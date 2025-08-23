Πνιγμός 4χρονης σε πισίνα στους Παξούς: Ποινική δίωξη στους γονείς και τον παππού του παιδιού

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς της 4χρονης που εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής νεκρή σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε. Η βίλα είναι κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.

Οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης θα απολογηθούν τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου.

Πνιγμός 4χρονης σε πισίνα στους Παξούς: Πώς συνέβη η τραγωδία

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.

