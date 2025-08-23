ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Λούβρο: Μεγάλη ανακαίνιση €800 εκατ. ετοιμάζει ο Μακρόν – Νέα αίθουσα για τη Μόνα Λίζα

Νέα είσοδος, υπόγεια αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και μέτρα για μείωση των ουρών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λούβρο: Μεγάλη ανακαίνιση €800 εκατ. ετοιμάζει ο Μακρόν – Νέα αίθουσα για τη Μόνα Λίζα Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη ανακαίνιση, το Μουσείο του Λούβρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: ουρές που μετατρέπουν την επίσκεψη σε «δοκιμασία αντοχής», διαρροές από τη γυάλινη πυραμίδα και επικίνδυνες διακυμάνσεις θερμοκρασίας που απειλούν έργα τέχνης.

Η διευθύντρια Λοράνς ντε Καρ ζήτησε με επιστολή επείγουσες παρεμβάσεις, καθώς οι επισκέπτες ξεπερνούν πλέον τα 8 εκατομμύρια τον χρόνο – διπλάσιο αριθμό από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Λίγες μέρες μετά, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης ύψους €800 εκατομμυρίων για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

  • νέα ανατολική είσοδο για μείωση των ουρών
  • υπόγεια αίθουσα αποκλειστικά για τη Μόνα Λίζα, με χωρητικότητα χιλιάδων επισκεπτών
  • εκσυγχρονισμό υποδομών θέρμανσης/ψύξης και χώρων υγιεινής

Ο Μακρόν φιλοδοξεί να οδηγήσει το Λούβρο σε νέο «αναγεννησιακό κύμα», αυξάνοντας την επισκεψιμότητα έως και 12 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Ωστόσο, τα οικονομικά προκαλούν ανησυχία, αφού το μουσείο κατέγραψε καθαρά έσοδα μόλις €19 εκατ. το 2024.

Εργαζόμενοι και συνδικάτα προειδοποιούν ότι η εξάρτηση από υψηλά εισιτήρια και πλούσιους δωρητές κινδυνεύει να μετατρέψει το Λούβρο σε «μουσείο για τους πλούσιους».

Με πληροφορίες από Financial Times

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καταστρέφουν οι τουρίστες την Ευρώπη; Γιατί οι ντόπιοι αποκηρύσσουν τον υπερτουρισμό;

Διεθνή / Καταστρέφουν οι τουρίστες την Ευρώπη; Γιατί οι ντόπιοι αποκηρύσσουν τον υπερτουρισμό;

Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον υπερτουρισμό και πώς εξηγείται το φαινόμενο; Πώς (και αν) επιχειρούν να το αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις και πώς οι τοπικές κοινωνίες;
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοστούμια και αναμνηστικά του «Downton Abbey» βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό

Πολιτισμός / Κοστούμια και αναμνηστικά του «Downton Abbey» βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό

Από μια τραπεζαρία σε στυλ 18ου αιώνα και την εντυπωσιακή τουαλέτα της Μάγκι Σμιθ μέχρι το ασημένιο ρολόι του μπάτλερ, τα αναμνηστικά αντικείμενα θα προσφερθούν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει παιδιά με απειλητικές για τη ζωή τους παθήσεις και τις οικογένειές τους
LIFO NEWSROOM
Τρόμος, Ιμπρεσιονισμός και 5 αριστουργήματα του παρελθόντος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Έχει συμβεί ξανά τον Αύγουστο; Μάλλον όχι. 13 ταινίες από αύριο στα σινεμά της πόλης

Οι νέες ταινίες του Ζακ Κρέγκερ και των Ελληνοαυστραλών αδερφών Φιλίππου, η ωραιότατη έκπληξη που μας επιφύλασσε ο Σεντρίκ Κλαπίς και πέντε μεγάλες δόξες σε επανέκδοση κάνουν τον προγραμματισμό των θεατών σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Πολιτισμός / Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Ο βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τον ρόλο του ως General Zod στις ταινίες Superman, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών - Η καριέρα του περιλαμβάνει περισσότερες από 60 ταινίες και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Πολιτισμός / Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Από την πρώτη κινηματογραφική εξόρμηση του πράκτορα 007 στη θριλερική διαδικασία εκλογής νέου Πάπα στο «Κονκλάβιο» κι από τη δοκιμασμένη χιτσκοκική συνταγή του «Man who knew too Much» στην συναρπαστική αγωνιστική δράση του «F1: The Movie», μερικές επιλογές για όσους αποφάσισαν να περάσουν την αργία στο Κλεινόν Άστυ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Πολιτισμός / Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Στον Ναό Αγίου Γεωργίου Πραστειάς καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού στον προαύλιο χώρο, ενώ στο Κάστρο Βολισσού, ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης 
LIFO NEWSROOM
 
 