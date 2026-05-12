Κάννες: Γκονγκ Λι και Τζέιν Φόντα κηρύσσουν την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ

Οι ηθοποιοί Γκονγκ Λι και Τζέιν Φόντα κήρυξαν σήμερα την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, κατά τη διάρκεια μιας τελετής που σηματοδοτήθηκε από την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον Πίτερ Τζάκσον.

Η εκδήλωση αυτή «μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμαστε» μεταξύ μας, τόνισε η Γκονγκ Λι. «Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης καθώς διηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν έναν πολιτισμό», δήλωσε με τη σειρά της η Τζέιν Φόντα.

Η 79η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών «στερείται μεγάλων ταινιών των στούντιο και αστέρων του Χόλιγουντ», σχολιάζει το Variety. Ωστόσο, όπως σημειώνει, «είχε έναν επισκέπτη από τη Μέση Γη». Ο Πίτερ Τζάκσον, σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», έφτασε στη Νότια Γαλλία, λίγο πριν από την προβολή της ταινίας της πρεμιέρας, «The Electric Kiss», μιας γαλλικής ρομαντικής κωμωδίας που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1920.

Ο Τζάκσον περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με μια ομάδα διασημοτήτων που είχε φτάσει στις Κάννες από τον Ντιέγκο Λούνα μέχρι τον πρωταγωνιστή της σειράς «Emily in Paris» Λούκας Μπράβο και τον Τάιρις Γκίμπσον, καθώς και μια κριτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι Ντέμι Μουρ, Χλόε Ζάο, Ρουθ Νέγκα, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Παρκ Τσαν-γουκ, ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής.

Στις Κάννες ο Ελάιτζα Γκουν για να απονείμει το βραβείο στον Τζάκσον

Η Τζέιν Φόντα επέλεξε ένα λαμπερό μαύρο φόρεμα και ένα κολιέ που έμοιαζε με την «Καρδιά του Ωκεανού» από την ταινία «Τιτανικός». Τον Τζάκσον, συνόδευσε ο πρωταγωνιστής του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» Ελάιτζα Γουντ.

Ο Γουντ ήταν εκεί για να απονείμει το βραβείο στον Τζάκσον, αναφερόμενος στον αντίκτυπο που είχαν στον κινηματογράφο οι εξαιρετικά επιτυχημένες διασκευές του σκηνοθέτη των έργων του J.R.R. Τόλκιν. «Δείξατε στον κόσμο κάτι που δεν είχε ξαναδεί, και από τότε τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο», είπε ο Γουντ, ο οποίος υποδύθηκε τον Φρόντο Μπάγκινς, στον σκηνοθέτη του, προσθέτοντας: «Βοήθησε να δημιουργηθεί μια εντελώς νέα κινηματογραφική κουλτούρα στην άκρη του κόσμου».

Η απουσία των Κρίστοφερ Νόλαν και Στίβεν Σπίλμπεργκ που θα έφερναν τις ταινίες «The Odyssey» ή «Disclosure Day», σχολιάστηκε από τα media.

