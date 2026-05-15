Ντόναλντ Τραμπ: «Χάνω την υπομονή μου με το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν ζήτησε από τον Σι Τζινπίνγκ να παρέμβει υπέρ των αμερικανικών θέσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όταν ζητάς χάρες, πρέπει να ανταποδίδεις»

Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / The White House
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του απέναντι στο Ιράν «εξαντλείται», ενώ υποστήριξε πως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο το Πεκίνο να επιβεβαιώνει ότι σκοπεύει να ασκήσει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά την επιστροφή του από το Πεκίνο, μετά από διήμερες συνομιλίες με τον Σι, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας πως η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν ζήτησε από τον Σι να παρέμβει υπέρ των αμερικανικών θέσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όταν ζητάς χάρες, πρέπει να ανταποδίδεις».

Παράλληλα, επανέλαβε τη σκληρή στάση του απέναντι στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν «ουσιαστικά εξουδετερώσει» τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, η Κίνα απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις συνομιλίες σχετικά με το Ιράν, με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών να περιορίζεται σε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «η σύγκρουση δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει και δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί».


Ντόναλντ Τραμπ: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το Ιράν έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και στον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι βασικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και να αποκατασταθεί η ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ που δείχνουν διάθεση συνέχισης των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέψει την πλήρη ασφάλεια και ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Οι εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση και την ενεργειακή ασφάλεια επηρέασαν και τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο περίπου 2%, ενώ αυξήθηκαν και οι ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από Reuters

 
