ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει κοντά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Πρόσφατα και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πιστεύω πραγματικά ότι πλησιάζει πολύ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για το ταξίδι στην Κίνα.

Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο. «Πιστεύω ότι φθάνει στο τέλος», είχε πει σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά το παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπάρξει αρκετά ασταθής στον τρόπο που χειρίζεται τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αμφιβολίες για την πρόταση του Πούτιν

Την ίδια ώρα Γερμανοί αξιωματούχοι στέκονται με επιφύλαξη απέναντι στην πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναλάβει ο πρώην Γερμανός καγκελάριος, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ρόλο μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι «έλαβαν γνώση» των σχολίων του Ρώσου προέδρου, αλλά τα θεωρούν μέρος μιας «σειράς ψευδών προτάσεων» από τη Ρωσία, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μια πηγή ανέφερε ότι η πραγματική δοκιμασία για τις προθέσεις της Μόσχας θα ήταν η παράταση της τρέχουσας τριήμερης εκεχειρίας.

Ο 82χρονος Σρέντερ παρέμεινε στενός συνεργάτης του Πούτιν πολύ καιρό μετά την αποχώρησή του από την εξουσία, διαχωρίζοντας τη στάση του από εκείνη των περισσότερων δυτικών ηγετών σε ό,τι αφορά στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν αμυντικές γραμμές σε στρατηγικές πόλεις.

Η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, ωστόσο η προέλασή της έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.

