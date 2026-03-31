Η Ιταλία αγοράζει πίνακα της Πρώιμης Αναγέννησης έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ

Η ιταλική κυβέρνηση απέκτησε έναν θρησκευτικού χαρακτήρα πίνακα του πρώιμου αναγεννησιακού ζωγράφου Antonello da Messina

Το έργο «Ecce Homo» του Antonello da Messina/Φωτογραφία: EPA
Η Ιταλία προχώρησε στην απόκτηση ενός έργου τέχνης της Πρώιμης Αναγέννησης έναντι 12,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση διέθεσε το ποσό για έναν πίνακα του Antonello da Messina, ο οποίος επρόκειτο να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη.

Το έργο «Ecce Uomo» απεικονίζει τον Ιησού με ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι και ένα σχοινί γύρω από τον λαιμό, τη στιγμή που ο Πόντιος Πιλάτος τον παραδίδει στο εξαγριωμένο πλήθος για να οδηγηθεί στη σταύρωση.

Πρόκειται για ένα έργο ζωγραφικής πάνω σε ξύλινη πλάκα διαστάσεων 20,3 εκ. x 14,9 εκ. Στη μία πλευρά απεικονίζεται ο «Ecce Homo» και στην άλλη ο Άγιος Ιερώνυμος.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού δίπλα στο έργο «Ecce Homo» του Antonello da Messina/Φωτογραφία: EPA
Η πίσω πλευρά του έργου με τον Άγιο Ιερώνυμο/Φωτογραφία: EPA

Η απόκτηση έρχεται λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες αφότου η Ιταλία αγόρασε ένα σπάνιο πορτρέτο του ζωγράφου της μπαρόκ περιόδου Καραβάτζιο έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ για ένα μόνο έργο τέχνης.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Alessandro Giuli, δήλωσε ότι το κοινό θα πρέπει να αναμένει και άλλες σημαντικές αγορές και διεθνείς κινήσεις στο κοντινό μέλλον. «Θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για εμάς να επαναφέρουμε στην Ιταλία έργα μεγάλης καλλιτεχνικής και δημόσιας σημασίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πρέπει να πω ότι το υπουργείο Πολιτισμού καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση της εθνικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς», δήλωσε ο Massimo Osanna, γενικός διευθυντής των ιταλικών μουσείων.

«Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί αγοράζουμε, αλλά αυτά που αποκτούμε είναι σίγουρα μοναδικά έργα, όπως του Antonello ή το πορτρέτο του Μαφέο Μπαρμπερίνι από τον Καραβάτζιο, τα οποία επιστρέφουν στην πατρίδα», πρόσθεσε.

Το έργο θα εκτεθεί αρχικά στο Museo Nazionale d'Abruzzo, πριν μεταφερθεί και σε άλλες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά.

Με πληροφορίες από euronews.com

