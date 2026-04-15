Lord of the Rings: Eπιστρέφουν και επίσημα Γκάνταλφ και Φρόντο

Η Warner Bros αποκαλύπτει τα πρώτα ονόματα του καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»

The LiFO team
Η Warner Bros αποκάλυψε τα πρώτα ονόματα της νέας ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» / Φωτ.: tmdb
Η Warner Bros προχώρησε σε αποκαλύψεις για το καστ της νέας ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία του Άντι Σέρκις, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Σέρκις θα επιστρέψει και στον ρόλο του Γκόλουμ/Σμίγκολ. Ο Ίαν ΜακΚέλεν επανέρχεται ως Γκάνταλφ, ο Ελάιτζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς, ενώ ο Λι Πέις θα υποδυθεί ξανά τον Θράντουιλ.

Στους νέους ηθοποιούς που εντάσσονται στο σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» περιλαμβάνονται η Κέιτ Γουίνσλετ ως Μάριγκολ και ο Λίο Γούντολ ως Χάλβαρντ. Ο Τζέιμι Ντόρναν θα ενσαρκώσει τον Στράιντερ, ο οποίος αποκαλύπτεται αργότερα ως Άραγκορν στο πρωτότυπο μυθιστόρημα.

Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
Η δύναμη της αγάπης: όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο μικρού μήκους φιλμ του τρανς δημιουργού Geo Aghinea, χαρτογραφεί μια queer νυχτερινή ζωή που απλώνεται σε εγκαταλειμμένα κτίρια, διαμερίσματα και αυτοσχέδιους χώρους στο Βουκουρέστι.
ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
Ο Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του Hans Christian Andersen Award 2026 στην κατηγορία συγγραφής, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει η IBBY. Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.
Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει το φθινόπωρο στο Broadway με το 860, μια νέα σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια και που χάθηκε στις φωτιές του Παλισέιντς το 2025
«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
Στο Coachella η Σαμπρίνα ανέβηκε για να γίνει μύθος και ο Μπίμπερ για να μείνει μόνος με το όνομά του

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.
Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Με αφορμή την 60ή επέτειο του I Put a Spell on You και τις νέες κυκλοφορίες που ξαναφέρνουν τη Νίνα Σιμόν στο προσκήνιο, αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή της τζαζ, της σόουλ ή του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Ηταν η καλλιτέχνις που έκανε την αλήθεια να ακούγεται πιο επικίνδυνη από κάθε πόζα, και γι' αυτό η παρουσία της παραμένει ανήσυχα ζωντανή.
Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Η έκθεση Bellezza e Bruttezza στο Bozar των Βρυξελλών, που παρουσιάζεται έως τις 14 Ιουνίου, δείχνει ότι η δυτική ιδέα του ωραίου δεν γεννήθηκε μόνη της. Χτίστηκε απέναντι στο γήρας, τη γελοιότητα, την παραμόρφωση και το σώμα που θεωρήθηκε «λάθος». Κι έτσι μια μεγάλη έκθεση για την Αναγέννηση μιλά τελικά και για το βλέμμα που κουβαλάμε ακόμη.
Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε νέο μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα από το Λούβρο, τη διάσημη υπόθεση που μετέτρεψε τον πίνακα σε παγκόσμιο φαινόμενο
Λίνα Μενδώνη: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας», τόνισε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη
Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Η παράλληλη ενότητα των Καννών που έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη νέων δημιουργών ανακοίνωσε το φετινό της πρόγραμμα με εννέα ταινίες από το Ιράν, την Ελβετία και τη Γαλλία. Το ACID επιμένει και φέτος σε πιο τολμηρές και λιγότερο προβλέψιμες επιλογές.
Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χοακίν Φίνιξ ανάμεσα στους 1.000 καλλιτέχνες που αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros. Discovery, λέγοντας ότι το deal θα κάνει τη βιομηχανία πιο κλειστή και πιο ασφυκτική για δημιουργούς και εργαζομένους.
