Λούβρο: Μεγάλη ανακαίνιση €800 εκατ. ετοιμάζει ο Μακρόν – Νέα αίθουσα για τη Μόνα Λίζα

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη ανακαίνιση, το Μουσείο του Λούβρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: ουρές που μετατρέπουν την επίσκεψη σε «δοκιμασία αντοχής», διαρροές από τη γυάλινη πυραμίδα και επικίνδυνες διακυμάνσεις θερμοκρασίας που απειλούν έργα τέχνης.

Η διευθύντρια Λοράνς ντε Καρ ζήτησε με επιστολή επείγουσες παρεμβάσεις, καθώς οι επισκέπτες ξεπερνούν πλέον τα 8 εκατομμύρια τον χρόνο – διπλάσιο αριθμό από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Λίγες μέρες μετά, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης ύψους €800 εκατομμυρίων για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

νέα ανατολική είσοδο για μείωση των ουρών

υπόγεια αίθουσα αποκλειστικά για τη Μόνα Λίζα, με χωρητικότητα χιλιάδων επισκεπτών

εκσυγχρονισμό υποδομών θέρμανσης/ψύξης και χώρων υγιεινής

Ο Μακρόν φιλοδοξεί να οδηγήσει το Λούβρο σε νέο «αναγεννησιακό κύμα», αυξάνοντας την επισκεψιμότητα έως και 12 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Ωστόσο, τα οικονομικά προκαλούν ανησυχία, αφού το μουσείο κατέγραψε καθαρά έσοδα μόλις €19 εκατ. το 2024.

Εργαζόμενοι και συνδικάτα προειδοποιούν ότι η εξάρτηση από υψηλά εισιτήρια και πλούσιους δωρητές κινδυνεύει να μετατρέψει το Λούβρο σε «μουσείο για τους πλούσιους».

