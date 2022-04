Θέατρο, εικαστικά, μουσική: Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις στην Αθήνα μέχρι το τέλος της άνοιξης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

16o Comicdom Con Athens

Για τρεις ημέρες το κέντρο της Αθήνας γεμίζει κόμικς. Από τις 15 έως τις 17/4 το Comicdom Con Athens θα παρουσιάσει τη δέκατη έκτη έκδοσή του στην Ελληνοαμερικανική Ένωση όπου παραδοσιακά φιλοξενούνται τα τελευταία χρόνια οι εκθέσεις του φεστιβάλ, τα πάνελ, τα workshops, οι προβολές και τα events, π.χ. η απονομή των ελληνικών βραβείων κόμικς και ο διαγωνισμός cosplay. Για λόγους ασφαλείας τα καταστήματα κόμικς, οι εκδόσεις και οι εκατό και πλέον δημιουργοί –το σύνολο σχεδόν της ελληνικής σκηνής– που θα παρουσιάσουν τις νέες δουλειές τους έχουν μεταφερθεί στον υπαίθριο χώρο της πλατείας Κλαυθμώνος.

Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τρεις διεθνείς εκθέσεις. Η κεντρική έκθεση έχει τίτλο «Ο θρύλος της Wonder Woman» και γιορτάζει τα ογδόντα χρόνια από την εμφάνισης της πιο εμβληματικής σούπερ ηρωίδας στην ιστορία των κόμικς. Η δεύτερη παρουσιάζει έντεκα μετανάστες και πρόσφυγες από το Τσαντ, τη Γουατεμάλα, την Τζαμάικα, το Καζακστάν, τη Λιθουανία, το Μεξικό, τη Μιανμάρ, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και την Υεμένη, που ζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από δέκα ιστορίες εξετάζουν θέματα όπως η φυλή, η θρησκεία, η τάξη, η εκπαιδευτική ανισότητα, η συστηματική εκτόπιση, οι διακρίσεις, η ψυχική υγεία, η αναπηρία και ο ακτιβισμός. Στην τρίτη έκθεση, που έχει τίτλο «The Window Comics Project», καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη καλούνται να σχεδιάσουν σε μία σελίδα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον τους. Φέτος το Comicdom Con τιμά τον Έλληνα σκιτσογράφο Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη, ο οποίος επιμελήθηκε το εικαστικό της φετινής διοργάνωσης, ενώ μεταξύ των διεθνών προσκεκλημένων είναι και ο Κροάτης Esad Ribic΄, σχεδιαστής τίτλων κυρίως της Marvel Comics.

15-17/4, Ελληνοαμερικανική Ένωση & πλ. Κλαυθμώνος

ADD Festival

To Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ξεκινάει με χορευτική διάθεση φέτος, με το ΑDD Festival στις 27 και 28/5. Μετά από τρία χρόνια απουσίας και δύο χρόνια πανδημίας το μεγάλο φεστιβάλ που διοργανώνει η ομάδα του six d.o.g.s επανέρχεται και γεμίζει τη βιομηχανική αποθήκη της Πειραιώς 260 με ηλεκτρονικούς ήχους. Για πρώτη φορά γίνεται διήμερο και προσκαλεί πάνω από 40 ονόματα της σύγχρονης παγκόσμιας χορευτικής σκηνής σε τρεις εξωτερικές και εσωτερικές σκηνές. Φέτος θα έχει συνολική διάρκεια 32 ώρες, οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 7 το απόγευμα και η μουσική θα σταματήσει στις 11 το επόμενο πρωί. Τα ονόματα που φιλοξενεί είναι για άλλη μια φορά από τα πιο αγαπημένα του ελληνικού κοινού. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν σημαντικοί παραγωγοί και μουσικοί διεθνώς όπως ο Ancient Methods, ο DJ Shadow, o Egyptian Lover, o Floating Points, ο Pangaea, ο Pantha du Prince, οι I Hate Models, o Ben Klock κ.ά. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα μπορούσε να αρχίσει καλύτερα.

27-29/5, ADD Festival, Πειραιώς 260, εισιτήριο: από €49

12ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου

Το ΦΠΚΑ, ο αγαπημένος θεσμός της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, επιστρέφει στις αίθουσες της Ταινιοθήκης από τις 26/5 έως και τις 15/6, φιλοδοξώντας να αναδείξει ό,τι πιο φρέσκο και ρηξικέλευθο συμβαίνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η δωδέκατη διοργάνωση του φεστιβάλ θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στις δύο χειμερινές αίθουσες της Ταινιοθήκης και στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο, ενώ επιλεγμένα προγράμματά του θα παρουσιαστούν και online, στη διεύθυνση online.tainiothiki.gr. Το φετινό εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα, εκτός από το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα με ταινίες από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, περιλαμβάνει αφιερώματα σε σπουδαίους σκηνοθέτες και την ενότητα «Αποκατεστημένες και υπέροχες».

Εκτός από το αφιέρωμα στο έργο του Τζορτζ Στίβενς, που σφράγισε τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, υπήρξε πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ Σκηνοθεσίας, το οποίο κέρδισε για τις ταινίες Μια θέση στον ήλιο το 1951 και Ο Γίγας το 1956, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια αναδρομή στο έργο του Γιόνας Μέκας, του Λιθουανού σκηνοθέτη που θεωρείται ο «νονός» του αμερικανικού αβανγκάρντ κινηματογράφου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν επίσης έργα της Mπαμπέτ Μανγκόλτ, Γαλλίδας φωτογράφου και σκηνοθέτιδας, φίλης του Γιόνας Μέκας, που ξεκίνησε ως διευθύντρια φωτογραφίας σε πειραματικά φιλμ, με πιο γνωστά αυτά της Σαντάλ Ακερμάν (Ζαν Ντιλμάν) και της Ιβόν Ράινερ (Ζωές των περφόρμερ). Τέλος, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα τιμήσει τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο (1935-2012) με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από τον αιφνίδιο θάνατό του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Η άλλη θάλασσα, προβάλλοντας μερικά από τα αριστουργήματά του.

26/5-15/6, δείτε το πρόγραμμα στο www.tainiothiki.gr

ΜΟΥΣΙΚΗ

Grouper

Από τις πιο σημαντικές μουσικοσυνθέτριες της γενιάς της, η Αμερικανίδα Liz Harris, αλλιώς Grouper, δραστηριοποιείται στην ανεξάρτητη σκηνή της Αμερικής από τις αρχές των ’00s, με το ψυχεδελικό «Dragging a dead deer up a hill» που κυκλοφόρησε το 2008 να εδραιώνει τη θέση της εκεί. Είναι, επίσης, πολυγραφότατη, αφού έχει κυκλοφορήσει πάνω από 12 άλμπουμ και αξιόλογες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Xiu Xiu, Tiny Vipers (Mirrorring), Roy Montgomery, The Bug και Lawrence English. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, τo «Shade» (2021), που περιλαμβάνει τραγούδια που ηχογραφήθηκαν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου της single «Unclean Mind», αποθεώθηκε από τους κριτικούς. Την εμφάνισή της στην Αθήνα πλαισιώνει ο Πάνος Αλεξιάδης.

28/4, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», είσοδος: €17-24

Efterklang

Για να παρουσιάσουν τον νέο τους δίσκο, που έχει τίτλο «Windflowers», οι Δανοί Efterklang θα κάνουν μια στάση στη χώρα μας στο πλαίσιο της περιοδείας τους που ξεκίνησε πέρσι τον Οκτώβριο. Φυσικά, δεν θα περιοριστούν σε αυτό το άλμπουμ αλλά θα πουν αγαπημένα τραγούδια απ’ όλη τους τη δισκογραφία, πιστοί στο ύφος της chamber pop που εκπροσωπούν. Έγραψαν το νέο άλμπουμ τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με αυτό σηματοδοτούν την επιστροφή στις ρίζες τους. Στην ίδια σκηνή θα εμφανιστούν οι No Clear Mind και ο Plàsi.

30/4, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: €17-25

Boy Harsher

Με ένα αριστουργηματικό άλμπουμ θα εμφανιστούν οι Boy Harsher στην Αθήνα. Το «Runner» αποτελεί την τρίτη επίσημη κυκλοφορία τους και το σάουντρακ της ομώνυμης ταινίας που γύρισαν οι ίδιοι. Το synth pop ντουέτο των Jae Matthews και August Muller κάνει μουσική από το 2014 και γρήγορα έγινε από τα αγαπημένα του ελληνικού κοινού ήδη από τις πρώτες εμφανίσεις τους στη χώρα μας. Τη συναυλία τους θα ανοίξει το industrial γκρουπ των Hide από το Σικάγο.

17/5, Lunar Space Athens, Πειραιώς 260, Ταύρος, εισιτήρια: €20-23

Dead Can Dance

Η προηγούμενη φορά που ήρθαν στη χώρα μας η Lisa Gerrard και ο Brendan Perry ήταν το 2019, πραγματοποιώντας μια συναρπαστική συναυλία στο Ηρώδειο. Αυτήν τη φορά οι Dead Can Dance επιλέγουν να εμφανιστούν στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ για μια ξεχωριστή ακουστική εμπειρία που στόχο έχει να αναδείξει τον πλούσιο και μοναδικό ήχο του γκρουπ. Θα παρουσιάσουν ένα best of από το σύνολο της σαραντάχρονης καριέρας τους, ξεκινώντας από το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 1984, έτσι ο θεατής μπορεί να ακούσει πώς εξελίχθηκαν ως γκρουπ όλα αυτά τα χρόνια. Η Lisa Gerrard, μάλιστα, βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της, παραμένοντας μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της γενιάς της.

19/5, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: €37-100

Ιmany

H Ιmany, γνωστή από επιτυχίες όπως το «Don’t be so shy» και το «You will never know», έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου θα τη συνοδεύουν οκτώ τσέλο. Η παράσταση έχει τον τίτλο «Voodoo Cello» και είναι βασισμένη στην τελευταία της ομώνυμη δισκογραφική δουλειά. Πρόκειται για ένα μοναδικό κοντσέρτο για φωνή και έγχορδα. Παράλληλα, θα ερμηνεύσει κλασικά τραγούδια των Nina Simone, Radiohead, Cat Stevens, Donna Summer, Madonna, Ed Sheeran και Bob Marley σε ένα εκλεκτικό πρόγραμμα χωρίς προκαταλήψεις.

27/5, αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εισιτήρια: €13-70

Xenakis Alive

Ο Ιάννης Ξενάκης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και διανοητές του εικοστού αιώνα και με διαφορά ο πιο επιδραστικός συνθέτης ελληνικής καταγωγής. Το 2022, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του στη Βραΐλα της Ρουμανίας, θα γίνουν επετειακές εκδηλώσεις για το έργο του σε όλο τον κόσμο. Η Στέγη, πιστή στην αρχή της να συμμετέχει σε επετειακές εκδηλώσεις μόνο κοιτάζοντας προς το μέλλον, θα αναθέσει σε μουσικούς της πειραματικής και ηλεκτρονικής σκηνής να ετοιμάσουν ηχητικές συνθέσεις και περφόρμανς που θα μεταφράζουν την πολύπλευρη ενέργεια του Ξενάκη στους ήχους του αύριο. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το έργο του συνεχίζει να εμπνέει νέους μουσικούς και ότι πολλοί από αυτούς δεν προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο της «νέας μουσικής» αλλά από την πιο πειραματική, underground, ηλεκτρονική σκηνή.

25/5, 20:00, σε χώρους εκτός Στέγης

Kristin Hersh

Μία από τις επιδραστικότερες γυναίκες μουσικούς, η Kristin Hersh, έρχεται στην Αθήνα για μια σόλο εμφάνιση, χωρίς το ιστορικό γκρουπ της Throwing Muses που σχηματίστηκαν το 1981 και είχαν μια πετυχημένη διαδρομή μέχρι και τη δεκαετία του ’90. Το συγκρότημα συνεχίζει να είναι ενεργό μέχρι σήμερα και το τελευταίο τους άλμπουμ «Sun Racket» κυκλοφόρησε το 2020. Το 1994 η Hersh αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα το 1994. Συνολικά έχει κυκλοφορήσει πάνω από είκοσι άλμπουμ μόνη της, με τους Throwing Muses και με side-project της όπως οι 50 Foot Wave, ενώ έχει διαπρέψει και ως συγγραφέας με το βραβευμένο Rat Girl. Τον Μάιο του 2021 εκδόθηκε το τελευταίο της βιβλίο, το Seeing Sideways, μια εξιστόρηση της εμπειρίας της ανατροφής των τεσσάρων παιδιών της εν μέσω περιοδειών. Μαζί της ο Fred Abong.

24/5, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, Γκάζι, εισιτήριο: από €18

Μια ελληνική ψυχή

Με αφορμή την επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση του ζωγράφου και σκηνογράφου John Craxton (1922-2009) το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνει μια μεγάλη έκθεση με ενενήντα έργα του, πολλά από αυτά άγνωστα, προερχόμενα κυρίως από το Craxton Estate, τα οποία καλύπτουν όλες τις περιόδους της σταδιοδρομίας του καλλιτέχνη: χαρακτικά, σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα. Φιλοξενεί επίσης την εντυπωσιακών διαστάσεων ταπισερί «Τοπίο με στοιχεία της φύσης» που δημιούργησε στο Εδιμβούργο, εμπνευσμένη από την παραδοσιακή κρητική υφαντουργία, η οποία συνοψίζει την αγάπη του για τον ελληνικό κόσμο. Το φως, η ζωή και τα τοπία της Ελλάδας αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και το κυρίαρχο θέμα στην τέχνη του Craxton από την άφιξή του στην Ελλάδα το 1946 μέχρι και το τέλος της ζωής του.

Έως 11/9, «John Craxton - Μια ελληνική ψυχή», Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1, Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-18:00, Πέμ. 10:00-00:00, Κυρ. 10:00-16:00

Γαϊτανάκι, Πόρος 1954.Λάδι σε μουσαμά, 54 × 59,7 εκ. Craxton Estate

Βυρωνικός κώδιξ

Η Λυδία Βενιέρη ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας τη δημιουργία μιας σειράς ζωγραφικών έργων σε χαρτί με θέμα τη ζωή του λόρδου Βύρωνα («George Gordon Byron, 1788-1824»). Η σειρά αυτή τη συνεπήρε τόσο ώστε μέχρι το 2017 δημιούργησε πάνω από 720 έργα. Το σύνολό τους ονομάστηκε από την ίδια την καλλιτέχνιδα «Βυρωνικός Κώδιξ» και στην ουσία αποτελεί τη δική της εκδοχή στοιχείων και συνθηκών που αποτελούν τα κλειδιά προσέγγισης της ζωής, του έργου, των θέσεων, του αγώνα και του τέλους του Βύρωνα. Πρόκειται για ένα μωσαϊκό που, εκτός από μια πλήρη εικαστική πρόταση της δημιουργού του, συνιστά ένα ζωγραφικό αφήγημα τόσο πυκνό, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κόμικ ή σε μια ταινία για μια προσωπικότητα της παγκόσμιας διανόησης και λογοτεχνίας που συνδέθηκε μοιραία, αλλά από επιλογή, με την Ελλάδα.

Έως τις 8/5, Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, πλ. Αυδή, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

Digital Art, A New World

Η έκθεση «Digital art, a new world», που παρουσιάζει τη δουλειά είκοσι οκτώ καλλιτεχνών και πάνω από ογδόντα έργα τέχνης, είναι αφιερωμένη στην ψηφιακή τέχνη και περιλαμβάνει ψηφιακά κολάζ, βίντεο, animation, έργα επαυξημένης πραγματικότητας, φωτογραφία, εγκαταστάσεις και ψηφιακή μουσική. Σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλει την ευρεία χρήση ψηφιακών μέσων στην τέχνη σήμερα, τη μεταβολή στην αισθητική και παρουσίαση που συντελείται λόγω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δύο διαλέξεις με θέμα την ψηφιακή τέχνη, τις νευροεπιστήμες και τη χρήση της τεχνολογίας των NFTs στην τέχνη σήμερα.

5-15/5, The European Centre/Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74, Πλάκα, Τετ.-Κυρ. 12:00-19:00

Brice Marden

Στο πλαίσιο της σειράς εκθέσεων «Θεϊκοί Διάλογοι» το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσκαλεί φέτος τον Αμερικανό καλλιτέχνη Brice Marden να παρουσιάσει το έργο του, που ανοίγει διάλογο με επιλεγμένες αρχαιότητες από τις μόνιμες συλλογές του μουσείου. Η έκθεση με τίτλο «Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα» θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Σταθάτου και θα διαρκέσει από τις 20/5 έως τις 29/8. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση του σημαντικού καλλιτέχνη στην Ελλάδα, η οποία διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε στενή συνεργασία με τον ίδιο και τον επιμελητή και εικαστικό Δημήτριο Αντωνίτση. Ο Marden, που διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής του και έχει στο ενεργητικό του μια πορεία εξήντα ετών, εξακολουθεί να συναρπάζει με την απλότητά του. Το έργο του αντλεί από τη μακρά ιστορία της τέχνης, συνδυάζοντας στοιχεία τόσο από τον μινιμαλισμό και τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό όσο και από την αρχαία καλλιγραφία και την ποίηση. Τα τελευταία πενήντα χρόνια εμπνέεται από το ελληνικό τοπίο και την ελληνική αρχαιότητα, περίπου από το 1971, οπότε ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μαγεύτηκε από το ελληνικό φως και αγόρασε το πρώτο σπίτι του στην Ύδρα μαζί με τη σύζυγό του Έλεν, που είναι επίσης ζωγράφος. Η καθαρότητα του υδραίικου τοπίου έχει επηρεάσει βαθιά τον Marden, ο οποίος παρατηρεί τη φύση και δημιουργεί. Η έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα περιλαμβάνει έργα από όλο το εύρος της δουλειάς του καλλιτέχνη, που αποκαλύπτουν τον συντονισμό του με τη μεταφυσική της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς. Ζωγραφικοί πίνακες, σχέδια, σημειωματάρια που φανερώνουν την οξεία παρατηρητικότητα και τη σπάνια αφαιρετική του ματιά, καλώντας ταυτόχρονα τον θεατή να αποκωδικοποιήσει το εικαστικό λεξιλόγιο αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη.

20/5-29/8, «Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα», Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4

ΕΚΘΕΣΗ

68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Η άνοιξη φέρνει για άλλη μια φορά τη χαρά των λουλουδιών και των αρωμάτων στην Κηφισιά, σε έναν θεσμό που γεννήθηκε το 1937. Η Ανθοκομική Έκθεση του δήμου Κηφισιάς είναι η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη στον χώρο της ελληνικής ανθοκομίας, ένα σημαντικό εμπορικό γεγονός που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, επαγγελματίες και ερασιτέχνες λάτρεις του πράσινου και των λουλουδιών. Εκτός από φυτά κάθε είδους, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν και προϊόντα ανθοκομίας και κηπουρικής, καθώς και συμβουλές από ειδικούς. Η 68η Ανθοκομική Έκθεση θα φιλοξενηθεί από τις 27/4 έως τις 15/5 στο Άλσος Κηφισιάς «Δημήτρης Ζωμόπουλος».

27/4-15/5, άλσος Κηφισιάς «Δημήτρης Ζωμόπουλος»

ΧΟΡΟΣ

Spring Forward

Το Spring Forward, η μεγάλη γιορτή του σύγχρονου χορού, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Ελευσίνα, σε συνδιοργάνωση των φορέων 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και DAN.C.CE UNITIVA και του μεγαλύτερου δικτύου σύγχρονου χορού Aerowaves, παρουσιάζοντας μια πλούσια επετειακή έκδοση δέκα χρόνων. Από την Πέμπτη 28/4 έως την Κυριακή 1/5 η πόλη της Ελευσίνας θα αποτελέσει το διεθνές κέντρο του σύγχρονου χορού, φιλοξενώντας είκοσι πέντε παραστάσεις σε μοναδικούς χώρους της πόλης με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 χορογράφων και χορευτών από την Ευρώπη και την Ασία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον 150 και πλέον επαγγελματιών του χώρου αλλά και των φαν της σύγχρονης δημιουργίας. Το πρόγραμμα του Spring Forward θα περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις παραστάσεις χορού που θα μας ταξιδέψουν σε δεκαέξι χώρες (Ιαπωνία, Ταϊβάν, Κορέα, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ολλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ελβετία, Ισπανία, Ελλάδα, Αρμενία, Ρουμανία, Ουγγαρία), μετατρέποντας την Ελευσίνα σε τόπο μιας σπουδαίας διεθνούς συνάντησης και ανταλλαγής ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης, στους επισκέπτες της καθώς και στους δημιουργούς από την Ευρώπη και την Ασία. Η φετινή διοργάνωση έχει ως κύριο στόχο να ανοίξει έναν διάλογο ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, να στηρίξει ενεργά νέους και ανερχόμενους χορογράφους και να καλλιεργήσει ένα νέο κοινό για τον χορό. Το φεστιβάλ θα ρίξει αυλαία την 1η Μαΐου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας με μια εντυπωσιακή παράσταση, το Gran Bolero, σε μια νέα εκδοχή για δώδεκα χορευτές στην οποία θα συμμετέχουν ντόπιοι ερασιτέχνες χορευτές, σε χορογραφία του Ισπανού Jesús Rubio Gamo, ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που έχει αναδείξει το Aerowaves.

Spring Forward, φεστιβάλ χορού στην Ελευσίνα. 28/4-1/5, αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ

New Creation

Στο Νιτερόι, στο νοτιοανατολικό άκρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, η ομάδα χορού Grupo de Rua του Bruno Beltrão προσπαθεί να κατανοήσει τον βίαιο κόσμο που την περιβάλλει. Οι χορευτές απαντούν μέσα από την τέχνη τους στην κυβέρνηση Μπολσονάρο και στις πρακτικές της. Ανανεωτής της σκηνής του χιπ-χοπ με παγκόσμια αναγνώριση, ο Beltrão αφουγκράζεται τους έντονους κραδασμούς στην πολιτική ζωή της πατρίδας του και τους μεταφράζει σε οριακό σωματικό παλμό. Εμπλουτίζοντας τη διαλεκτική του urban dance με τις αρχές του σύγχρονου χορού, παραδίδει έργα υψηλής ενέργειας και χορευτικής δεξιοτεχνίας, ικανά να τον χαρακτηρίσουν William Forsythe του χιπ-χοπ. Η νέα του χορογραφία επιβεβαιώνει πως το να μένεις σε κίνηση είναι συνειδητή πολιτική πράξη.

29 & 30/4, Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, 20:30

ΘΕΑΤΡΟ

Ματωμένα Χώματα

Ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα μυθιστορήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 424.000 αντίτυπα και 107 επανεκδόσεις ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Θα παρουσιάζεται από τις 25/5, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη και με πρωταγωνιστές τους Κώστα Καζάκο, Μιχάλη Σαράντη και Αντίνοο Αλμπάνη, με αφορμή την επέτειο εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η ζωή του Μικρασιάτη Μανώλη Αξιώτη μεταφέρεται στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Με έντονο το στοιχείο της μνήμης και μέσα από μια έντονη αλληλουχία αφηγήσεων και σκηνών, ο θεατής παρακολουθεί τη ζωή του ήρωα από το ήρεμο χωριό Κιρκιντζέ μέχρι τα απάνθρωπα τάγματα εργασίας Αμελέ Ταμπουρού, το σκληρό μέτωπο του Αφιόν Καραχισάρ και το προσφυγικό ταξίδι στην Ελλάδα. «Θηρίο είν’ ο άνθρωπος», μονολογεί ο ήρωας, για να περιγράψει όχι μόνο πόσα μπορεί να αντέξει αλλά και πόσα φριχτά μπορεί να κάνει.

Δίπλα στους τρεις πρωταγωνιστές εμφανίζονται οι ηθοποιοί Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία Νεφέλη Δούκα, Τζένη Κόλλια, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη, Ευθύμης Ξυπολιτάς, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης και Aντώνης Χρήστου, ενώ ζωντανά θα παίζουν οι μουσικοί Αθηνόδωρος Καρκαφίρης και Βαγγέλης Παρασκευαΐδης.

29/4/-31/5, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Φράνκενσταϊν

Ο βικτοριανός μύθος του Φράνκενσταϊν, του δημιουργού που έπλασε το ανθρωπόμορφο κτήνος, φέρνει τη Λένα Κιτσοπούλου στη σκηνή της Στέγης. Ρομαντισμός, μηδενισμός, ευγονική και ανελέητη σάτιρα με πηγή έμπνευσης το μυθιστόρημα Φράνκενσταϊν ή ο σύγχρονος Προμηθέας που έγραψε το 1820, σε ηλικία δεκαεννέα ετών, η Μέρι Σέλεϊ, στοιχειώνοντας για πάντα την παγκόσμια λογοτεχνία με την περιπέτεια ενός γιατρού και ανατόμου που συλλέγει ανθρώπινα μέλη, κατασκευάζει ένα ανθρωπόμορφο πλάσμα και του δίνει ζωή με τη δύναμη του ηλεκτρισμού. Ο νεαρός επιστήμονας Βίκτορ Φράνκενσταϊν, σαν άλλος Προμηθέας, φτιάχνει ζωή μέσα από τον θάνατο και τιμωρείται ανελέητα για την πράξη του αυτή. Η Λένα Κιτσοπούλου αντλεί την πρώτη ύλη από το εμβληματικό μυθιστόρημα τρόμου για να μιλήσει για τα τέρατα της σημερινής καθημερινότητας, για τη μοναξιά, για τον ναρκισσισμό, για την απελπισία, για τη βία, για τους σταρ δολοφόνους, για τους ηθικούς αυτουργούς που θεωρούνται αθώοι και για τον χαμένο παράδεισο της νιότης. Πάνω απ’ όλα, μιλάει για τη φύση της δημιουργίας, πάντα με αχαλίνωτο σαρκασμό και έναν ατρόμητο θίασο που μας φέρνει όλους αντιμέτωπους με το «Τέρας», και κάθε τέρας.

15/5-10/6, Κεντρική Σκηνή Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, Τετ.-Κυρ. 20:30

ΣΙΝΕΜΑ

Βληχή

Η νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο Βληχή, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ «The Artist on the Composer», θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, συνοδεία μουσικών συνόλων, στις 6, 7 και 8 Μαΐου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας κινηματογραφικός δημιουργός, αποδεχόμενος την πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη, υπέγραψε την παραγωγή, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της μικρού μήκους ταινίας, η οποία γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Έμα Στόουν και τον διακεκριμένο Γάλλο ηθοποιό Νταμιάν Μπονάρ. Το έργο θα παρουσιάζεται πάντα με συνοδεία μουσικών συνόλων. Η μουσική της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ.Σ. Μπαχ, Κνουτ Νίστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερμηνεύσουν ζωντανά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος οι σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο), Γου Γουέι (σενγκ), το κουαρτέτο «Μαρία Κάλλας» και η Χορωδία της ΕΡΤ.

6, 7, 8/5, «Βληχή», του Γιώργου Λάνθιμου με συνοδεία μουσικών συνόλων στη Λυρική Σκηνή, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ

Η Έμα Στόουν φωτογραφημένη από τον Γιώργο Λάνθιμο.

