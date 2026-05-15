Eurovision 2026: Η απουσία της Ισπανίας την τοποθετεί στη «σωστή πλευρά της ιστορίας», δήλωσε ο Σάντσεθ

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών μποϊκοτάρουν τη φετινή διοργάνωση

Φωτ.: ΕΡΑ
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε σήμερα την «συνεπή» απόφαση της Ισπανίας να μην συμμετάσχει στη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι «πεπεισμένος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η δήλωση Σάντσεθ για την αποχή της Ισπανίας από τη Eurovision 2026

«Φέτος, επομένως, θα είναι διαφορετικά. Ναι, δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας», δήλωσε ο Σάντσεθ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, που παραδοσιακά αποτελούσε γιορτή της ποπ μουσικής, έχει περιέλθει σε κρίση λόγω της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα σε απάντηση της επίθεσης από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Η φετινή 70η Eurovision διεξάγεται στη Βιέννη.

Την περασμένη Τρίτη, η αυλαία του 1ου Ημιτελικού του Διαγωνισμού έγινε υπό τη σκιά διαδηλώσεων με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Ενδεικτικό του κλίματος, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών - Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας και Σλοβενίας - μποϊκοτάρουν, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, τη φετινή διοργάνωση, που γίνεται έτσι ο διαγωνισμός με τις λιγότερες συμμετοχές (35) από το 2003.

