απριλίου.

Με πληροφορίες από BBC

Πότε οι γυναίκες έπαψαν να θεωρούνται το πιο σεξουαλικό φύλο;

Πολιτισμός / Οι αρχαίοι πίστευαν ότι οι γυναίκες ήταν πιο ακόρεστες σεξουαλικά από τους άνδρες

Η ιστορικός Jean Menzies γράφει για τη γυναικεία επιθυμία στην αρχαιότητα: από την «περιπλανώμενη μήτρα» και τη Σαπφώ μέχρι την Πομπηία, τα αρχαία sex toys και τη σημερινή σεξουαλική ύφεση.
Πέθανε η Βάλι Εξπορτ, η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της σινεμά, όπλο και φεμινιστικό μανιφέστο

Πολιτισμός / Πέθανε η Βάλι Εξπορτ, η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της σινεμά, όπλο και φεμινιστικό μανιφέστο

Η Βάλι Εξπορτ πέθανε στη Βιέννη σε ηλικία 85 ετών. Με έργα όπως το Tapp und Tastkino και το Genital Panic, άλλαξε ριζικά τη φεμινιστική performance και το βλέμμα πάνω στο γυναικείο σώμα.
Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ;

Πολιτισμός / Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ;

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε αλλάξει εντυπωσιακά το σώμα του για έναν ρόλο που τελικά δεν έπαιξε ποτέ. Χρόνια αργότερα, ο Πίτερ Τζάκσον εξήγησε στις Κάννες τι είχε συμβεί πίσω από την αντικατάστασή του.
Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης στο Γουέστ Εντ.
Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Πολιτισμός / Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει τη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε προτείνει στον Πίτερ Τζάκσον μια ιδέα για νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ανακοινωθεί το τέλος του Late Show.
Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πολιτισμός / Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.
Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Πολιτισμός / Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman έγινε σκηνικό εποχής από τον Μπαζ Λούρμαν και την Κάθριν Μάρτιν, με αρ ντεκό φαντασία, θεατρική μυθολογία και κινηματογραφική λάμψη.
«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Πολιτισμός / «ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Πολιτισμός / Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
