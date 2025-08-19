Αττική: 21 έργα πολιτισμού έως το 2027 - Ποια μνημεία αφορούν σε Αθήνα, Ελευσίνα και Λαύριο 

Με 21 μεγάλα έργα και δράσεις που θα αναδείξουν το πολιτιστικό απόθεμα του Λεκανοπεδίου, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Αττικής προχωρούν στην υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Πολιτισμού (ΟΧΕ), συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ «Αττική 2021-2027».

Η συμφωνία υπεγράφη από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και αφορά έργα σε τρεις κομβικούς πολιτιστικούς πόλους της Αττικής: την Αθήνα, την Ελευσίνα και το Λαύριο. Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση των υποδομών, αλλά και η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στην Αττική.

Εργα πολιτισμού στην Αττική

Μεταξύ των παρεμβάσεων που δρομολογούνται περιλαμβάνονται:

η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης με νέες χρήσεις,

έργα ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπείου και του Λυκείου του Αριστοτέλη,

η αποκατάσταση του πυρόπληκτου νεοκλασικού της Σταδίου 47 και η μετατροπή του σε Θεατρικό Μουσείο,

η αναπαλαίωση διατηρητέων κτηρίων στην Πλάκα και η μετατροπή τους σε πολιτιστικούς χώρους,

η πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας «Ακροπόλ».

Παράλληλα, έργα προβλέπονται και εκτός πρωτεύουσας, με παρεμβάσεις σε σημαντικά μνημεία όπως η Ιερά Μονή Δαφνίου, οι αρχαιολογικοί χώροι Ελευσίνας και Ραμνούντα και ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στα Μέγαρα.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι τα έργα «αναβαθμίζουν το πολιτιστικό αποτύπωμα της Αττικής και ενισχύουν την πολιτιστική εξωστρέφεια του Λεκανοπεδίου», υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην επιμήκυνση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε ότι η Περιφέρεια είναι «η πρώτη στην Ελλάδα που αξιοποιεί τους πόρους του ΕΣΠΑ για μια ολιστική ανάδειξη του πολιτιστικού της πλούτου», κάνοντας λόγο για νέο υπόδειγμα ανάπτυξης με άξονα τον πολιτισμό και τον θεματικό τουρισμό.

