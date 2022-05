28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Το φετινό πρόγραμμά και η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή

Το Neighbours, την πρώτη διεθνή συμπαραγωγή του με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, το Sadler’s Wells του Λονδίνου, παρουσιάζει το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου. Το έργο που χορογραφήθηκε από τους Rauf “RubberLegz” Yasit και Brigel Gjoka, σε συνεργασία με τον William Forsythe και με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία του.

Με τίτλο «Ωδή στην Ομορφιά», το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre.

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 2 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού.

«Σε δύο χρόνια από τώρα θα γιορτάσουμε την τριακοστή επέτειο θέσπισης αυτού του μεγάλου θεσμού του σύγχρονου χορού για τη χώρα μας. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να έχουμε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό Φεστιβάλ Χορού που να εμπνέει και να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και να αποτελεί φορέα αξιών στην εποχή που διανύουμε. Σας περιμένουμε και φέτος στην Καλαμάτα, τον τόπο του χορού, για να μοιραστείτε μαζί μας την ομορφιά της κίνησης του ανθρώπινου σώματος, την ομορφιά της ζωής» είπε, ανάμεσα σε άλλα, η καλλιτεχνική διευθύντρια της διοργάνωσης, Λίντα Καπετανέα, ευχαριστώντας παράλληλα «την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον πρόεδρο της ΦΑΡΙΣ Παντελή Δρούγα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ».

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου 2022 και σε αυτό περιλαμβάνονται οι παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι μικρότερης κλίμακας παραγωγές στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, και οι παραστάσεις της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, breaking και krump.

Τα καλοκαίρια του 2020 και του 2021 το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν από τα ελάχιστα Φεστιβάλ παγκοσμίως που κατάφεραν όχι μόνο να μην αναβληθούν αλλά και να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, παρουσιάζοντας ένα πλήρες πρόγραμμα με διεθνείς μετακλήσεις και ελληνικά σχήματα και εξασφαλίζοντας συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους προέρχονται από 10 χώρες, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μοζαμβίκη, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Κύπρο. Παράλληλα, από τις 8 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες και ειδικές ομάδες κοινού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας.

Το φετινό Φεστιβάλ έχει τίτλο «Ωδή στην Ομορφιά» καθώς έχει στόχο την ανάδειξη του μεγάλου και ανεξάντλητου από φιλοσοφική, ηθική, κοινωνική και καλλιτεχνική σκοπιά, ζητήματος της Ομορφιάς. Στο εύφορο πεδίο της τέχνης η Ομορφιά αποτελεί κεντρικό αντικείμενο μελέτης. Για την τέχνη του χορού, πρωταγωνιστές είναι τα σώματα που ονειρεύονται και κινούνται. Έμπνευση, η ίδια η κίνηση, η ίδια η ζωή. Από τον μικρότερο οργανισμό μέχρι τη μεγαλύτερη οροσειρά, από το πιο απλό παιχνίδι των παιδιών μέχρι την κίνηση των γαλαξιών, ό,τι κινείται συμμετέχει στη ζωή. Η εργασία του καλλιτέχνη, ωστόσο, αναδεικνύει την αναζήτηση της σχέσης μας με τη ζωή. Γιατί η ομορφιά υπάρχει επειδή υπάρχουν η καλοσύνη, η αλληλεγγύη και η αγάπη. Και η ουσία τους δεν είναι θεωρητική αλλά αναβλύζει από τα σώματα, τις χειρονομίες, τα λόγια, τις πράξεις, τις σχέσεις μεταξύ των σωμάτων. Με τον τρόπο αυτό το Φεστιβάλ υμνεί την ενσάρκωση της ομορφιάς.

Παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Facebook Twitter Peeping Tom, Triptych. Credits: Virginia Rota

Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του στις 15 και 16 Ιουλίου με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom. Πρόκειται για μια δίωρη πολυβραβευμένη δημιουργία των Gabriela Carrizo και Franck Chartier σε νέα σύνθεση (του 2020) βασισμένη στο έργο Adrift, το οποίο δημιουργήθηκε για το Nederlands Dans Theater (NDT1). Η Gabriela Carrizo σκηνοθέτησε την πρώτη ενότητα με τίτλο The missing door, ενώ ο Franck Chartier σκηνοθέτησε τις δύο επόμενες, The lost room και The hidden floor. Η Carrizo και ο Chartier θέλησαν να εντάξουν τα έργα αυτά στο ρεπερτόριο της ομάδας Peeping Tom ώστε να συνεχίσουν να τα παρουσιάζουν στο κοινό. Από τον διεθνή τύπο το έργο έχει χαρακτηριστεί ως κατάκτηση του αδύνατου, φόρος τιμής στον David Lynch, ένας συνδυασμός χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, μαγείας, εφέ, slapstick κωμωδίας και ακροβατικών με σασπένς χωρίς τέλος και μνημειώδη εναλλαγή σκηνικών. Στην τριλογία του TRIPTYCH, ο χρόνος, η μνήμη και η προαίσθηση συνδέονται με τις ψευδαισθήσεις, τις ουτοπίες και τις χαμένες αγάπες των χαρακτήρων.

Facebook Twitter Brigel Gjoka, Rauf “RubberLegz” Yasit, Ruşan Filiztek, Neighbours. Credits: Julien_Benhamou

Την Τρίτη 19 Ιουλίου παρουσιάζεται η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Το έργο Neighbours αποτελεί συμπαραγωγή με το Sadler’s Wells, έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς οργανισμούς στον σύγχρονο χορό παγκοσμίως. Αποτελεί μια πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ τριών πολύ σημαντικών καλλιτεχνών, του Rauf “RubberLegz” Yasit, κουρδικής καταγωγής, του Brigel Gjoka, αλβανικής καταγωγής, και του Ruşan Filiztek, κουρδικής και τουρκικής καταγωγής, καθένας από τους οποίους είναι φορέας μιας ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πρωτοποριακός χορευτής του abstract breaking Yasit και ο διακεκριμένος ερμηνευτής του σύγχρονου χορού Gjoka άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν από κοινού κινητικά μοτίβα εμπνευσμένοι από μια πρόταση του William Forsythe κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του A Quiet Evening of Dance. Οι δύο καλλιτέχνες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αντικειμένου τους, έχουν δημιουργήσει ένα έργο που αξιοποιεί την πολύπλευρη εμπειρία τους και αντλεί επιρροές από τις κουρδικές και αλβανικές ρίζες τους. Υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, μια νέα χορογραφική γλώσσα διαμορφώνεται καθώς οι δύο δημιουργοί εξερευνούν στιγμές μεταμόρφωσης και στοχασμού στο μεταίχμιο urban, κλασικού και σύγχρονου χορού.

Facebook Twitter La Veronal, Sonoma. Credits: Alfred_Mauve

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23 Ιουλίου με την εμβληματική παράσταση Sonoma του πολυβραβευμένου δημιουργού από την Βαλένθια Marcos Morau και της ομάδας La Veronal. Στο Sonoma, μια ομάδα δέκα γυναικών μας μιλά στη γλώσσα της τελετουργίας και δημιουργεί από μια κραυγή μία ατέλειωτη καταιγίδα. Οι δέκα ερμηνεύτριες, κατά τη διάρκεια του τελετουργικού, απαγγέλουν μια μακρά λιτανεία Μακαρισμών, ξεκινώντας από εκείνους των Ευαγγελίων και φτάνοντας συνειρμικά στην άγνωστη περιοχή της αποκάλυψης των δικών τους δυνάμεων οι οποίες τις μεταμορφώνουν σε πολεμίστριες έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη ζωή και να δώσουν μάχη.

Παραστάσεις στο BLACK BOX (Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Facebook Twitter Piergiorgio Milano, White Out-The conquest of the useless. Credits: Andrea Macchia

Πέντε ελληνικές ομάδες, δύο εκ των οποίων παρουσιάζουν τα έργα τους σε παγκόσμια πρεμιέρα, και τέσσερις από το εξωτερικό συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα του Black Box, της Εναλλακτικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας,

Από τις ξένες παραγωγές, το έργο WHITE OUT - The conquest of the useless του Piergiorgio Milano από την Ιταλία που παρουσιάζεται στις 15 Ιουλίου, είναι ένας φόρος τιμής σε όλους τους ορειβάτες που έχουν εξαφανιστεί ή έχουν αναμετρηθεί με αυτό το επίπεδο κινδύνου στο απέραντο λευκό των ψηλών βουνών: Σε εκείνους που κατακτούν το μάταιο. Απόλυτη φιλοδοξία της παράστασης είναι να παρουσιάσει την ορειβασία ως καλλιτεχνική γλώσσα. Να δημιουργήσει μια χορογραφική εμπειρία και μία οπτική σύνθεση τόσο ισχυρή, που η απεραντοσύνη του βουνού να μπορεί να μεταφερθεί σε ένα θέατρο, επιτρέποντας στο κοινό να βιώσει αυθεντικά το κρύο, το χιόνι και την καταιγίδα σε έναν βραχώδη κατακόρυφο κρημνό.

Ακολουθεί στις 16 Ιουλίου, το έργο Brace του Edivaldo Ernesto από τη Μοζαμβίκη, εμπνευσμένο από τους Ζουλού και τους Μουενεμουτάπα πολεμιστές. Ο ταξιδιώτης του έργου αφηγείται μια φανταστική ιστορία στην οποία προσπαθεί να συνδέσει τη δική τους κληρονομιά με το δικό του παρόν.

Facebook Twitter Alexandra Waierstall, Venus un seen. Credits: Katja Illner

Η Κύπρια χορογράφος και εικαστικός Alexandra Waierstall με βάση το Ντύσσελντορφ, παρουσιάζει στις 17 Ιουλίου το έργο VENUS un/seen. Η καταξιωμένη δημιουργός, θεωρώντας ότι το κινούμενο σώμα έχει βουτηχτεί σε μία νέα πραγματικότητα στον απόηχο της πανδημίας, μας εντάσσει σε ένα ποιητικό και συγκινησιακά φορτισμένο πλαίσιο στο οποίο συμμετέχουμε σε συναισθηματικές καταστάσεις που σε πρώτο επίπεδο μοιάζουν αντιφατικές.

Η Μαρία Δουλγέρη παρουσιάζει στις 20 Ιουλίου, σε παγκόσμια πρεμιέρα, το έργο Ένα Κάδρο Ακόμα εμπνευσμένο από την αυτοβιογραφική, υπαρξιακή φράση του μεγάλου εικαστικού Γιάννη Κουνέλλη που δήλωνε χαρακτηριστικά: Εγώ δεν κάνω κάδρα, είναι σαν να ζω στο κάδρο. Πρόκειται για ένα έργο που μιλά για τη δημιουργική διαδικασία, στο οποίο η ερμηνεύτρια γίνεται ταυτόχρονα δημιουργός και έργο, πλάθοντας έτσι ένα αέναο κάδρο.

Facebook Twitter Μαρία Δουλγκέρη, Ένα Κάδρο Ακόμα. Credits: Η. Γρηγοριάδης

Ακολουθεί στις 20 Ιουλίου το έργο Ever After της Μαριάννας Καβαλλιεράτου, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε διαδικτυακά στο Arc for Dance Festival τον Μάιο του 2021. Το έργο αποτελεί αναστοχασμό της έννοιας και ιστορίας του θανάτου μέσα από τον χορό και γεννήθηκε από τη δαιδαλώδη περιπλάνηση της ομάδας ανάμεσα σε διαφορετικές εμπειρίες και ιστορίες που στόχο είχαν να αναδυθεί η τραυματική σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο. Η επιλογή του υλικού συγκρότησε σταδιακά τη «ζωή» του έργου μέσα από ένα σχήμα ενδεχομένως παράδοξο αλλά και λυτρωτικό.

Η Αναστασία Βαλσαμάκη συμμετέχει στο Φεστιβάλ, στις 21 Ιουλίου, με το έργο W REST L ING. Με αμείωτο ενδιαφέρον για το εννοιολογικό περιεχόμενο καταστάσεων του σώματος, η χορογράφος θέτει στο επίκεντρο τους διαφορετικούς τρόπους να εννοήσει κανείς την πάλη.

Σε παγκόσμια πρεμιέρα στις 22 Ιουλίου παρουσιάζεται το έργο THE BOX || that dead space between us της Πηνελόπης Μωρούτ με την ομάδα της Cross iMPact. Το έργο παρασύρει τον θεατή σε ένα υπόγειο ταξίδι μεταξύ του πραγματικού και του ψηφιακού, του φωτός και της σκιάς, των βαθύτερων επιθυμιών και των χειρότερων φόβων.

Facebook Twitter Πηνελόπη Μορούτ. Credits: Δώρα Δημητρίου

Στις 23 Ιουλίου παρουσιάζεται το Hidden της βραβευμένης Kαταλανής χορεύτριας και χορογράφου Lali Ayguadé: μετά το Kokoro (2015) και το iU an Mi (2017) που έχει επίσης παρουσιαστεί στην Καλαμάτα, το Hidden ολοκληρώνει την τριλογία της δημιουργού που επικεντρώνεται στην αναζήτηση της ταυτότητας.

Τέλος, στις 24 Ιουλίου, η ομάδα του Ιωάννη Μανταφούνη παρουσιάζει το έργο Scarbo όπου η χορεύτρια Manon Parent αποκαλύπτεται στο κοινό με τρόπο ρευστό, οργανικό και άμεσο, χωρίς διάμεσους ή αυτολογοκρισία. Το έντονα κινηματογραφικό σόλο συνοδεύεται εν μέρει από έργα των Maurice Ravel και Claude Debussy. Ο ρυθμικός διάλογος χρωμάτων και υλικών που λαμβάνει χώρα μεταξύ μουσικής και χορού δημιουργεί μια φυσική συνέχεια, μία σινεφίλ ταινία που παρουσιάζεται ζωντανά.

Facebook Twitter Cie Ioannis Mandafounis, Scarbo. Credits: Jean Baptisite Bucau.

Χορός στην Πόλη - Παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας

Χορός στην Πόλη και φέτος, με 13 υπαίθριες παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, όλες με δωρεάν είσοδο. Στο καθιερωμένο βραδινό ραντεβού στις 21:00, από τις 16 μέχρι τις 23 Ιουλίου, θα παρουσιαστούν:

16 Ιουλίου: Το έργο DENTI του Piergiorgio Milano και το έργο BLINDLY της ομάδας Εlelei Company των Rafa Jagat και Sabrina Gargano.

17 Ιουλίου: Το έργο ΝΕΡΤΙ της Ξένιας Σταθούλη και το έργο ‘US’ του Arias Fernandez από τη Μαδρίτη.

18 Ιουλίου: Το έργο ΦΑΡΑ της Μαρίας Δουλγέρη και το έργο NADEZHDA της Πηνελόπης Μωρούτ.

20 Ιουλίου: Το έργο SO IT GOES* της Σωτηρίας Κουτσοπέτρου και το έργο ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ της Νεφέλης Αστερίου.

21 Ιουλίου: Το έργο ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ της Bαρβάρας Μπαρδακά και το έργο STILL LOVE των Φένιας Χατζάκου και Csenger K. Szabó από την Ουγγαρία.

22 Ιουλίου: Το έργο GIZAKI των Lali Ayguadé και Akira Yoshida.

23 Ιουλίου: Το έργο IMPERMANENCE του Fabian Thomé και της ομάδας Full Time Company και το έργο ΛΑΧΤΑΡΑ της Μαριάνας Τζούδα.

Facebook Twitter Lali Ayguade Company, Hidden. Credits: Meri Varo

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο Χορός σε άλλες πόλεις που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα παρουσιαστούν στις 17, 19 και 20 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Τρίπολης τα έργα BLINDLY της ομάδας Εlelei Company, NADEZHDA της Πηνελόπης Μωρούτ και της ομάδας Cross iMPact και Hito των Akira Yoshida και Chey Jurado.

Η εκδήλωση Αrt within One, η οποία ξεκίνησε πέρυσι και είχε μεγάλη ανταπόκριση σε κοινό και καλλιτέχνες, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 18 Ιουλίου. Πρόκειται για ένα κάλεσμα στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σε σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των επαγγελματικών σεμιναρίων να βρεθούν όλοι μαζί και να μοιραστούν την τέχνη τους. Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, με συνοδεία μουσικής κατά την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να δείξουν στην καλλιτεχνική κοινότητα την προσωπική τους προσέγγιση στην κίνηση και τον χορό μέσα σε ένα λεπτό.

Facebook Twitter Marianna Tzouda. Credits: Marianna Tzouda

Τα έργα BLINDLY της ομάδας Εlelei Company και NADEZHDA της Πηνελόπης Μωρούτ θα παρουσιαστούν στις 15 Ιουλίου και στην Costa Navarino στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

Tέλος, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται φέτος για τρίτη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 9ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο KΑΛΛΟΣ: Για Εμένα Αυτό Είναι Ομορφιά, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 17 Απριλίου 2022. Στο φετινό διαγωνισμό, μέσα από ένα παιχνίδι που θυμίζει παζλ, τα παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν την εικόνα που αποτυπώνει για εκείνα την ομορφιά. Τα έργα των παιδιών 4-15 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα εκτεθούν στην ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο ΚΑΛΛΟΣ: Για Εμένα αυτό είναι Ομορφιά, που θα διοργανωθεί στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου.

Facebook Twitter Elelei Company. Credits: German Anton

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τo Φεστιβάλ παραμένει δραστήριο στον τομέα της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο, με σεμινάρια χορού για μαθητές, οικογένειες και μεγαλύτερες ηλικίες στο πλαίσιο του προγράμματος Keep Dancing, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας. Με εννέα προσκεκλημένους καθηγητές και 360 συμμετέχοντες, το φετινό Keep Dancing αποτελεί ένα δυναμικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προώθηση του χορού και της κίνησης στην πόλη της Καλαμάτας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ από τις 8 μέχρι τις 24 Ιουλίου, αναπτύσσεται σε δύο άξονες: ο ένας αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και ο δεύτερος την εκπαίδευση διαφόρων ομάδων κοινού που αγαπούν τον χορό.

Ο πρώτος άξονας στοχεύει στην εντατική και σε βάθος έρευνα μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ανάπτυξης τεχνικής από διεθνούς κύρους δασκάλους του σύγχρονου χορού. Επιπλέον, ενσωματώνει σύγχρονες τάσεις, κυρίως μέσω των masterclasses.

Facebook Twitter Edivaldo Ernesto. Credits: Invernadero D

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται φέτος από 4 σεμινάρια και 1 masterclass στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, τα οποία θα καλύψουν συνολικά 54 ώρες διδασκαλίας:

Depth Movement (27 ώρες) με τον Edivaldo Ernesto από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου.

Τρίωρο masterclass με τον Arias Fernandez aka Joker στις 15 Ιουλίου πάνω στην τεχνική του Krumping.

1000 ways to hold (6 ώρες) με τους Χριστίνα Γουζέλη και Paul Blackman στις 16 και 17 Ιουλίου.

Up, but down, but fast, but slow, but wild, but sensitive (12 ώρες) με τον Akira Yoshida από τις 19 έωςτις 22 Ιουλίου.

From gravity to lightness (6 ώρες) με την Lali Ayguadé στις 23 και 24 Ιουλίου.

Facebook Twitter Φένια Χατζάκου, Csenger K. Szabo. Credits: Zsofia Szeki.

Τα εργαστήρια για το κοινό έχουν στόχο να ενδυναμώσουν τη σχέση του Φεστιβάλ με την πόλη και κυρίως να εκπαιδεύσουν το κοινό πάνω στον σύγχρονο χορό και την κίνηση. Περιλαμβάνουν ένα εργαστήριο για παιδιά και εφήβους, ένα για γονείς και παιδιά, ένα για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και ένα σεμινάριο κίνησης για ΑμεΑ, και είναι τα εξής:

Το Δάσος - Εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά και εφήβους από την Βιτόρια Κωτσάλου, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Παρουσίαση της χορογραφίας τους στις 12 Ιουλίου στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου.

Ι SEE YOU SEE ME YOU ή O ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑ – Εργαστήρι χορού για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου στις 9 και 10 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Facebook Twitter La Veronal, Sonoma. Credits: Anna Fàbrega

Εργαστήρι κίνησης «50+» από την Πηνελόπη Μωρούτ για ενήλικες. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Εργαστήρι κίνησης για ΑμεΑ από την Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και την Ειρήνη Κουρουβάνη, από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Θόδωρος Αγγελόπουλος, σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Επιπλέον στις 18 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα διοργανωθεί, σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, εικαστικό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους με τίτλο ΚΑΛΛΟΣ: Για Εμένα αυτό είναι Ομορφιά. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή την ομώνυμη ψηφιακή έκθεση με τα έργα των παιδιών από το νομό Μεσσηνίας. Τα παιδιά θα συνθέσουν με τα έργα τους ένα μεγάλων διαστάσεων παζλ στους τοίχους του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, δημιουργώντας μια ζωγραφική εγκατάσταση.

Οπτική Ταυτότητα του 28ου Φεστιβάλ

Η φετινή οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ δημιουργήθηκε από την ομάδα των Μe Too της Αλίκης Κακουλίδου και της Δήμητρας Βασιλάκου.

Oι δύο δημιουργοί είχαν ως στόχο να αποδώσουν την πολυσυλλεκτικότητα του Φεστιβάλ και των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτό. Επίσης, η βασική γραμματοσειρά του 28ου KDF αποτελεί μέρος του έργου Εργαλεία Αποσυναρμολόγησης του εικαστικού Ζάφου Ξαγοράρη και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας. Η γραμματοσειρά αντιμετωπίζει το γράμμα ως φόρμα που κινείται στον χώρο και αντλεί έμπνευση από το σχεδιαστικό στυλ της περιόδου Bauhaus.

Kalamata Dance Festival 2022