Μετά την ολοκλήρωση των μελετών αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογίας, υποδομών υποδοχής επισκεπτών, καθώς και μουσειολογικής και μουσειογραφικής για την έκθεση, συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο στερέωσης του περιβόλου του ταφικού μνημείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας – ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και από εθνικούς πόρους.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι «ο Τύμβος Καστά αποτελεί μνημείο εμβληματικό, μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας, που χρήζει ενιαίας ολιστικής προσέγγισης. Η ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξή του θα το καταστήσει επισκέψιμο, ενώ η κατασκευή του εκθεσιακού χώρου θα συμβάλει στη ρύθμιση της ροής των επισκεπτών και θα προσφέρει σύγχρονες υποδομές».

Η ίδια σημείωσε ότι στόχος είναι η διατήρηση του ιστορικού περιβάλλοντος του μνημείου, χωρίς νέες ορατές κατασκευές, αλλά και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ.

Υποδομές επισκεπτών και ΑμεΑ

Στο έργο περιλαμβάνονται διαδρομές περιμετρικά του Τύμβου, πλατώματα θέασης, χώρος στάθμευσης, ψηφιακές εφαρμογές και υποδομές εξυπηρέτησης, με στόχο την ολοκληρωμένη εμπειρία του μνημείου σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο της Αμφίπολης. Οι διαδρομές θα συνδέουν τον εκθεσιακό χώρο με το ταφικό μνημείο και τον Μακεδονικό Τάφο ΙΙΙ, που επίσης συντηρείται και αναδεικνύεται.

Εκθεσιακός χώρος Τύμβου Καστά

Ο εκθεσιακός χώρος, υπόσκαφος στο μεγαλύτερο τμήμα του, εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον και συνδέεται οργανικά με τις διαδρομές των επισκεπτών. Θα φιλοξενεί σημαντικά αρχιτεκτονικά μέλη που δεν μπορούν να επανατοποθετηθούν στο μνημείο, όπως η θύρα του ταφικού θαλάμου, τμήματα της ζωφόρου και των «Καρυατίδων».

Η έκθεση θα είναι προσβάσιμη σε όλους και θα αναπτύσσεται σε τρία τμήματα:

Αίθουσα 1: Ευρήματα σε προθήκες με πλήρως προσβάσιμες πληροφορίες.

Αίθουσα 2: Ψηφιακές εφαρμογές για εικονική διάδραση με το μνημείο.

Ανοικτή στοά: Θέα στον Τύμβο και τον μαρμάρινο περίβολο.

Στόχος της μόνιμης έκθεσης είναι να αναδείξει τον ιστορικό ρόλο του μνημείου και να ενισχύσει την εμπειρία του επισκέπτη, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαχείριση της επισκεψιμότητας.