Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.

φωτογραφία: Thea Traff
Στο Mother Mary, τη νέα ταινία του Ντέιβιντ Λόουερι, η 43χρονη ηθοποιός υποδύεται μια βασανισμένη μουσική σταρ, κάτι ανάμεσα σε Τέιλορ Σουίφτ και Lady Gaga, με πρωτότυπα τραγούδια των Charli xcx, Τζακ Αντόνοφ και FKA twigs. Μόνο που ο ρόλος δεν της ζήτησε απλώς να τραγουδήσει. Της ζήτησε να μάθει έναν ολόκληρο τρόπο ύπαρξης.

Μιλώντας στους New York Times, η Χάθαγουεϊ είπε ότι η προετοιμασία για το Mother Mary κράτησε χρόνια. Η υποκριτική πλευρά του ρόλου ήρθε πιο ενστικτωδώς: η ευθραυστότητα της ηρωίδας, οι διάλογοι, η εσωτερική της κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα, όμως, από τη σκηνική παρουσία μέχρι τον τρόπο που μια pop σταρ τραγουδά σε μικρόφωνο, χρειάστηκαν έρευνα και σκληρή δουλειά.

Και εκεί άρχισε το πρόβλημα. Η Χάθαγουεϊ, μεγαλωμένη με θεατρική εκπαίδευση και με μια αντίληψη της φωνής που βασίζεται στην προβολή, συνειδητοποίησε ότι δεν ήξερε πώς να τραγουδά σαν pop star. «Η pop μουσική είναι το αντίθετο. Είναι αβίαστη δύναμη, κάτι που δεν είναι πραγματικά το δικό μου. Εγώ είμαι όλη προσπάθεια», είπε γελώντας.Όταν τελείωσε η ταινία, η σκέψη της ήταν απλή: «Δεν είμαι καθόλου pop star».

Δεν το είπε ως αποτυχία. Το είπε σχεδόν σαν ανακούφιση. Γιατί αυτό που την ενδιαφέρει στην υποκριτική είναι ακριβώς το φίλτρο. Η δυνατότητα να μοιράζεται μυστικά, προσωπικά κομμάτια του εαυτού της μέσα από έναν ρόλο, έναν χαρακτήρα, ένα avatar που μπορεί να της μοιάζει χωρίς να την αποκαλύπτει ολόκληρη. Η pop, αντίθετα, της φάνηκε πιο γυμνή. Εκεί, όπως είπε, η δημόσια εικόνα χτίζεται πάνω στον ίδιο σου τον εαυτό. «Είσαι το δικό σου avatar».

Η συνέντευξη βρίσκει τη Χάθαγουεϊ σε μια στιγμή μεγάλης επιστροφής. Μετά από μια πιο ήσυχη περίοδο, προσωπική κούραση, οικογένεια και εκείνη την παράξενη δημόσια αντίδραση που την είχε ακολουθήσει για χρόνια στο internet, η ηθοποιός ξαναμπαίνει σε μια χρονιά με πολύ φως.

Το Mother Mary κυκλοφορεί τώρα στις αίθουσες, ενώ ακολουθεί η επιστροφή της ως Άντι Σακς στο The Devil Wears Prada 2. Τον Ιούλιο θα εμφανιστεί ως Πηνελόπη στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ αναμένονται ακόμη δύο ταινίες της μέσα στη χρονιά.

Η ίδια είπε ότι μόλις το 2024 ένιωσε ξανά έτοιμη για κάτι τέτοιο. Παλαιότερα, όπως εξήγησε, δεν ήταν έτοιμη ούτε ως άνθρωπος ούτε ως καλλιτέχνις να αντέξει ό,τι έρχεται μαζί με μια ταινία που χρειάζεται παγκόσμιο κοινό για να γίνει επιτυχία. Φοβόταν ότι θα την «καταβρόχθιζαν».

Τώρα η στάση της μοιάζει διαφορετική. Λιγότερο αμυντική, λιγότερο σφιγμένη, πιο συμφιλιωμένη με το γεγονός ότι τα αγαπημένα, μεγάλα, λαϊκά hits της καριέρας της δεν είναι κάτι από το οποίο χρειάζεται να αποδράσει.

Για χρόνια, όπως είπε, νόμιζε ότι βρισκόταν στο «μικρό, παράξενο indie» κομμάτι της καριέρας της. Τώρα της φαίνεται σχεδόν απολαυστικό που κάποιος της ζητά να επιστρέψει στους ρόλους που αγάπησε το κοινό. Το περιέγραψε σαν το δικό της αντίστοιχο μιας stadium tour.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα μετατόπιση. Η Αν Χάθαγουεϊ δεν επιστρέφει απλώς στο μεγάλο κοινό. Επιστρέφει έχοντας σταματήσει να ζητά συγγνώμη για την προσπάθεια που φαίνεται πάνω της.

«Κάτι συνέβη όταν έκλεισα τα 40», είπε. «Συνειδητοποίησα ότι ζούσα τη ζωή μου σαν να ήταν πρόβα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ήδη παράσταση».

Με στοιχεία από New York Times και People.

Ο Έλιοτ Πέιτζ αφηγείται ντοκιμαντέρ για την queer ζωή στο ζωικό βασίλειο

Πολιτισμός / Ο Έλιοτ Πέιτζ θυμίζει ότι η φύση ήταν queer πριν από εμάς σε νέο ντοκιμαντέρ

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.
THE LIFO TEAM
Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Πολιτισμός / Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το «Half Man» σε έναν ρόλο που τον βγάζει εντελώς έξω από τη γνώριμη περσόνα του. Στις Κάννες μίλησε για την ανδρική βία, τη σωματική μεταμόρφωση και το γιατί η αυθεντικότητα είναι, για εκείνον, το μόνο αληθινό μυστικό μιας επιτυχίας.
THE LIFO TEAM
Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Πολιτισμός / Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Με αφορμή το Light and Thread, το πρώτο της nonfiction βιβλίο στα αγγλικά, η νομπελίστρια Χαν Κανγκ μιλά για τη βία, το πένθος, τη μνήμη και τη γραφή ως πράξη επιμονής. Και για το ελληνικό κοινό που έχει ήδη αγαπήσει τη «Χορτοφάγο» και το «Μάθημα ελληνικών», θυμίζει γιατί η λογοτεχνία της δεν παρηγορεί από τον κόσμο, αλλά σε εμποδίζει να νεκρωθείς μέσα του.
THE LIFO TEAM
Turner Prize 2026: Μια βραχεία λίστα με έντονο πολιτικό φορτίο και γλυπτική ουσία.

Πολιτισμός / Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026

Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026, με τους Σιμίον Μπάρκλεϊ, Κίρα Φρέιζε, Μαργκερίτ Ιμιό και Τανόα Σάσρακου να διεκδικούν το σημαντικότερο βρετανικό βραβείο σύγχρονης τέχνης. Η φετινή τετράδα δίνει έμφαση στην εγκατάσταση και την περφόρμανς, με έργα που ανατέμνουν τη φυλή, την τάξη και την πολιτική ιστορία του πετρελαίου.
THE LIFO TEAM
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΜΑΓΚΙ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Η Μάγκι Τζίλενχαλ ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

«Η Βενετία πάντα υποστήριζε τις ειλικρινείς, ξεχωριστές φωνές, και είναι τιμή μου να συμβάλλω στη συνέχιση αυτής της γενναίας και απαραίτητης παράδοσης», δήλωσε η ηθοποιός
THE LIFO TEAM
Πίσω από το «Guernica», ένα μουσείο ξαναγράφει τη μοντέρνα Ισπανία

Πολιτισμός / Ο Νταλί, ο Πικάσο και το μουσείο που ξαναδιαβάζει την Ισπανία μετά τον Φράνκο

Με μια μεγάλη νέα παρουσίαση της συλλογής του, το Reina Sofía της Μαδρίτης δεν αλλάζει απλώς αίθουσες και διαδρομές. Πίσω από τον Πικάσο, τον Νταλί και τον Μιρό, ξανασυστήνει τη σύγχρονη Ισπανία ως ιστορία λογοκρισίας, εξορίας, καθυστερημένων ελευθεριών και δύσκολης μετάβασης στη δημοκρατία.
THE LIFO TEAM
Ο Ντυσάν, η γυμνή Ίβ Μπάμπιτζ και η στιγμή που το Λος Αντζελες απέκτησε δικό του μύθο

Πολιτισμός / Ο Ντυσάν, η γυμνή Ίβ Μπάμπιτζ και η στιγμή που το Λος Αντζελες απέκτησε δικό του μύθο

Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν στο MoMA, επιστρέφουμε σε μια από τις πιο παράξενες, σαγηνευτικές και λιγότερο γνωστές εικόνες γύρω από το όνομά του: τη φωτογραφία του 1963 με τη γυμνή Ίβ Μπάμπιτζ απέναντί του σε μια σκακιέρα. Οι σπάνιες φωτογραφίες και η ιστορία πίσω από αυτό το καρέ φωτίζουν όχι μόνο έναν μικρό μύθο της αμερικανικής τέχνης, αλλά και τη στιγμή που το Λος Αντζελες άρχισε να πιστεύει πραγματικά στον δικό του.
THE LIFO TEAM
Το «Miami Vice» επιστρέφει στη δεκαετία του ’80 με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ

Πολιτισμός / Το «Miami Vice» επιστρέφει στη δεκαετία του ’80 με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ

Η Universal επιβεβαίωσε επίσημα το «Miami Vice ’85», με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ στους ρόλους του Ρίκο Ταμπς και του Σόνι Κρόκετ. Η νέα ταινία του Τζόζεφ Κοζίνσκι θα βγει στις 6 Αυγούστου 2027 και επιστρέφει στη λάμψη, το στιλ και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλ Στριπ λέει ότι χωρίς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα "δεν θα είχαμε τίποτα"

Πολιτισμός / Η Μέριλ Στριπ λέει ότι χωρίς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα "δεν θα είχαμε τίποτα"

Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2, η Μέριλ Στριπ είπε ανοιχτά αυτό που το queer κοινό ήξερε εδώ και χρόνια: ότι η Μιράντα Πρίστλι και ο κόσμος της ταινίας δεν θα είχαν την ίδια ζωή χωρίς αυτό.
THE LIFO TEAM
Η Ναόμι Γουότς γίνεται Μαργκότ Φοντέιν σε ταινία για τον πιο θρυλικό έρωτα του μπαλέτου

Πολιτισμός / Η Ναόμι Γουότς γίνεται Μαργκότ Φοντέιν σε ταινία για τον πιο θρυλικό έρωτα του μπαλέτου

Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο «Margot & Rudi», το νέο ρομαντικό δράμα του Άντονι Φάμπιαν, που αφηγείται τη θυελλώδη καλλιτεχνική και προσωπική σχέση της Μαργκότ Φοντέιν με τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ
THE LIFO TEAM
Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ πάνε Κάννες με το νέο φιλμ του Τζέιμς Γκρέι

Πολιτισμός / Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ πάνε Κάννες

Η νέα ταινία του Τζέιμς Γκρέι, με Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ, προστίθεται τελικά στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών, ενώ η Neon εξασφάλισε ήδη τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.
THE LIFO TEAM
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD

Πολιτισμός / Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD

Από τα αινιγματικά “ghost” prints του Andy Mattern και τα παραμορφωμένα γυμνά του Bill Brandt μέχρι τη queer ορατότητα της Zanele Muholi και το ψηφιακό άγχος της Tania Franco Klein, η φετινή φωτογραφική έκθεση AIPAD στη Νέα Υόρκη δείχνει μια φωτογραφία πιο σωματική, πιο υβριδική και πιο ανήσυχη από ποτέ.
THE LIFO TEAM
 
 