Τζέιμς Μποντ: Οι επικεφαλής του στούντιο ζητούν υπομονή για την ανακοίνωση του καστ

Τρία ονόματα ηθοποιών φέρεται να ακούγονται περισσότερο για τον πολυπόθητο ρόλο του πράκτορα 007

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Οι νέοι επικεφαλής των στούντιο Τζέιμς Μποντ προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους θαυμαστές σχετικά με το ποιος θα υποδυθεί τον Βρετανό κατάσκοπο στη νέα ταινία.

Μιλώντας την Τετάρτη στην εμπορική έκθεση CinemaCon στις ΗΠΑ, στελέχη των στούντιο Amazon MGM – τα οποία αγόρασαν τα δικαιώματα της σειράς ταινιών στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 8,45 δισ. δολαρίων το 2022 – ανέφεραν ότι, λόγω της μεγάλης προσοχής που επιδεικνύουν, ο ρόλος δεν έχει ακόμη καλυφθεί.

Υπομονή για την επιλογή του Τζέιμς Μποντ

«Ξέρω ότι όλοι αναρωτιέστε πότε θα ανακοινώσουμε ποιος θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ», δήλωσε η Κόρτνεϊ Βαλέντι, επικεφαλής ταινιών της Amazon MGM. «Μην ενθουσιάζεστε υπερβολικά. Σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι αφιερώνουμε τον απαραίτητο χρόνο για να το κάνουμε αυτό με προσοχή και βαθύ σεβασμό. Είναι το όνειρο μιας ζωής για όλους μας να παρουσιάσουμε στο κοινό αυτό το επόμενο κεφάλαιο, και είναι μια ευθύνη που δεν αντιμετωπίζουμε ελαφρά».

Πρόσθεσε: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής: όταν συνδυάζεις μία από τις πιο αγαπημένες σειρές ταινιών στην ιστορία με μια ομάδα κινηματογραφιστών παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένου του λαμπρού σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, των εξαιρετικών παραγωγών Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, της εκτελεστικής παραγωγού Τάνια Λαπουάντ και του σεναριογράφου Στίβεν Νάιτ, προετοιμάζεις το έδαφος για κάτι που είναι πραγματικά αντάξιο της κληρονομιάς του Μποντ».

Η Βαλέντι κατέληξε: «Η ταινία αυτή έρχεται, και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα έχουμε πολλά περισσότερα να μοιραστούμε».

Τα ονόματα για τον ρόλο στο «τραπέζι»

Οι εικασίες σχετικά με το καστ έχουν ενταθεί λόγω του χρόνου που έχει μεσολαβήσει από τις ανακοινώσεις του στούντιο για τον Βιλνέβ ως σκηνοθέτη (τον Ιούνιο του 2025) και τον Νάιτ ως σεναριογράφο (τον Αύγουστο του 2025).

Η ταινία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2028, γεγονός που υποδηλώνει έναρξη γυρισμάτων στα τέλη του 2026.

Μεταξύ των βασικών υποψηφίων για τον ρόλο συγκαταλέγονται οι Κάλλουμ Τέρνερ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Τζέικομπ Ελόρντι. Αν επιλεγεί, ο Ελόρντι θα είναι ο νεότερος και ψηλότερος Μποντ στην ιστορία, καθώς και ο δεύτερος Αυστραλός που θα υποδυθεί τον ρόλο.

Με πληροφορίες από Guardian

Amazon Prime Video: Απέσυρε τις φωτογραφίες με τον «άοπλο» πράκτορα 007 μετά τις αντιδράσεις

TV & Media / Amazon Prime Video: Απέσυρε τις φωτογραφίες με τον «άοπλο» πράκτορα 007 έπειτα από αντιδράσεις

Ως απάντηση στο κύμα επικρίσεων, η Amazon αντικατέστησε τις φωτογραφίες με πιο παραδοσιακές, από τις ίδιες τις ταινίες, αν και, όπως επισημαίνεται, ούτε αυτές περιλαμβάνουν όπλα
