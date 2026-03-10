Η Ιταλία αγόρασε πίνακα του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ

Το ιταλικό κράτος απέκτησε τον πίνακα «Maffeo Barberini» του Καραβάτζιο, ολοκληρώνοντας μια διαπραγμάτευση που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Το έργο βρισκόταν μέχρι σήμερα σε ιδιωτική συλλογή και αγοράστηκε από το ιταλικό δημόσιο έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόκτηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για ένα σπάνιο έργο του μεγάλου ζωγράφου της ιταλικής μπαρόκ ζωγραφικής.

Ο πίνακας απεικονίζει τον Μαφέο Μπαρμπερίνι, που αργότερα έγινε γνωστός ως Πάπας Ουρβανός Η΄, μία από τις σημαντικές μορφές της Ρώμης του 17ου αιώνα και βασικό προστάτη των τεχνών.

Giuli: Lo Stato italiano ha acquistato "Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini" di Caravaggio @AlessGiuli pic.twitter.com/YBNevtwA32 — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) March 10, 2026

Η αγορά του έργου εντάσσεται στις προσπάθειες της Ιταλίας να διατηρήσει σημαντικά έργα τέχνης εντός της χώρας και να τα εντάξει σε δημόσιες συλλογές και μουσεία.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού και τους ιδιοκτήτες του πίνακα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η απόκτηση του έργου θα ενισχύσει τη δημόσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Με πληροφορίες από La Repubblica

