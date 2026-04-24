Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, τη νέα ταινία του Ντέιβιντ Λόουερι, η 43χρονη ηθοποιός υποδύεται μια βασανισμένη μουσική σταρ, κάτι ανάμεσα σε Τέιλορ Σουίφτ και Lady Gaga, με πρωτότυπα τραγούδια των Charli xcx, Τζακ Αντόνοφ και FKA twigs. Μόνο που ο ρόλος δεν της ζήτησε απλώς να τραγουδήσει. Της ζήτησε να μάθει έναν ολόκληρο τρόπο ύπαρξης.

Μιλώντας στους New York Times, η Χάθαγουεϊ είπε ότι η προετοιμασία για το Mother Mary κράτησε χρόνια. Η υποκριτική πλευρά του ρόλου ήρθε πιο ενστικτωδώς: η ευθραυστότητα της ηρωίδας, οι διάλογοι, η εσωτερική της κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα, όμως, από τη σκηνική παρουσία μέχρι τον τρόπο που μια pop σταρ τραγουδά σε μικρόφωνο, χρειάστηκαν έρευνα και σκληρή δουλειά.

Και εκεί άρχισε το πρόβλημα. Η Χάθαγουεϊ, μεγαλωμένη με θεατρική εκπαίδευση και με μια αντίληψη της φωνής που βασίζεται στην προβολή, συνειδητοποίησε ότι δεν ήξερε πώς να τραγουδά σαν pop star. «Η pop μουσική είναι το αντίθετο. Είναι αβίαστη δύναμη, κάτι που δεν είναι πραγματικά το δικό μου. Εγώ είμαι όλη προσπάθεια», είπε γελώντας.Όταν τελείωσε η ταινία, η σκέψη της ήταν απλή: «Δεν είμαι καθόλου pop star».

Δεν το είπε ως αποτυχία. Το είπε σχεδόν σαν ανακούφιση. Γιατί αυτό που την ενδιαφέρει στην υποκριτική είναι ακριβώς το φίλτρο. Η δυνατότητα να μοιράζεται μυστικά, προσωπικά κομμάτια του εαυτού της μέσα από έναν ρόλο, έναν χαρακτήρα, ένα avatar που μπορεί να της μοιάζει χωρίς να την αποκαλύπτει ολόκληρη. Η pop, αντίθετα, της φάνηκε πιο γυμνή. Εκεί, όπως είπε, η δημόσια εικόνα χτίζεται πάνω στον ίδιο σου τον εαυτό. «Είσαι το δικό σου avatar».

Η συνέντευξη βρίσκει τη Χάθαγουεϊ σε μια στιγμή μεγάλης επιστροφής. Μετά από μια πιο ήσυχη περίοδο, προσωπική κούραση, οικογένεια και εκείνη την παράξενη δημόσια αντίδραση που την είχε ακολουθήσει για χρόνια στο internet, η ηθοποιός ξαναμπαίνει σε μια χρονιά με πολύ φως.

Το Mother Mary κυκλοφορεί τώρα στις αίθουσες, ενώ ακολουθεί η επιστροφή της ως Άντι Σακς στο The Devil Wears Prada 2. Τον Ιούλιο θα εμφανιστεί ως Πηνελόπη στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ αναμένονται ακόμη δύο ταινίες της μέσα στη χρονιά.

Η ίδια είπε ότι μόλις το 2024 ένιωσε ξανά έτοιμη για κάτι τέτοιο. Παλαιότερα, όπως εξήγησε, δεν ήταν έτοιμη ούτε ως άνθρωπος ούτε ως καλλιτέχνις να αντέξει ό,τι έρχεται μαζί με μια ταινία που χρειάζεται παγκόσμιο κοινό για να γίνει επιτυχία. Φοβόταν ότι θα την «καταβρόχθιζαν».

Τώρα η στάση της μοιάζει διαφορετική. Λιγότερο αμυντική, λιγότερο σφιγμένη, πιο συμφιλιωμένη με το γεγονός ότι τα αγαπημένα, μεγάλα, λαϊκά hits της καριέρας της δεν είναι κάτι από το οποίο χρειάζεται να αποδράσει.

Για χρόνια, όπως είπε, νόμιζε ότι βρισκόταν στο «μικρό, παράξενο indie» κομμάτι της καριέρας της. Τώρα της φαίνεται σχεδόν απολαυστικό που κάποιος της ζητά να επιστρέψει στους ρόλους που αγάπησε το κοινό. Το περιέγραψε σαν το δικό της αντίστοιχο μιας stadium tour.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα μετατόπιση. Η Αν Χάθαγουεϊ δεν επιστρέφει απλώς στο μεγάλο κοινό. Επιστρέφει έχοντας σταματήσει να ζητά συγγνώμη για την προσπάθεια που φαίνεται πάνω της.

«Κάτι συνέβη όταν έκλεισα τα 40», είπε. «Συνειδητοποίησα ότι ζούσα τη ζωή μου σαν να ήταν πρόβα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ήδη παράσταση».

Με στοιχεία από New York Times και People.