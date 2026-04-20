Η Αν Χάθαγουεϊ στο εξώφυλλο του People ως η «Πιο Όμορφη στον Κόσμο» για το 2026

Η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές και γεμάτες φάσεις της καριέρας της, με πέντε ταινίες να ετοιμάζονται για κυκλοφορία μέσα στο 2026, ανάμεσά τους και το πολυαναμενόμενο The Devil Wears Prada 2.

Έτσι, το περιοδικό People αποφάσισε να ανακηρύξει τη, βραβευμένη με Όσκαρ, ηθοποιό ως την «Πιο Όμορφή στον Κόσμο» για φέτος.

Η επιλογή του περιοδικού σύμφωνα με το δημοσίευμά του, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρεί εφόσον, όπως έχει πει και η ίδια η Αν Χάθαγουεϊ, έχει βρει μια νέα ισορροπία στη ζωή της, πιο χαλαρή, πιο συνειδητή, πιο ελεύθερη.

Anne Hathaway is PEOPLE’s 2026 #WorldsMostBeautiful cover star. After years of being her own toughest critic, she is letting go of the idea of perfection — which has only made her more vibrant, confident and in demand. ✨ That's all. ✨ https://t.co/HmwBZqGfEn



Αν Χάθαγουεϊ: Από την τελειομανία στην αποδοχή

Όπως σημειώνει το περιοδικό, η Χάθαγουεϊ δεν κρύβει ότι για χρόνια υπήρξε ο πιο αυστηρός της κριτής. Στην αρχή της καριέρας της πίστευε πως όσο πιο σκληρή ήταν με τον εαυτό της, τόσο καλύτερη θα γινόταν ως καλλιτέχνις.

Όμως, όπως λέει, κάτι άλλαξε όταν μπήκε στη δεκαετία των 40: «σταμάτησα να θέλω να ζω μια άβολη ζωή. Ήθελα να φτάσω στο κομμάτι της χαράς», εξηγεί.

Η αλλαγή αυτή δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν αποτέλεσμα χρόνων πίεσης, δημόσιας έκθεσης και μιας συνεχούς προσπάθειας να ανταποκριθεί σε υψηλές προσδοκίες, τόσο των άλλων όσο και των δικών της.

Μια καριέρα που δεν σταμάτησε ποτέ για την Αν Χάθαγουεϊ

Από το ξεκίνημά της με το «Ημερολόγιο μίας Πριγκίπισσας (The Princess Diaries)» μέχρι τις πιο απαιτητικές ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Μυστικό του Brokeback Mountain» και το «Οι Άθλιοι (Les Misérables)», για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, η Χάθαγουεϊ κατάφερε να κινηθεί με άνεση ανάμεσα στο εμπορικό και το καλλιτεχνικό σινεμά.

Παράλληλα, συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές όπως το «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», ενώ συνέχισε να εξελίσσεται επιλέγοντας ρόλους που δοκιμάζουν τις δυνατότητές της.

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο, καθώς επιστρέφει στον ρόλο της Andy Sachs στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία. Μαζί της επανενώνονται οι Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι.

Η ίδια περιγράφει την εμπειρία ως «χαρούμενη» και «γεμάτη συγκίνηση», τονίζοντας ότι της δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψει σε έναν γνώριμο κόσμο, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ωριμότητα.

Οικογένεια και ισορροπία

Παρά τον έντονο επαγγελματικό ρυθμό, η Χάθαγουεϊ αποδίδει μεγάλο μέρος της σταθερότητάς της στην οικογένειά της. Είναι παντρεμένη εδώ και 13 χρόνια με τον παραγωγό και σχεδιαστή κοσμημάτων Adam Shulman, με τον οποίο έχουν δύο παιδιά.

Όπως λέει, η στήριξή του είναι καθοριστική: «Είναι ο άνθρωπος που με κρατά σταθερή. Δεν θα μπορούσα να έχω κάνει όσα έχω κάνει χωρίς εκείνον».

Η καθημερινότητά της, όσο απαιτητική κι αν είναι, περιλαμβάνει μικρές στιγμές χαλάρωσης, από έναν καφέ και εφημερίδα μέχρι μια βόλτα ή χρόνο με την οικογένεια.

Όσον αφορά στην ομορφιά, για τη Χάθαγουεϊ δεν είναι κάτι επιφανειακό: «Η ομορφιά μπορεί να περιέχει ακόμα και ασχήμια, αρκεί να περιέχει ειλικρίνεια», λέει χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη αγωνία που συνοδεύει τη γήρανση στον χώρο του Χόλιγουντ, η Χάθαγουεϊ εμφανίζεται πιο ήρεμη. Όπως εξηγεί, τα 40 φέρνουν μια διαφορετική οπτική: περισσότερη αυτογνωσία, λιγότερη ένταση, μεγαλύτερη αποδοχή.

«Δεν παρασύρομαι πια τόσο εύκολα. Εκτιμώ την ηρεμία», σημειώνει. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ότι το σώμα και η φροντίδα του απαιτούν περισσότερη προσοχή, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε φόβο.

Η ίδια παραδέχεται ότι πέρασε «δεκαετίες αμηχανίας», όπως τις χαρακτηρίζει. Δεν ένιωθε άνετα, δυσκολευόταν στην επικοινωνία και πάλευε με το άγχος. Σήμερα, όμως, βλέπει αυτή την περίοδο διαφορετικά. Ως ένα απαραίτητο στάδιο που τη βοήθησε να εξελιχθεί.

Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον δεν φοβάται να είναι ο εαυτός της. ούτε μπροστά στην κάμερα ούτε στην καθημερινότητά της.

Με πληροφορίες από People

