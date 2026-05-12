Survivor: Νέα ανακοίνωση για τον Σταύρο Φλώρο - «Είναι εκτός κινδύνου, εξετάζεται αεροδιακομιδή στις ΗΠΑ»

«Ακρωτηριάστηκε το πόδι του, μπροστά στα χειρότερα λέμε και δόξα τω Θεώ» λένε οι γονείς του

Το απόγευμα της Τρίτης η Acun Medya έστειλε νέα ανακοίνωση - ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό μέρους του ποδιού του.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και παρακολουθείται σε ΜΕΘ, ενώ μένει ανοικτό το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Survivor: Αναλυτικά η ανακοίνωση της Acun Medya

Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του. Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

Survivor: Τι λένε οι γονείς του Σταύρου Φλώρου

Για τον σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό του παίκτη του Survivor, μίλησαν οι γονείς του σε δηλώσεις, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της παραγωγής και του τηλεοπτικού σταθμού όπου προβάλλεται το τηλεπαιχνίδι, ΣΚΑΪ.

Ο 22χρονος Σταύρος τραυματίστηκε βαριά από προπέλα σκάφους, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο. Παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση

Σε δήλωσή της στο Mega Live News, η μητέρα του παίκτη είπε:

«Τον χτύπησε το τουριστικό σκάφος. Απ΄ ό,τι έμαθα εγώ, υπήρχε σημαδούρα και τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια. Το σκάφος ήταν αυτό που μπήκε στα όρια που δεν έπρεπε. Χτύπησε, χτύπησε πολύ. Η κατάστασή του είναι ακόμη κρίσιμη αλλά σταθερή. Το ποδαράκι του δυστυχώς -το αριστερό- από το γόνατο και κάτω ακρωτηριάστηκε. Δύσκολα τα πράγματα πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο, έχασε πολύ αίμα. Είχε όμως τις αισθήσεις του το παιδί.

Για το άλλο πόδι που τραυματίστηκε χρειάζονται πολλά χειρουργεία αλλά άμα δεν μιλήσω με τους γιατρούς δεν μπορώ να ξέρω. Περιμένουμε και ελπίζουμε».

Survivor: «Μπροστά στα χειρότερα λέμε και δόξα τω Θεώ», σχολίασε ο πατέρας του

Ο πατέρας του είπε: «Το παιδί ήταν για ψαροντούφεκο με τον Μάνο Μαλλιαρό. Είχαν και τη σημαδούρα. Ο Μάνος το είδε το σκαφάκι. Ο Σταύρος ήταν μέσα στη θάλασσα. Το σκάφος χτύπησε τη σημαδούρα και μετά τον Σταύρο με την προπέλα από δύο μεγάλες μηχανές. Μας είπαν ότι το σκάφος μπήκε σε μέρη που δεν έπρεπε να μπει. Κινδύνεψε η ζωή του γιατί έχασε αρκετό αίμα. Προσπάθησαν όσο πιο γρήγορα να τον πάνε στο νοσοκομείο. Τον πήγαν με τη βάρκα είκοσι λεπτά σε μια παραλία που είχε ευτυχώς, ένα ασθενοφόρο και μετά από εκεί άλλα είκοσι λεπτά, μέχρι το νοσοκομείο.

Έξι ώρες κράτησε το χειρουργείο. Ήταν δύσκολη η κατάσταση και παραμένει ακόμη δύσκολη. Ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι και είναι χτυπημένος αρκετά και ο αστράγαλος από το δεξί του. Μπροστά στα χειρότερα λέμε και δόξα τω Θεώ. Η ζωή είναι το πιο σημαντικό από όλα».

Με πληροφορίες από Mega