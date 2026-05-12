ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Κάννες: Γκονγκ Λι και Τζέιν Φόντα κηρύσσουν την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ

Στον Πίτερ Τζάκσον ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας - Βίντεο από το 79ο φεστιβάλ των Καννών

The LiFO team
The LiFO team
Κάννες: Γκονγκ Λι και Τζέιν Φόντα κηρύσσουν την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Οι ηθοποιοί Γκονγκ Λι και Τζέιν Φόντα κήρυξαν σήμερα την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, κατά τη διάρκεια μιας τελετής που σηματοδοτήθηκε από την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον Πίτερ Τζάκσον.

Η εκδήλωση αυτή «μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμαστε» μεταξύ μας, τόνισε η Γκονγκ Λι. «Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης καθώς διηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν έναν πολιτισμό», δήλωσε με τη σειρά της η Τζέιν Φόντα.

Η 79η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών «στερείται μεγάλων ταινιών των στούντιο και αστέρων του Χόλιγουντ», σχολιάζει το Variety. Ωστόσο, όπως σημειώνει, «είχε έναν επισκέπτη από τη Μέση Γη». Ο Πίτερ Τζάκσον, σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», έφτασε στη Νότια Γαλλία, λίγο πριν από την προβολή της ταινίας της πρεμιέρας, «The Electric Kiss», μιας γαλλικής ρομαντικής κωμωδίας που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1920.

Ο Τζάκσον περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με μια ομάδα διασημοτήτων που είχε φτάσει στις Κάννες από τον Ντιέγκο Λούνα μέχρι τον πρωταγωνιστή της σειράς «Emily in Paris» Λούκας Μπράβο και τον Τάιρις Γκίμπσον, καθώς και μια κριτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι Ντέμι Μουρ, Χλόε Ζάο, Ρουθ Νέγκα, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Παρκ Τσαν-γουκ, ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής.

Στις Κάννες ο Ελάιτζα Γκουν για να απονείμει το βραβείο στον Τζάκσον

Η Τζέιν Φόντα επέλεξε ένα λαμπερό μαύρο φόρεμα και ένα κολιέ που έμοιαζε με την «Καρδιά του Ωκεανού» από την ταινία «Τιτανικός». Τον Τζάκσον, συνόδευσε ο πρωταγωνιστής του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» Ελάιτζα Γουντ.

Ο Γουντ ήταν εκεί για να απονείμει το βραβείο στον Τζάκσον, αναφερόμενος στον αντίκτυπο που είχαν στον κινηματογράφο οι εξαιρετικά επιτυχημένες διασκευές του σκηνοθέτη των έργων του J.R.R. Τόλκιν. «Δείξατε στον κόσμο κάτι που δεν είχε ξαναδεί, και από τότε τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο», είπε ο Γουντ, ο οποίος υποδύθηκε τον Φρόντο Μπάγκινς, στον σκηνοθέτη του, προσθέτοντας: «Βοήθησε να δημιουργηθεί μια εντελώς νέα κινηματογραφική κουλτούρα στην άκρη του κόσμου».

Η απουσία των Κρίστοφερ Νόλαν και Στίβεν Σπίλμπεργκ που θα έφερναν τις ταινίες «The Odyssey» ή «Disclosure Day», σχολιάστηκε από τα media.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Πολιτισμός / H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το παιδί-μετανάστης του Banksy επιστρέφει στη Βενετία — αυτή τη φορά πάνω στο νερό

Πολιτισμός / Το έργο του Banksy που έσβηνε από την υγρασία επιστρέφει στα κανάλια της Βενετίας

Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
THE LIFO TEAM
Από τον Andrew Tate στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: δύο μουσεία ξαναβλέπουν την αρρενωπότητα

Πολιτισμός / Από την ανδρόσφαιρα στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: η αρρενωπότητα μπαίνει στο μουσείο

Δύο εκθέσεις στην Ολλανδία κοιτούν την αρρενωπότητα σήμερα, τη στιγμή που η ανδρόσφαιρα πουλά δύναμη, σώμα και κυριαρχία ως lifestyle. Από τον Andrew Tate, το kickboxing και τα σώματα του TikTok μέχρι τη μόδα, το drag, τα τακούνια, τα packers και την ευαλωτότητα, τα μουσεία ρωτούν αν υπάρχει χώρος για πιο τρυφερές εκδοχές του να είσαι άνδρας.
THE LIFO TEAM
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
THE LIFO TEAM
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ για τη σιωπή τους σε Γάζα και Τραμπ

Πολιτισμός / Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ ότι σιώπησαν για τη Γάζα και τον Τραμπ

Λίγο πριν επιστρέψει στις Κάννες με το Bitter Christmas, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μιλά για τα αποστειρωμένα Όσκαρ, τη σιωπή του Χόλιγουντ, την άρνησή του να πάρει σαουδαραβικά χρήματα και την πολυτέλεια, στα 76 του, να λέει ακόμη τα πράγματα με το όνομά τους..
THE LIFO TEAM
Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πολιτισμός / Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
THE LIFO TEAM
Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Πολιτισμός / Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors’ Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
THE LIFO TEAM
Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Πολιτισμός / Μπονγκ Τζουν Χο: Σκηνοθέτησε τα «Παράσιτα». Τώρα γυρίζει ταινία κινουμένων σχεδίων.

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
THE LIFO TEAM
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Πολιτισμός / H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
THE LIFO TEAM
Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Πολιτισμός / Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
THE LIFO TEAM
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Πολιτισμός / Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
THE LIFO TEAM
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.
THE LIFO TEAM
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πολιτισμός / Η Σητεία αποκτά το δικό της λογοτεχνικό φεστιβάλ

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει στη Σητεία έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής.
THE LIFO TEAM
Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Πολιτισμός / Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Ο Angelus Novus του Πάουλ Κλέε, το έργο που ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μετέτρεψε στον περίφημο «άγγελο της Ιστορίας», έφτασε καθυστερημένα στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds κουβαλά μια διαδρομή από τον ναζισμό και την εξορία μέχρι τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
THE LIFO TEAM
Ο Ρούμπενς, η αγελάδα που έσβησαν και μια σκοτεινή υπόθεση ναζιστικής επιστροφής

Πολιτισμός / Η αγελάδα που ουρούσε και ο «Ρούμπενς» που ίσως δεν ήταν Ρούμπενς

Μια εβραϊκή οικογένεια διεκδικεί έναν πίνακα που θεωρούσε χαμένο έργο του Ρούμπενς. Ένας ειδικός όμως υποστηρίζει ότι είναι αντίγραφο του εργαστηρίου του, επειδή από το τοπίο λείπει μια αγελάδα που ουρούσε, μια λεπτομέρεια που μπορεί να ρίξει την αξία του από δεκάδες εκατομμύρια σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
THE LIFO TEAM
 
 