Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πού θα δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ, στον ιστότοπό της.

Στους πίνακες οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία, όπως τον αριθμό της αίτησής τους, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανά κριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και, φυσικά, την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής.

Σε περίπτωση απουσίας της σχετικής ένδειξης, ο αιτών θεωρείται ότι δεν έχει επιλεγεί.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο, 16.05.2026 και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα, 18.05.2026 και ώρα 23:59.