Αλεξάνδρεια: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πόλη βυθισμένη εδώ και 2.000 χρόνια

Μεγάλη αρχαιολογική αποκάλυψη στην Αλεξάνδρεια: η Αίγυπτος έφερε στο φως τμήματα βυθισμένης πόλης που χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν κτίρια, αντικείμενα και αρχαίο λιμάνι, τα οποία βρέθηκαν στον κόλπο του Αμπού Κιρ.

Οι αιγυπτιακές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για προέκταση της αρχαίας πόλης Κάνωπος, που υπήρξε σπουδαίο κέντρο την περίοδο της Πτολεμαϊκής Δυναστείας (305–30 π.Χ.) αλλά και υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Με το πέρασμα των αιώνων, σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη, όπως και το γειτονικό λιμάνι της Ηράκλειας.

Την Πέμπτη, γερανοί ανέσυραν αγάλματα από τα βάθη, ενώ δύτες που τα ανέσυραν πανηγύριζαν στην ακτή. Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φάτι, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά ακόμα κάτω από το νερό, αλλά φέρνουμε στην επιφάνεια μόνο όσα πληρούν αυστηρά κριτήρια. Τα υπόλοιπα παραμένουν μέρος της βυθισμένης μας κληρονομιάς».

Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται:

κτήρια από ασβεστόλιθο που πιθανόν χρησιμοποιούνταν ως ναοί, κατοικίες και εμπορικά κέντρα,

δεξαμενές και λαξευμένες λίθινες δεξαμενές για νερό και ιχθυοκαλλιέργεια,

σπάνια αγάλματα βασιλικών μορφών και σφιγγών, συμπεριλαμβανομένης μιας σφίγγας με το όνομα του Ραμσή Β΄,

τμήματα αγαλμάτων που έχουν χαθεί, όπως ένα ακέφαλο Πτολεμαϊκό άγαλμα από γρανίτη και το μισό σώμα ενός Ρωμαίου ευγενή από μάρμαρο,

εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και γερανός λιμανιού, στον χώρο μιας αποβάθρας 125 μέτρων που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη βυζαντινή εποχή.

Η Αλεξάνδρεια, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου, φιλοξενεί αμέτρητα αρχαία μνημεία, όμως απειλείται από την ίδια θάλασσα που «κατάπιε» τον Κάνωπο και την Ηράκλεια. Η πόλη βυθίζεται κατά περισσότερο από 3 χιλιοστά τον χρόνο, ενώ η άνοδος της στάθμης λόγω της κλιματικής κρίσης απειλεί το μέλλον της.

Facebook Twitter φωτ.: Ministry of Tourism and Antiquities (Egypt) Facebook Twitter φωτ.: Ministry of Tourism and Antiquities (Egypt)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, το ένα τρίτο της Αλεξάνδρειας θα βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα ή θα είναι ακατοίκητο έως το 2050.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ανακαλύφθηκε αρχαίο αιγυπτιακό αποτύπωμα 4000 ετών