ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Τζο Κάροφ, σχεδιαστής του εμβληματικού λογότυπου «007» του Τζέιμς Μποντ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών

Ο Κάροφ σχεδίασε το εμβληματικό λογότυπο του πράκτορα 007 και ήταν υπεύθυνος για μερικά από τα πιο εμβληματικά πόστερ του Χόλιγουντ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Τζο Κάροφ, σχεδιαστής του εμβληματικού λογότυπου του Τζέιμς Μποντ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών Facebook Twitter
Ο Τζο Κάροφ/Φωτογραφία: Turner Classic Movies
0

Ο διακεκριμένος Αμερικανός γραφίστας Τζο Κάροφ πέθανε σε ηλικία 103 ετών.

Ο θάνατός του – μόλις μία μέρα πριν από τα 104α γενέθλιά του – επιβεβαιώθηκε από τους γιους του, Πίτερ και Μάικλ, στην εφημερίδα The New York Times την Κυριακή.

Έγινε περισσότερο γνωστός για τον σχεδιασμό του εμβληματικού λογοτύπου 007 για το franchise της ταινίας Τζέιμς Μποντ – ένα λογότυπο που εμφανίζεται σε όλα τα πόστερ και το μάρκετινγκ των ταινιών 007 – όπου ο αριθμός επτά μετατρέπεται σε όπλο.

Ο Τζο Κάροφ, σχεδιαστής του εμβληματικού λογότυπου του Τζέιμς Μποντ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών Facebook Twitter

Ο Κάροφ πληρώθηκε μόνο 300 δολάρια για το λογότυπο του Τζέιμς Μποντ το 1963, χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον ποτέ δεν αναφέρθηκε στα credits των ταινιών και δεν έλαβε ποσοστά από τα αντικείμενα που πουλήθηκαν.

Ωστόσο, οι τότε παραγωγοί των ταινιών Bond, Barbara Broccoli και Michael G. Wilson, του πρόσφεραν ένα ρολόι Omega με χαραγμένο το λογότυπο 007 για τα 100ά του γενέθλια.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1921 στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Κάροφ ήταν επίσης υπεύθυνος για μερικά από τα πιο εμβληματικά πόστερ του Χόλιγουντ.

Μεταξύ αυτών ήταν τα West Side Story, Last Tango In Paris, Manhattan, Cabaret και Rollerball. Ήταν επίσης υπεύθυνος για το σχεδιασμό των τίτλων έναρξης των ταινιών A Bridge Too Far του Richard Attenborough και The Last Temptation of Christ του Martin Scorsese.

Ο Τζο Κάροφ, σχεδιαστής του εμβληματικού λογότυπου του Τζέιμς Μποντ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών Facebook Twitter

Ο Τζο Κάροφ, σχεδιαστής του εμβληματικού λογότυπου του Τζέιμς Μποντ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών Facebook Twitter

Ο Κάροφ αποσύρθηκε το 2006. Η σύζυγός του, Phyllis, με την οποία ήταν παντρεμένος για 81 χρόνια, πέθανε νωρίτερα φέτος σε ηλικία 101 ετών. 

Με πληροφορίες από euronews.com 

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Πολιτισμός / Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Ο βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τον ρόλο του ως General Zod στις ταινίες Superman, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών - Η καριέρα του περιλαμβάνει περισσότερες από 60 ταινίες και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Πολιτισμός / Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Από την πρώτη κινηματογραφική εξόρμηση του πράκτορα 007 στη θριλερική διαδικασία εκλογής νέου Πάπα στο «Κονκλάβιο» κι από τη δοκιμασμένη χιτσκοκική συνταγή του «Man who knew too Much» στην συναρπαστική αγωνιστική δράση του «F1: The Movie», μερικές επιλογές για όσους αποφάσισαν να περάσουν την αργία στο Κλεινόν Άστυ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Πολιτισμός / Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Στον Ναό Αγίου Γεωργίου Πραστειάς καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού στον προαύλιο χώρο, ενώ στο Κάστρο Βολισσού, ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης 
LIFO NEWSROOM
Τι μάθαμε από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη podcast της Τέιλορ Σουίφτ στον Τράβις Κέλσι

Πολιτισμός / Τι μάθαμε από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη podcast της Τέιλορ Σουίφτ στον Τράβις Κέλσι

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια θεατές συντονίστηκαν ζωντανά για την εκπομπή, καθώς η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για τη σχέση της με τον Τράβις, τα «κρυμμένα στοιχεία» που ενσωματώνει στα τραγούδια της, αλλά και για την ενασχόλησή της με το... ψωμί
LIFO NEWSROOM
Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Οι επανεκδόσεις της πρώτης περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ, του «Dr. No», και του εξαιρετικού ψυχολογικού θρίλερ του Ρόμαν Πολάνσκι «The Tenant» ξεχωρίζουν εύκολα από το πρόγραμμα της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 