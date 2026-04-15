Lord of the Rings: Eπιστρέφουν και επίσημα Γκάνταλφ και Φρόντο

Η Warner Bros προχώρησε σε αποκαλύψεις για το καστ της νέας ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία του Άντι Σέρκις, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Σέρκις θα επιστρέψει και στον ρόλο του Γκόλουμ/Σμίγκολ. Ο Ίαν ΜακΚέλεν επανέρχεται ως Γκάνταλφ, ο Ελάιτζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς, ενώ ο Λι Πέις θα υποδυθεί ξανά τον Θράντουιλ.

Στους νέους ηθοποιούς που εντάσσονται στο σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» περιλαμβάνονται η Κέιτ Γουίνσλετ ως Μάριγκολ και ο Λίο Γούντολ ως Χάλβαρντ. Ο Τζέιμι Ντόρναν θα ενσαρκώσει τον Στράιντερ, ο οποίος αποκαλύπτεται αργότερα ως Άραγκορν στο πρωτότυπο μυθιστόρημα.