ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αγγλία: Το 900 ετών Κάστρο του Νόργουιτς ανοίγει ξανά έπειτα από πενταετή ανακαίνιση

Το Κάστρο του Νόργουιτς έχει επανασχεδιαστεί ως «The People's Palace», καθιστώντας το το πιο προσβάσιμο Νορμανδικό κάστρο στο Ηνωμένο Βασίλειο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το 900 ετών Κάστρο του Νόργουιτς ανοίγει ξανά έπειτα από πενταετή ανακαίνιση Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty Images
0

Μετά από μια πενταετή ανακαίνιση αξίας £27,5 εκατομμυρίων, το Κάστρο του Νόργουιτς - ένα από τα πιο σημαντικά Νορμανδικά παλάτια της Ευρώπης - ανοίγει ξανά για το κοινό.

Υψωμένο πάνω από τον ορίζοντα της πόλης, το κάστρο χτίστηκε από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή και ολοκληρώθηκε από τον γιο του, βασιλιά Ερρίκο Α’, το 1121. Για αιώνες, υπήρξε σύμβολο της Νορμανδικής δύναμης.

Τώρα, το φρούριο επανασχεδιάστηκε ως «The People's Palace», με όλους τους 5 ορόφους του - από το υπόγειο έως τα τείχη - ανοικτά στους επισκέπτες για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Είναι επίσης πλέον το πιο προσβάσιμο κάστρο του Ηνωμένου Βασιλείου, χάρη σε έναν υπερσύγχρονο ανελκυστήρα που επιτρέπει πρόσβαση σε άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο και σε καροτσάκια μέχρι την ταράτσα.

Ο Steven Miller, διευθυντής των Norfolk Museums Service, δηλώνει: «Το Κάστρο του Νόργουιτς είναι το μεγαλύτερο Νορμανδικό κάστρο που κατασκευάστηκε ποτέ. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και όμορφα κοσμικά κτίρια του 12ου αιώνα σε όλη την Ευρώπη. Και πραγματικά θέλαμε να το απολαύσουν και να είναι διαθέσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που θα ήθελαν να το επισκεφθούν.»

Προσθέτει: «Ελπίζουμε να πάρει τη θέση του στην κορυφαία λίγκα των κάστρων του Ηνωμένου Βασιλείου και ίσως ακόμη και της Ευρώπης.»

Οι επισκέπτες μπορούν πλέον να περπατήσουν σε Νορμανδικούς βασιλικούς θαλάμους, πλήρως εξοπλισμένους με αυθεντικά έπιπλα, διαδραστικές εκθέσεις και εντυπωσιακές οπτικοακουστικές προβολές με λέιζερ στην Μεγάλη Αίθουσα, που αφηγούνται την ιστορία του κάστρου.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο, φέρνοντας πάνω από 900 μεσαιωνικά αντικείμενα - συμπεριλαμβανομένων 50 μακροπρόθεσμων δανεισμών - στη νέα Γκαλερί Μεσαιωνικής Ζωής.

Η Naomi Speakman, επιμελήτρια της Ύστερης Μεσαιωνικής Ευρώπης στο Βρετανικό Μουσείο, εντυπωσιάστηκε από την ιδέα να εκτεθούν μεσαιωνικά αντικείμενα σε ένα αυθεντικό μεσαιωνικό κτίριο και πιστεύει ότι τα εκθέματα αποκτούν μεγαλύτερη απήχηση στους επισκέπτες όταν παρουσιάζονται στο σωστό ιστορικό πλαίσιο.

«Το Νόργουιτς ήταν εξαιρετικά σημαντικό στον Μεσαίωνα. Ήταν γνωστό ως η δεύτερη πόλη της Αγγλίας. Και αυτό δεν οφειλόταν μόνο στο μέγεθός της, αλλά και στον τεράστιο πλούτο της. Το εμπόριο μαλλιού και ο πλούτος που έφεραν οι έμποροι έκαναν το Νόργουιτς μια πόλη που ανθούσε οικονομικά. Ήταν λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό κατά την περίοδο αυτή», εξηγεί.

Με πληροφορίες από Euronews.com

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Πολιτισμός / Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Ο βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τον ρόλο του ως General Zod στις ταινίες Superman, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών - Η καριέρα του περιλαμβάνει περισσότερες από 60 ταινίες και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Πολιτισμός / Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Από την πρώτη κινηματογραφική εξόρμηση του πράκτορα 007 στη θριλερική διαδικασία εκλογής νέου Πάπα στο «Κονκλάβιο» κι από τη δοκιμασμένη χιτσκοκική συνταγή του «Man who knew too Much» στην συναρπαστική αγωνιστική δράση του «F1: The Movie», μερικές επιλογές για όσους αποφάσισαν να περάσουν την αργία στο Κλεινόν Άστυ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Πολιτισμός / Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Στον Ναό Αγίου Γεωργίου Πραστειάς καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού στον προαύλιο χώρο, ενώ στο Κάστρο Βολισσού, ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης 
LIFO NEWSROOM
Τι μάθαμε από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη podcast της Τέιλορ Σουίφτ στον Τράβις Κέλσι

Πολιτισμός / Τι μάθαμε από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη podcast της Τέιλορ Σουίφτ στον Τράβις Κέλσι

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια θεατές συντονίστηκαν ζωντανά για την εκπομπή, καθώς η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για τη σχέση της με τον Τράβις, τα «κρυμμένα στοιχεία» που ενσωματώνει στα τραγούδια της, αλλά και για την ενασχόλησή της με το... ψωμί
LIFO NEWSROOM
Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Οι επανεκδόσεις της πρώτης περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ, του «Dr. No», και του εξαιρετικού ψυχολογικού θρίλερ του Ρόμαν Πολάνσκι «The Tenant» ξεχωρίζουν εύκολα από το πρόγραμμα της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Έντεκα χρόνια από την ημέρα που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έβαλε τέλος στη ζωή του

Πολιτισμός / Ρόμπιν Γουίλιαμς: 11 χρόνια από την ημέρα που έβαλε τέλος στη ζωή του

Το «θαλάσσιο τέρας με τα 50 πλοκάμια», όπως χαρακτήρισε η σύζυγός του τη σπάνια μορφή άνοιας που τον βασάνιζε, και το τελευταίο τους βράδυ, λίγο πριν ο ηθοποιός βάλει τέλος στη ζωή του
LIFO NEWSROOM
 
 