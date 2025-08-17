«Behemoth!»: Ο Πέδρο Πασκάλ σε τελικές συζητήσεις για μία ακόμη φιλόδοξη παραγωγή

Μετά από μία εξαιρετική χρονιά που περιλάμβανε υποψηφιότητα για Emmy και συμμετοχή σε ταινία της Marvel Studios, ο Πέδρο Πασκάλ δείχνει ασταμάτητος.

Ο Χιλιανός ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Behemoth!» της Searchlight Pictures, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τόνι Γκιλρόι. Παρότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, πηγές κοντά στην παραγωγή αναφέρουν ότι ο Πασκάλ είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να αναλάβει τον ρόλο και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν θετικά.

Οι λεπτομέρειες για την πλοκή παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει ότι η ιστορία θα περιστρέφεται γύρω από έναν τσελίστα. Η παραγωγή θα έχει επίσης τη συμμετοχή της Σάνε Βόλενμπεργκ. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο στο Λος Άντζελες, ενώ οι ημερομηνίες κυκλοφορίας θα ανακοινωθούν αργότερα.

Το καλοκαίρι του Πασκάλ ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο, με εμφανίσεις στις ταινίες της A24 «Materialists» της Σελίν Σονγκ και «Eddington» του Άρι Άστερ, καθώς και στο «Fantastic Four: First Steps» της Marvel. Όλα τα έργα έτυχαν θερμής υποδοχής από τους κριτικούς: η ρομαντική κομεντί της Σονγκ σημείωσε το τρίτο καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της A24, ενώ το «Fantastic Four: First Steps» είχε το υψηλότερο άνοιγμα για φέτος ταινία της Marvel, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση του κινηματογραφικού σύμπαντος.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας ταινίας των Avengers, η οποία θα κυκλοφορήσει το 2026. Σκηνοθετημένη από τα αδέρφια Ρούσο, η ταινία «Avengers: Doomsday» διαθέτει ένα αστέρι χολιγουντιανό καστ, μεταξύ των οποίων οι Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston), Πολ Ραντ (Paul Rudd) και Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan).

Παράλληλα, μέσα στον επόμενο χρόνο, ο Πασκάλ θα επιστρέψει στον ρόλο του Din Djarin για το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ