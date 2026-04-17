Το αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη επιστρέφει στον δήμο Καλαμαριάς

Πρόσφατα εμφανίστηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Καλαμαριάς η εξής δήλωση:

«Με συγκίνηση, χαρά και αίσθημα ευθύνης, ο δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την αποδοχή της δωρεάς του μοναδικού φωτογραφικού αρχείου του σπουδαίου φωτορεπόρτερ Γιάννη Κυριακίδη, ενός καλλιτέχνη που ταύτισε το έργο του με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της ίδιας της χώρας.

Η δωρεά –που πραγματοποιήθηκε από την οικογένειά του, τη σύζυγο, Χρύσα Κυριακίδου, και την κόρη, Αθηνά Κυριακίδου, μοναδική νόμιμη κάτοχο του αρχείου– αποδίδει στον δήμο Καλαμαριάς ένα ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικό απόθεμα. Ένα αρχείο που αποτελεί ζωντανό ντοκουμέντο της ιστορίας, της κοινωνίας και των μεγάλων στιγμών της Θεσσαλονίκης, διασώζοντας πάνω από επτά δεκαετίες φωτογραφικής μαρτυρίας.

Ένα αρχείο-παρακαταθήκη μνήμης

Το φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνει περισσότερα από 250.000 αρνητικά και λήψεις, 30.000 έγχρωμες και 3.000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, καθώς και σπάνιες γυάλινες πλάκες και επαγγελματικά αντικείμενα του δημιουργού. Μέρος του αρχείου έχει ήδη ταξινομηθεί και ψηφιοποιηθεί, αποτελώντας μια πολύτιμη αφετηρία για την τεκμηρίωση, τη μελέτη και την προβολή της νεότερης ιστορίας της πόλης.

Η σημασία της δωρεάς ξεπερνά τα όρια του δήμου, καθώς το αρχείο Κυριακίδη συνιστά έναν θησαυρό πολιτιστικής μνήμης, ιστορικής αξίας και καλλιτεχνικής έμπνευσης. Με τη φιλοξενία και αξιοποίησή του, η Καλαμαριά αναδεικνύεται φορέας προστασίας και διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας νέους δρόμους για ερευνητικές, εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και την έκδοση λευκωμάτων.

Ο Γιάννης Κυριακίδης επιστρέφει από τη Γιουγκοσλαβία, 1999.



“Η Καλαμαριά υποδέχεται με συγκίνηση έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη δεν είναι μόνο ένα ανεκτίμητο τεκμήριο του παρελθόντος αλλά και ένας ζωντανός καθρέφτης της Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων της. Η εμπιστοσύνη της οικογένειας μάς τιμά και μάς δεσμεύει να διαφυλάξουμε, να μελετήσουμε και να αναδείξουμε αυτόν τον πλούτο, ώστε να είναι διαθέσιμος στους πολίτες, στους ερευνητές και στις επόμενες γενιές”, τονίζει η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Από την πλευρά της, η Χρύσα Κυριακίδου, επίσης φωτογράφος, ανακοίνωσε ότι και η δική της προσωπική συλλογή θα δοθεί στον δήμο Καλαμαριάς, τονίζοντας με συγκίνηση πως “ο Κυριακίδης γυρίζει στην Καλαμαριά”, στον τόπο όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και εμπνεύστηκε το βλέμμα του πάνω στην πόλη και στους ανθρώπους της.

Ο δήμος Καλαμαριάς θα συστήσει Επιτροπή Καταγραφής και Παραλαβής του πολύτιμου αρχείου, που θα καταγράψει το σύνολο του υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας για την πλήρη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και δημόσια πρόσβασή του.

Διαμαρτυρία σιτοπαραγωγών, 1966. Φωτό: Από το βιβλίο «Γιάννης Κυριακίδης - Ζωή γεμάτη εικόνες» © Εκδόσεις Μίλητος - Γιάννης Κυριακίδης, 2013

Η Καλαμαριά τιμά έναν δικό της άνθρωπο και, μέσα από αυτό το σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, ενισχύει την ιστορική μνήμη, την εκπαιδευτική γνώση και τη συλλογική της ταυτότητα».

Η κόρη του Κυριακίδη, επίσης φωτογράφος Αθηνά Κυριακίδου, σχολίασε στο λογαριασμό της στο Facebook:

«Με βαθιά συγκίνηση και μεγάλη χαρά, η οικογένειά μας υποδέχεται την απόφαση του δήμου Καλαμαριάς να αποδεχθεί τη δωρεά του φωτογραφικού αρχείου του Γιάννη Κυριακίδη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και συγκινημένοι που το έργο του πατέρα μου επιστρέφει στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ευχαριστούμε θερμά τη δήμαρχο, κ. Χρύσα Αράπογλου, και όλο τον δήμο Καλαμαριάς για την τιμητική αυτή απόφαση.

Κοιτάζουμε μπροστά με αισιοδοξία και ανυπομονησία για μια στενή, ουσιαστική και πολύ καρποφόρα συνεργασία, ώστε το αρχείο να αναδειχθεί όπως του αξίζει.

Ο Γιάννης Κυριακίδης γυρίζει σπίτι του!

Αθηνά & Χρύσα Κυριακίδου».