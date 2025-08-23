ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αίγυπτος: Έκθεση με θησαυρούς της αρχαιότητας που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου

Πρόκειται για εντυπωσιακά ευρήματα που ανασύρθηκαν από τον Κόλπο του Αμπού Κιρ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αίγυπτος: Έκθεση με θησαυρούς της αρχαιότητας που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου Facebook Twitter
Αγάλματα που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου εκτίθενται στην έκθεση «Μυστικά της Βυθισμένης Πόλης» / AA Photo
0

Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου παρουσίασε έκθεση με σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου.

Πρόκειται για «υποθαλάσσιους» θησαυρούς, όπως σπάνια αγάλματα, κεραμικά και κοσμήματα, που έγινε γνωστό ότι ανασυρθήκαν προ ολίγων ημερών και αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό που άνθισε πριν από χιλιάδες χρόνια στην Αίγυπτο.

Στο Εθνικό Μουσείο της Αλεξάνδρειας, ο Υπουργός Τουρισμού Σαρίφ Φάθι και ο Περιφερειάρχης Αλεξάνδρειας Άχμεντ Χάλεντ εγκαινίασαν την αρχαιολογική έκθεση με τίτλο «Μυστικά της Βυθισμένης Πόλης», παρουσία εκπροσώπων αιγυπτιακών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το πρακτορείο Anadolu.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Μοχάμεντ Ισμαήλ Χάλεντ, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται προσωρινή έκθεση αφιερωμένη στις υποθαλάσσιες αρχαιότητες, η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες.

Αίγυπτος: Έκθεση με θησαυρούς της αρχαιότητας που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου Facebook Twitter


Παράλληλα, σημείωσε ότι η έκθεση περιλαμβάνει 86 σπάνια ευρήματα από διάφορες τοποθεσίες της περιφέρειας.

Η έκθεση παρουσιάζει μια συλλογή αντικειμένων που ανασύρθηκαν από τον Κόλπο του Αμπού Κιρ στη βόρεια Αίγυπτο από το 2000 και μετά, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας, καθώς και ευρήματα από τα βυθισμένα «Βασιλικά Ανάκτορα» κάτω από τα νερά του αρχαίου λιμανιού της Αλεξάνδρειας.

Αίγυπτος: Έκθεση με θησαυρούς της αρχαιότητας που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου Facebook Twitter
Αγάλματα που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου εκτίθενται στην έκθεση «Μυστικά της Βυθισμένης Πόλης» / AA Photo


Η έκθεση περιλαμβάνει μια επιμελημένη επιλογή αντικειμένων που ανασύρθηκαν από τα βάθη της Μεσογείου, όπως σπάνια αγάλματα, κεραμικά και κοσμήματα, τα οποία αντανακλούν πολιτισμούς που άκμασαν πριν από χιλιάδες χρόνια στις πλέον βυθισμένες μεσογειακές πόλεις.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αίγυπτος πρόκειται να ανακτήσει αρκετά ακόμη βυθισμένα ευρήματα από τη Μεσόγειο, στο λιμάνι του Αμπού Κιρ, στα βόρεια της χώρας, εντός των επόμενων ημερών.

Με πληροφορίες από Daily Sabah

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοστούμια και αναμνηστικά του «Downton Abbey» βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό

Πολιτισμός / Κοστούμια και αναμνηστικά του «Downton Abbey» βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό

Από μια τραπεζαρία σε στυλ 18ου αιώνα και την εντυπωσιακή τουαλέτα της Μάγκι Σμιθ μέχρι το ασημένιο ρολόι του μπάτλερ, τα αναμνηστικά αντικείμενα θα προσφερθούν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει παιδιά με απειλητικές για τη ζωή τους παθήσεις και τις οικογένειές τους
LIFO NEWSROOM
Τρόμος, Ιμπρεσιονισμός και 5 αριστουργήματα του παρελθόντος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Έχει συμβεί ξανά τον Αύγουστο; Μάλλον όχι. 13 ταινίες από αύριο στα σινεμά της πόλης

Οι νέες ταινίες του Ζακ Κρέγκερ και των Ελληνοαυστραλών αδερφών Φιλίππου, η ωραιότατη έκπληξη που μας επιφύλασσε ο Σεντρίκ Κλαπίς και πέντε μεγάλες δόξες σε επανέκδοση κάνουν τον προγραμματισμό των θεατών σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Πολιτισμός / Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Ο βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τον ρόλο του ως General Zod στις ταινίες Superman, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών - Η καριέρα του περιλαμβάνει περισσότερες από 60 ταινίες και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Πολιτισμός / Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Από την πρώτη κινηματογραφική εξόρμηση του πράκτορα 007 στη θριλερική διαδικασία εκλογής νέου Πάπα στο «Κονκλάβιο» κι από τη δοκιμασμένη χιτσκοκική συνταγή του «Man who knew too Much» στην συναρπαστική αγωνιστική δράση του «F1: The Movie», μερικές επιλογές για όσους αποφάσισαν να περάσουν την αργία στο Κλεινόν Άστυ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 