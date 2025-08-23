Παξοί: Πώς συνέβη η τραγωδία με την 4χρονη που πνίγηκε σε πισίνα βίλας

Ένα κοριτσάκι 4 ετών βρέθηκε νεκρό μέσα σε πισίνα βίλας στους Παξούς, αφού διέφυγε από την προσοχή των γονιών του.

Το παιδί ήταν το μοναδικό της οικογένειας, με καταγωγή από την Αλβανία, που ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και αρκετά χρόνια.

Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του κοριτσιού βρίσκονται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Παξοί: Πώς συνέβη η τραγωδία με την 4χρονη

Περίπου στις 3 μ.μ., το παιδάκι βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.