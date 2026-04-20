Η Αν Χάθαγουεϊ στο εξώφυλλο του People ως η «Πιο Όμορφη στον Κόσμο» για το 2026

Όπως σημειώνει το περιοδικό, η Χάθαγουεϊ δεν κρύβει ότι για χρόνια υπήρξε ο πιο αυστηρός της κριτής

Το εξώφυλλο του περιοδικού People με την Αν Χάθαγουεϊ / Φωτ.: Johnny Marlow / People Magazine
Η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές και γεμάτες φάσεις της καριέρας της, με πέντε ταινίες να ετοιμάζονται για κυκλοφορία μέσα στο 2026, ανάμεσά τους και το πολυαναμενόμενο The Devil Wears Prada 2.

Έτσι, το περιοδικό People αποφάσισε να ανακηρύξει τη, βραβευμένη με Όσκαρ, ηθοποιό ως την «Πιο Όμορφή στον Κόσμο» για φέτος.

Η επιλογή του περιοδικού σύμφωνα με το δημοσίευμά του, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρεί εφόσον, όπως έχει πει και η ίδια η Αν Χάθαγουεϊ, έχει βρει μια νέα ισορροπία στη ζωή της, πιο χαλαρή, πιο συνειδητή, πιο ελεύθερη.

Αν Χάθαγουεϊ: Από την τελειομανία στην αποδοχή

Όπως σημειώνει το περιοδικό, η Χάθαγουεϊ δεν κρύβει ότι για χρόνια υπήρξε ο πιο αυστηρός της κριτής. Στην αρχή της καριέρας της πίστευε πως όσο πιο σκληρή ήταν με τον εαυτό της, τόσο καλύτερη θα γινόταν ως καλλιτέχνις.

Όμως, όπως λέει, κάτι άλλαξε όταν μπήκε στη δεκαετία των 40: «σταμάτησα να θέλω να ζω μια άβολη ζωή. Ήθελα να φτάσω στο κομμάτι της χαράς», εξηγεί.

Η αλλαγή αυτή δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν αποτέλεσμα χρόνων πίεσης, δημόσιας έκθεσης και μιας συνεχούς προσπάθειας να ανταποκριθεί σε υψηλές προσδοκίες, τόσο των άλλων όσο και των δικών της.

Μια καριέρα που δεν σταμάτησε ποτέ για την Αν Χάθαγουεϊ

Από το ξεκίνημά της με το «Ημερολόγιο μίας Πριγκίπισσας (The Princess Diaries)» μέχρι τις πιο απαιτητικές ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Μυστικό του Brokeback Mountain» και το «Οι Άθλιοι (Les Misérables)», για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, η Χάθαγουεϊ κατάφερε να κινηθεί με άνεση ανάμεσα στο εμπορικό και το καλλιτεχνικό σινεμά.

Παράλληλα, συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές όπως το «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», ενώ συνέχισε να εξελίσσεται επιλέγοντας ρόλους που δοκιμάζουν τις δυνατότητές της.

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο, καθώς επιστρέφει στον ρόλο της Andy Sachs στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία. Μαζί της επανενώνονται οι Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι.

Η ίδια περιγράφει την εμπειρία ως «χαρούμενη» και «γεμάτη συγκίνηση», τονίζοντας ότι της δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψει σε έναν γνώριμο κόσμο, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ωριμότητα.

Οικογένεια και ισορροπία

Παρά τον έντονο επαγγελματικό ρυθμό, η Χάθαγουεϊ αποδίδει μεγάλο μέρος της σταθερότητάς της στην οικογένειά της. Είναι παντρεμένη εδώ και 13 χρόνια με τον παραγωγό και σχεδιαστή κοσμημάτων Adam Shulman, με τον οποίο έχουν δύο παιδιά.

Όπως λέει, η στήριξή του είναι καθοριστική: «Είναι ο άνθρωπος που με κρατά σταθερή. Δεν θα μπορούσα να έχω κάνει όσα έχω κάνει χωρίς εκείνον».

Η καθημερινότητά της, όσο απαιτητική κι αν είναι, περιλαμβάνει μικρές στιγμές χαλάρωσης, από έναν καφέ και εφημερίδα μέχρι μια βόλτα ή χρόνο με την οικογένεια.

Όσον αφορά στην ομορφιά, για τη Χάθαγουεϊ δεν είναι κάτι επιφανειακό: «Η ομορφιά μπορεί να περιέχει ακόμα και ασχήμια, αρκεί να περιέχει ειλικρίνεια», λέει χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη αγωνία που συνοδεύει τη γήρανση στον χώρο του Χόλιγουντ, η Χάθαγουεϊ εμφανίζεται πιο ήρεμη. Όπως εξηγεί, τα 40 φέρνουν μια διαφορετική οπτική: περισσότερη αυτογνωσία, λιγότερη ένταση, μεγαλύτερη αποδοχή.

«Δεν παρασύρομαι πια τόσο εύκολα. Εκτιμώ την ηρεμία», σημειώνει. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ότι το σώμα και η φροντίδα του απαιτούν περισσότερη προσοχή, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε φόβο.

Η ίδια παραδέχεται ότι πέρασε «δεκαετίες αμηχανίας», όπως τις χαρακτηρίζει. Δεν ένιωθε άνετα, δυσκολευόταν στην επικοινωνία και πάλευε με το άγχος. Σήμερα, όμως, βλέπει αυτή την περίοδο διαφορετικά. Ως ένα απαραίτητο στάδιο που τη βοήθησε να εξελιχθεί.

Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον δεν φοβάται να είναι ο εαυτός της. ούτε μπροστά στην κάμερα ούτε στην καθημερινότητά της.

Με πληροφορίες από People

Πολιτισμός

Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival

Πολιτισμός / Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival

Με αφορμή το How to Shoot a Ghost, ο Τσάρλι Κάουφμαν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Σκωτίας και μίλησε για το είδος του σινεμά που θέλει να φτιάχνει σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ποίηση, η αργή εικόνα και η απόρριψη της «συμβατικής ψυχαγωγίας».
THE LIFO TEAM
Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη selfie της Ellen, στη Madonna και την Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Πολιτισμός / Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις, στη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ποιος έφτιαξε τη σκοτεινή φήμη του Alfred Hitchcock; Ενα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη διαμάχη

Ποιος έφτιαξε τη σκοτεινή φήμη του Alfred Hitchcock; Ενα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη διαμάχη

Η κυκλοφορία του «A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy» στις 9 Ιουνίου ξαναφέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο φορτισμένες συζητήσεις στην ιστορία του σινεμά: πώς χτίστηκε η σκοτεινή δημόσια εικόνα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και πόσο από αυτήν ανήκει στα γεγονότα, στις μαρτυρίες και στις βιογραφίες που ακολούθησαν.
THE LIFO TEAM
Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Το Art Fund ανακοίνωσε τους πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year 2026: τη National Gallery, το V&A East Storehouse, το Norwich Castle Museum & Art Gallery, το The Box στο Πλίμουθ και το Fitzwilliam Museum στο Κέιμπριτζ. Ο νικητής του βραβείου των 120.000 λιρών θα ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου στο Λονδίνο.
THE LIFO TEAM
Η γαλλική ταινία που ξαναφέρνει στο κέντρο το πιο άβολο πρόσωπο της Κατοχής

Η γαλλική ταινία που ξαναφέρνει στο κέντρο το πιο άβολο πρόσωπο της Κατοχής

Το Les Rayons et les Ombres του Ξαβιέ Τζιανολί, με τον Ζαν Ντιζαρντέν στον ρόλο του συνεργάτη των ναζί Ζαν Λυσαίρ, έχει γίνει ένα από τα πιο συζητημένα γαλλικά φιλμ της χρονιάς. Μαζί με την εμπορική επιτυχία του, άνοιξε ξανά τη διαμάχη για το πώς ο κινηματογράφος δείχνει έναν συνεργάτη: ως ιστορικό τέρας ή ως άνθρωπο που βυθίζεται στην ενοχή.
THE LIFO TEAM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Με αφορμή τη νέα της ταινία «Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου», και ενώ ολοκληρώνει στη Μαδρίτη τις παραστάσεις της «Βερενίκης», η Ιζαμπέλ Ιπέρ μιλά για τον πλούτο, την εξουσία, την ελευθερία και το δικαίωμα μιας ηθοποιού να μη χαρίζεται ποτέ ολόκληρη.
THE LIFO TEAM
Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχει δώσει εδώ και καιρό, η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για το τίμημα του να παίρνει θέση δημόσια, για τη σιωπή του Χόλιγουντ μπροστά στον πόνο των παιδιών και των αμάχων, για τον φόβο που νιώθει ακόμη στα γυρίσματα, αλλά και για το πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που ετοιμάζει εδώ και τριά χρόνια.
THE LIFO TEAM
Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Σε συνέντευξή της στους New York Times η Σαρλίζ Θερόν χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει κάποτε να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό αλλά όχι έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.
THE LIFO TEAM
Andrew Lloyd Webber: «Είχα πει σε όλους ότι έκοψα το ποτό κι έπινα κρυφά. Μέχρι που ζήτησα βοήθεια»

Andrew Lloyd Webber: «Είχα πει σε όλους ότι έκοψα το ποτό κι έπινα κρυφά. Μέχρι που ζήτησα βοήθεια»

Με μια κοφτή και εξομολογητική συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου σήμερα, ο ζωντανός θρύλος του μουσικού θεάτρου, που ζει ξανά μιαν έκρηξη δημιουργικότητας, αποκαλύπτει τον όχι και τόσο μυστικό του εθισμό με το ποτό.
THE LIFO TEAM
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Πολιτισμός / Τα εμβληματικά πέτρινα πουλιά της Ζιμπάμπουε επέστρεψαν όλα στην πατρίδα τους

Έπειτα από 137 χρόνια εκτός συνόρων, το εμβληματικό «Πτηνό της Ζιμπάμπουε» επέστρεψε στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή επαναπατρισμού και κλείνοντας έναν κύκλο αποικιοκρατικής λεηλασίας που σημάδεψε την εθνική της ταυτότητα
THE LIFO TEAM
Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Πολιτισμός / Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Στο New Genesis, το νέο φωτογραφικό βιβλίο του Αμπντουλαμίντ Κίρχερ που κυκλοφορεί από τη Loose Joints, η νεαρή μητέρα Σιέρα Κις δεν μένει απλώς μπροστά στον φακό, αλλά μπαίνει μέσα στο ίδιο το έργο με τη δική της φωνή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα σκληρό πορτρέτο για την αστεγία, την εξάρτηση και την κακοποίηση στο, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα photobooks της άνοιξης γύρω από το ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να αφηγηθεί μια ζωή.
THE LIFO TEAM
Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να βλέπουμε γυναίκες να πεθαίνουν;

Πολιτισμός / Μαρίνα Αμπράμοβιτς: πόσες φορές πρέπει να πεθάνει μια γυναίκα για να γίνει μύθος;

Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
THE LIFO TEAM
 
 