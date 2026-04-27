Συλλογή νομισμάτων του 17ου αιώνα πωλήθηκε έναντι χιλιάδων ευρώ

Μια συλλογή με περισσότερα από 70 νομίσματα που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα πωλήθηκε σε δημοπρασία, στη Βρετανία, για συνολικό ποσό 21.830 λιρών (πάνω από 25.000 ευρώ) – σχεδόν 7.000 λίρες πάνω από την εκτιμώμενη τιμή.

Τα νομίσματα (ή μάρκες) αυτά εκδόθηκαν από εμπόρους σε όλη την Κορνουάλη για να χρησιμοποιηθούν ως νόμισμα σε περιόδους που οι κυβερνήσεις δεν εξέδιδαν κέρματα μικρής αξίας.

Η συλλογή δημιουργήθηκε σε διάστημα 30 ετών από τον Μακ ΜακΚάρθι, ο οποίος κατάγεται από την Κορνουάλη, και πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Noonans Mayfair την Τετάρτη.

Η ιστορία των νομισμάτων που δημοπρατήθηκαν στη Βρετανία

Η υψηλότερη τιμή καταβλήθηκε για ένα σπάνιο farthing (είδος βρετανικού νομίσματος) του 1669 από το East Looe που φέρει το όνομα του Ρίτσαρντ Σκάτζελ, το οποίο πωλήθηκε για 1.000 λίρες σε έναν ιδιωτικό συλλέκτη στο Looe.

Ένα άλλο σπάνιο farthing από το Penryn, με την επιγραφή «Ούρσουλα Σπερ 1668», πωλήθηκε για 850 λίρες σε έναν έμπορο του Λονδίνου που ενεργούσε για λογαριασμό ενός ιδιωτικού συλλέκτη.

Ο Πίτερ Πρέστον-Μόρλεϊ, διευθυντής ειδικών έργων στη Noonans, δήλωσε: «Στη διαθήκη του 1658 του Βίνσεντ Σμέιλι, πατέρα της Ούρσουλα Σπερ, υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν παντρεμένη με έναν σύζυγο που δεν την ικανοποιούσε».

«Ο Σμέιλι άφησε στην κόρη του 8 λίρες ετησίως για όσο ζούσε ο σύζυγός της, αλλά αν αυτός πέθαινε, τότε θα έπαιρνε 100 λίρες ετησίως – πιθανώς θεωρούσε ότι ο σύζυγος δεν ήταν ικανός να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό».

Η συλλογή περιλάμβανε μάρκες για ανθρώπους που ζούσαν στο St Keverne, το East Looe, το Penzance, το Liskeard, το Lostwithiel, το Padstow, το Penryn, το Truro, το Camelford, το Falmouth, το Helston, το Launceston, το St. Ives και το Fowey, μεταξύ άλλων.

Ο Πρέστον-Μόρλεϊ πρόσθεσε: «Οι μάρκες αυτές ήταν ένα υποκατάστατο νομίσματος που εκδιδόταν από ιδιώτες, εμπόρους και οργανισμούς όταν οι κυβερνήσεις, για διάφορους λόγους, δεν εξέδιδαν μικρής αξίας κέρματα».

«Είναι κυρίως από χαλκό, αν και κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων κατασκευάστηκαν και κυκλοφόρησαν επίσης ασημένιες μάρκες».

Με πληροφορίες από BBC