ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Ιταλία αγόρασε πίνακα του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ

Ο πίνακας απεικονίζει τον Μαφέο Μπαρμπερίνι, που αργότερα έγινε γνωστός ως Πάπας Ουρβανός Η΄

The LiFO team
The LiFO team
ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΡΑΒΑΤΖΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Facebook Twitter
Το πορτρέτο του Μαφέο Μπαρμπερίνι / Φωτ: Palazzo Barberini
0

Το ιταλικό κράτος απέκτησε τον πίνακα «Maffeo Barberini» του Καραβάτζιο, ολοκληρώνοντας μια διαπραγμάτευση που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Το έργο βρισκόταν μέχρι σήμερα σε ιδιωτική συλλογή και αγοράστηκε από το ιταλικό δημόσιο έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόκτηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για ένα σπάνιο έργο του μεγάλου ζωγράφου της ιταλικής μπαρόκ ζωγραφικής.

Ο πίνακας απεικονίζει τον Μαφέο Μπαρμπερίνι, που αργότερα έγινε γνωστός ως Πάπας Ουρβανός Η΄, μία από τις σημαντικές μορφές της Ρώμης του 17ου αιώνα και βασικό προστάτη των τεχνών.

Η αγορά του έργου εντάσσεται στις προσπάθειες της Ιταλίας να διατηρήσει σημαντικά έργα τέχνης εντός της χώρας και να τα εντάξει σε δημόσιες συλλογές και μουσεία.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού και τους ιδιοκτήτες του πίνακα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η απόκτηση του έργου θα ενισχύσει τη δημόσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Με πληροφορίες από La Repubblica

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

10.000 συγγραφεις κυκλοφορησαν ενα αδειο βιβλιο διαμαρτυρομενοι για την AI

Πολιτισμός / 10.000 συγγραφείς κυκλοφόρησαν ένα άδειο βιβλίο διαμαρτυρόμενοι για την ΑΙ

Το Don’t Steal This Book, ένα «άδειο» βιβλίο με τα ονόματα περισσότερων από 10.000 συγγραφέων, κυκλοφόρησε ως διαμαρτυρία για τη χρήση έργων από εταιρείες AI χωρίς άδεια. Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει αλλαγές στο καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων.
THE LIFO TEAM
Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ξανανοίγει τη συζήτηση για τα όρια της πολιτισμικής ουδετερότητας

Διεθνή / Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ανοίγει νέο κύκλο αντιδράσεων

Η απόφαση της Venice Biennale να συμπεριλάβει ξανά τη Ρωσία στις εθνικές συμμετοχές του 2026 άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων από το Κίεβο, από Ευρωπαίους πολιτικούς και από τον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.
THE LIFO TEAM
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / Λίνα Μενδώνη: Παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή

Το έργο αποτελεί μέρος της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του πολιτισμού και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
THE LIFO TEAM
ΚΛΕΙΔΙ ΣΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Σημαντικά ευρήματα από την ανασκαφή στο Κλειδί Σαμικού

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν στοιχεία για τη λειτουργία αρχαίου ναού του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και πλήθος αντικειμένων που ενισχύουν την υπόθεση ότι ένας από τους χώρους του χρησιμοποιούνταν ως αρχείο
THE LIFO TEAM
 
 