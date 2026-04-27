Συλλογή νομισμάτων του 17ου αιώνα πωλήθηκε έναντι χιλιάδων ευρώ

Τα συγκεκριμένα νοσμίσματα εκδίδονταν σε περιόδους που οι κυβερνήσεις δεν δημιουργούσαν κέρματα μικρής αξίας

Φωτ. Noonans Mayfair/BBC
Μια συλλογή με περισσότερα από 70 νομίσματα που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα πωλήθηκε σε δημοπρασία, στη Βρετανία, για συνολικό ποσό 21.830 λιρών (πάνω από 25.000 ευρώ) – σχεδόν 7.000 λίρες πάνω από την εκτιμώμενη τιμή.

Τα νομίσματα (ή μάρκες) αυτά εκδόθηκαν από εμπόρους σε όλη την Κορνουάλη για να χρησιμοποιηθούν ως νόμισμα σε περιόδους που οι κυβερνήσεις δεν εξέδιδαν κέρματα μικρής αξίας.

Η συλλογή δημιουργήθηκε σε διάστημα 30 ετών από τον Μακ ΜακΚάρθι, ο οποίος κατάγεται από την Κορνουάλη, και πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Noonans Mayfair την Τετάρτη.

Η ιστορία των νομισμάτων που δημοπρατήθηκαν στη Βρετανία

Η υψηλότερη τιμή καταβλήθηκε για ένα σπάνιο farthing (είδος βρετανικού νομίσματος) του 1669 από το East Looe που φέρει το όνομα του Ρίτσαρντ Σκάτζελ, το οποίο πωλήθηκε για 1.000 λίρες σε έναν ιδιωτικό συλλέκτη στο Looe.

Ένα άλλο σπάνιο farthing από το Penryn, με την επιγραφή «Ούρσουλα Σπερ 1668», πωλήθηκε για 850 λίρες σε έναν έμπορο του Λονδίνου που ενεργούσε για λογαριασμό ενός ιδιωτικού συλλέκτη.

Ο Πίτερ Πρέστον-Μόρλεϊ, διευθυντής ειδικών έργων στη Noonans, δήλωσε: «Στη διαθήκη του 1658 του Βίνσεντ Σμέιλι, πατέρα της Ούρσουλα Σπερ, υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν παντρεμένη με έναν σύζυγο που δεν την ικανοποιούσε».

«Ο Σμέιλι άφησε στην κόρη του 8 λίρες ετησίως για όσο ζούσε ο σύζυγός της, αλλά αν αυτός πέθαινε, τότε θα έπαιρνε 100 λίρες ετησίως – πιθανώς θεωρούσε ότι ο σύζυγος δεν ήταν ικανός να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό».

Η συλλογή περιλάμβανε μάρκες για ανθρώπους που ζούσαν στο St Keverne, το East Looe, το Penzance, το Liskeard, το Lostwithiel, το Padstow, το Penryn, το Truro, το Camelford, το Falmouth, το Helston, το Launceston, το St. Ives και το Fowey, μεταξύ άλλων.

Ο Πρέστον-Μόρλεϊ πρόσθεσε: «Οι μάρκες αυτές ήταν ένα υποκατάστατο νομίσματος που εκδιδόταν από ιδιώτες, εμπόρους και οργανισμούς όταν οι κυβερνήσεις, για διάφορους λόγους, δεν εξέδιδαν μικρής αξίας κέρματα».

«Είναι κυρίως από χαλκό, αν και κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων κατασκευάστηκαν και κυκλοφόρησαν επίσης ασημένιες μάρκες».

Με πληροφορίες από BBC

Δείγμα από τα λείψανα έχει ήδη σταλεί για ανάλυση στη Γερμανία - Εάν επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις
Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.
70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Στο Auvers-sur-Oise, το χωριό έξω από το Παρίσι όπου ο Βαν Γκογκ πέρασε τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, ανοίγουν δύο εκθέσεις αφιερωμένες στον ζωγράφο και στο τοπίο που τον σημάδεψε. Δεν είναι απλώς ακόμη ένας φόρος τιμής, αλλά ένας τρόπος να ξαναδιαβαστεί ο τόπος μέσα από το βλέμμα που τον έκανε αθάνατο.
Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Το αυθεντικό άγαλμα του Rocky μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στο Philadelphia Museum of Art, το μουσείο που κάποτε δεν ήξερε αν το ήθελε. Με έργα των Κιθ Χάρινγκ, Άντι Γουόρχολ, Κάρα Γουόκερ και Κάρι Μέι Γουίμς, η έκθεση Rising Up εξετάζει πώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο έγινε λαϊκό μνημείο μιας πόλης.
Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Το MuzeuThought and Contemporary Art DST ανοίγει στην Μπράγκα με έργα των Ναν Γκόλντιν, Άλεξ Κατς, Φραντσέσκο Κλεμέντε και Φραντς Βεστ. Πριν υποδεχτεί το κοινό, όμως, θα ανοίξει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του DST Group, της κατασκευαστικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή και το κτίριο.
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.
Ο Έλιοτ Πέιτζ δείχνει ότι και η φύση μπορεί να είναι queer― όχι μόνο οι άνθρωποι

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.
Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το «Half Man» σε έναν ρόλο που τον βγάζει εντελώς έξω από τη γνώριμη περσόνα του. Στις Κάννες μίλησε για την ανδρική βία, τη σωματική μεταμόρφωση και το γιατί η αυθεντικότητα είναι, για εκείνον, το μόνο αληθινό μυστικό μιας επιτυχίας.
Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Με αφορμή το Light and Thread, το πρώτο της nonfiction βιβλίο στα αγγλικά, η νομπελίστρια Χαν Κανγκ μιλά για τη βία, το πένθος, τη μνήμη και τη γραφή ως πράξη επιμονής. Και για το ελληνικό κοινό που έχει ήδη αγαπήσει τη «Χορτοφάγο» και το «Μάθημα ελληνικών», θυμίζει γιατί η λογοτεχνία της δεν παρηγορεί από τον κόσμο, αλλά σε εμποδίζει να νεκρωθείς μέσα του.
