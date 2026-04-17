Ανακοινώθηκε το Top Gun 3: Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει και επίσημα ως Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ

Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει για το «Top Gun 3», όπως ανακοίνωσε η Paramount Pictures κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της στο CinemaCon στο Λας Βέγκας.

Ο Κρουζ επέστρεψε για το «Maverick» 36 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση ως ο ταλαντούχος πιλότος στην αρχική ταινία του 1986. Ο υπολοχαγός Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ γυρνά στη διάσημη σχολή για να διδάξει μια νέα ομάδα πιλότων, πώς να εκτελέσουν με επιτυχία μια επικίνδυνη αποστολή.

Παράλληλα, συναντά τον Μπράντλεϊ «Ρούστερ» Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ), τον γιο του καλύτερου φίλου του, Πιτ «Γκους» Μπράντσο, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη ταινία. Μαζί, καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την αποστολή με τους συναδέλφους τους εκπαιδευόμενους και να επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς. Ο 63χρονος σταρ θα πρωταγωνιστήσει στην τρίτη ταινία της σειράς δράσης, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η επιστροφή άλλων μελών του καστ.

Ανακοινώθηκε το Top Gun 3: Τι έλεγαν οι συντελεστές το 2024

Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ θα επιστρέψει ως παραγωγός, ενώ, αναφορικά με τον σκηνοθέτη, σύμφωνα με τον Guardian, «ο Τζόζεφ Κοσίνσκι δεν έχει ακόμη υπογράψει».

«Προτείναμε στον Τομ μια ιστορία που του άρεσε. Αλλά είναι ένας πολύ περιζήτητος ηθοποιός και έχει πολλές ταινίες σε αναμονή, οπότε πρέπει να περιμένουμε και να δούμε», είχε πει ο Μπρουκχάιμερ το 2024.

Πέρυσι, ο Κρουζ είχε επίσης αναφερθεί στο πρότζεκτ: «Σκεφτόμαστε και συζητάμε πολλές διαφορετικές ιστορίες — τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι είναι εφικτό», είπε. «Μου πήρε 35 χρόνια να καταλάβω το Top Gun: Maverick. Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα στα οποία δουλεύουμε, συζητάμε για το Days of Thunder και το Top Gun: Maverick».

Η ταινία ακολουθεί την τεράστια επιτυχία του Top Gun: Maverick του 2022, το οποίο έφτασε τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία και απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Καλύτερης Ταινίας.

Με πληροφορίες από Variety, The Guardian

