Έλεν Μίρεν: «Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας»

Η 80χρονη Μίρεν πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στο πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό The Thursday Murder Club, δίπλα στον πρώην 007 Πιρς Μπρόσναν, όπου υποδύεται μια συνταξιούχο κατάσκοπο

Φωτογραφία: EPA
Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να ενσαρκώνεται από άνδρα ηθοποιό, πιστεύει η Έλεν Μίρεν, δηλώνοντας πάντως πως η ίδια είναι «φανατική φεμινίστρια».

Σε νέα συνέντευξή της στο Saga Magazine, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε: «Δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα. Δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι ο Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι διαφορετικό».

Η Amazon MGM Studios θα αναλάβει την παραγωγή της νέας ταινίας του κατασκοπευτικού franchise, με τον δημιουργό του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ, να γράφει το σενάριο του 26ου κατά σειρά φιλμ. Η εταιρεία παραγωγής είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μια «φρέσκια» εκδοχή της σειράς ταινιών, διατηρώντας όμως την «κληρονομιά» του εμβληματικού χαρακτήρα.

Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν, που πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες Μποντ -από το GoldenEye (1995) έως το Die Another Day (2002)- δήλωσε στο ίδιο περιοδικό ότι συμφωνεί πως ο ρόλος πρέπει να παραμείνει ανδρικός και πως ανυπομονεί «να δει μια νέα ζωντάνια και ενέργεια στον χαρακτήρα».

Η Μίρεν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η ιδέα του Τζέιμς Μποντ «γεννήθηκε μέσα από βαθύ σεξισμό», προσθέτοντας όμως ότι οι γυναίκες ήταν πάντα «εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι» των ιστοριών γύρω από τις μυστικές υπηρεσίες.

Δεν είναι οι πρώτοι ηθοποιοί που εκφράζουν αντίθεση στην ιδέα μιας γυναίκας Μποντ. Τον περασμένο Μάιο, στο Φεστιβάλ Καννών, η Χάλι Μπέρι -συμπρωταγωνίστρια του Μπρόσναν στο Die Another Day- είχε δηλώσει: «Το 2025 είναι ωραίο να λέμε “ας είναι γυναίκα”, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το σωστό».

Το franchise του Τζέιμς Μποντ βρισκόταν υπό τον έλεγχο της οικογένειας Μπρόκολι για περισσότερα από 60 χρόνια. Ωστόσο, οι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Ουίλσον πούλησαν νωρίτερα φέτος τα δικαιώματα δημιουργικού ελέγχου στην Amazon, σε συμφωνία που εκτιμάται ότι ανήλθε στο 1 δισ. δολάρια (760 εκατ. λίρες).

Η συζήτηση για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ παραμένει έντονη, με τους Βρετανούς ηθοποιούς Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Τζέιμς Νόρτον να θεωρούνται φαβορί. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για την επόμενη ταινία.

Με πληροφορίες από BBC

