Κοστούμια και αναμνηστικά του «Downton Abbey» βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό

Από μια τραπεζαρία σε στυλ 18ου αιώνα και την εντυπωσιακή τουαλέτα της Μάγκι Σμιθ μέχρι το ασημένιο ρολόι του μπάτλερ, τα αναμνηστικά αντικείμενα θα προσφερθούν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει παιδιά με απειλητικές για τη ζωή τους παθήσεις και τις οικογένειές τους

Σε δημοπρασία βγαίνουν το κρεμ παλτό και το κόκκινο φόρεμα που φορούσε η Dockery (η Lady Mary) στο επεισόδιο 'Brooklands'. Φωτ.: Carnival Films, via Bonhams
Κομμάτια από τον κοσμαγάπητο κόσμο της σειράς «Downton Abbey», που έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις και περιγράφει τη ζωή της αριστοκρατικής οικογένειας Crawley και του προσωπικού του Πύργου στη μετα-εδουαρδιανή εποχή, με τα μεγάλα γεγονότα της περιόδου να επηρεάζουν τη ζωή τους και τη βρετανική κοινωνική ιεραρχία, πρόκειται να πωληθούν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό.

Οι θαυμαστές της σειράς μπορούν να αποκτήσουν ένα αναμνηστικό από το δράμα εποχής που καθήλωσε σε έξι σεζόν και ταινίες μεγάλου μήκους εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, καθώς και κοστούμια που φορούσαν οι πρωταγωνιστές, έπιπλα που κόσμησαν την αρχοντική κατοικία, ακόμη και το οικογενειακό αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια των γυρισμάτων. Ανάμεσα σε αυτά, το φόρεμα που φορούσε η Dame Maggie Smith, ως Violet Crawley, είναι ένα από τα κορυφαία αντικείμενα της δημοπρασίας, ενώ το νυφικό της Lady Mary Crawley, τα σατέν παπούτσια της και ένα μπουκέτο από κρίνα θα βγουν στην ηλεκτρονική δημοπρασία του οίκου Bonhams.

Στην ηλεκτρονική δημοπρασία του οίκου Bonhams θα βγουν και το νυφικό της Lady Mary Crawley μαζί με τα σατέν παπούτσια της και ένα μπουκέτο από κρίνα. Φωτ.: Carnival Films, via Bonhams
Το μπλε φόρεμα που φορούσε η Lady Sybil στο 4ο επεισόδιο του πρώτου κύκλου της σειράς, επίσης δημοπρατείται. Φωτ.: Carnival Films, via Bonhams

Το οικογενειακό αυτοκίνητο των Granthams, ένα Sunbeam Saloon του 1925, το οποίο σύμφωνα με τον οίκο Bonhams είναι ένα από τα περίπου 45 οχήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, έχει εκτιμώμενη τιμή πώλησης από 25.000 έως 35.000 στερλίνες. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεύτερη σεζόν και χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις επόμενες, καθώς και στις ταινίες. Ακόμα και το χαρακτηριστικό καμπανάκι από την αίθουσα των υπηρετών και ένα μεγάλο τραπέζι τραπεζαρίας από πεύκο σε στυλ 18ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε στην πέμπτη σεζόν για την αίθουσα των υπηρετών βρίσκονται μεταξύ των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν, όπως και στολές των υπηρετών και υπηρετριών και το χαρακτηριστικό ασημένιο ρολόι τσέπης του μπάτλερ.

Ανάμεσα στα αντικείμενα συγκαταλέγεται επίσης ένα σενάριο της πρώτης σεζόν υπογεγραμμένο από ηθοποιούς του καστ, που εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 600-800 στερλίνες.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Together for Short Lives, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει παιδιά με απειλητικές για τη ζωή τους παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Το φόρεμα και το παλτό που φορούσε η Elizabeth McGovern έχει εκτιμώμενη τιμή πώλησης 2.000 με 3.000 στερλίνες. Φωτ.: Carnival Films, via Bonhams
Το δρύινο έπιπλο που κοσμούσε την τραπεζαρία του προσωπικού βγαίνει επίσης σε δημοπρασία. Φωτ.: Carnival Films, via Bonhams
Το οικογενειακό αυτοκίνητο των Granthams, ένα Sunbeam Saloon του 1925, έχει εκτιμώμενη τιμή πώλησης από 25.000 έως 35.000 στερλίνες. Φωτ.: Carnival Films, via Bonhams

Όπως δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς Gareth Neame, «Ο κόσμος του “Downton Abbey” είναι αγαπητός παγκοσμίως για την πλούσια, κλασική αφήγηση. Αυτά τα εμβληματικά σκηνικά αντικείμενα κατέχουν ξεχωριστή θέση σε αυτή την ιστορία και είμαστε περήφανοι που τα βλέπουμε να βοηθούν στην υποστήριξη του σπουδαίου έργου του ιδρύματος Together for Short Lives».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Downton Abbey» μπήκε στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως η τηλεοπτική σειρά του 2011 με τις περισσότερες κριτικές στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, μπήκε στην ιστορία των βραβείων Primetime Emmy, αποσπώντας συνολικά 27 υποψηφιότητες, περισσότερες από κάθε άλλη διεθνή τηλεοπτική σειρά.  Ήταν η τηλεοπτική σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση τόσο στο ITV όσο και στο PBS, και στη συνέχεια έγινε η πιο επιτυχημένη βρετανική δραματική σειρά εποχής μετά την τηλεοπτική σειρά του 1981 «Brideshead Revisited».

Με πληροφορίες από Guardian

