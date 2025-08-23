Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σκληρός και αμετανόητος ο 40χρονος - Τα πρώτα λόγια στις Αρχές

Σκληρός και αμετανόητος είναι ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του.

Σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου, περίπου 200 μέτρα μακριά από το σπίτι του, εντοπίστηκε μετά από σχεδόν 24 ώρες αναζητήσεων, ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Οι Αρχές εντόπισαν τον άνδρα ξαπλωμένο στα χόρτα, μετά από αναφορές κατοίκων της περιοχής ότι έβλεπαν κάποιο άτομο να κρύβεται κάτω από τα δέντρα και να κινείται ύποπτα στο οικόπεδο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φορούσε διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε τη Δευτέρα, όταν δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του, τα οποία πιθανολογείται πως βρήκε σε κάδους απορριμμάτων.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του, δεν έφερε καμία αντίσταση στους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου και κρατείται ως τώρα. Μάλιστα, πηγές της αστυνομίας αναφέρουν ότι η στάση που κρατά στην ανάκριση του είναι σκληρή, χαρακτηρίζοντάς τον «αμετανόητο».

«Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», υπενθυμίζεται πως ήταν τα πρώτα λόγια του στους αστυνομικούς όταν τον εντόπισαν σύμφωνα με το taxydromos.gr, ενώ φέρεται να φώναζε και πως η 36χρονη τον απατούσε.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θέλω να του πω "ντροπή"»

Την ίδια ώρα η 18χρονη κόρη του ζευγαριού, μιλώντας στο taxydromos.gr αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς».

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου. Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω «ντροπή. Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο», ανέφερε σε κακή ψυχολογική κατάσταση η 18χρονη.

«Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδελφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας. Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς», κατέληξε.