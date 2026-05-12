ΠΟΥ για χανταϊό: «Είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει», σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ

The LiFO team
Φωτογραφία: EPA
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέφερε, ότι είναι πιθανές περισσότερες περιπτώσεις χανταϊό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Νωρίτερα, οι αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό εντός του πλοίου MV Hondius παρουσίασε τη σοβαρότερη μορφή της νόσου και είχε τεθεί σε μηχανική αναπνοή.

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους ευχαρίστησε την Ισπανία για την «αλληλεγγύη» που επέδειξε φιλοξενώντας το κρουαζιερόπλοιο και προέτρεψε τις αρχές να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, την Τρίτη.

Χανταϊός: Τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο και οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι

Το πλοίο «Hondius», το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρέθηκε στο επίκεντρο των media παγκοσμίως, αφού τρεις επιβάτες – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Αν και συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής.

Ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής εννέα κρούσματα της παραλλαγής Άνδεων του ιού, μεταξύ των οποίων μια Γαλλίδα και ένας Αμερικανός υπήκοος που βρέθηκαν θετικοί μετά την εκκένωσή τους από το πλοίο.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Παρίσι δήλωσαν αργά την Τρίτη ότι η Γαλλίδα ασθενής είχε μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας με «τη σοβαρότερη μορφή καρδιοπνευμονικής εκδήλωσης».

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας από τους 14 Ισπανούς που εκκενώθηκαν από το πλοίο και τέθηκαν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός στον χανταϊό και παρουσίαζε συμπτώματα.

«Ο ασθενής που χθες βρέθηκε προσωρινά θετικός, επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό hantavirus», ανέφερε σε δήλωσή του. «Ο ασθενής παρουσίασε χθες χαμηλό πυρετό και ήπια αναπνευστικά συμπτώματα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σταθερός και δεν παρουσιάζει εμφανή κλινική επιδείνωση».

Με πληροφορίες από The Guardian

