ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αλεξάνδρεια: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πόλη βυθισμένη εδώ και 2.000 χρόνια

Εντυπωσιακά ευρήματα από βυθισμένη πόλη στην Αλεξάνδρεια: αγάλματα, σφίγγες, αρχαία κτήρια και λιμάνι που συνδέεται με την Κάνωπο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αλεξάνδρεια: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πόλη βυθισμένη εδώ και 2.000 χρόνια Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Μεγάλη αρχαιολογική αποκάλυψη στην Αλεξάνδρεια: η Αίγυπτος έφερε στο φως τμήματα βυθισμένης πόλης που χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν κτίρια, αντικείμενα και αρχαίο λιμάνι, τα οποία βρέθηκαν στον κόλπο του Αμπού Κιρ.

Οι αιγυπτιακές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για προέκταση της αρχαίας πόλης Κάνωπος, που υπήρξε σπουδαίο κέντρο την περίοδο της Πτολεμαϊκής Δυναστείας (305–30 π.Χ.) αλλά και υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Με το πέρασμα των αιώνων, σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη, όπως και το γειτονικό λιμάνι της Ηράκλειας.

Την Πέμπτη, γερανοί ανέσυραν αγάλματα από τα βάθη, ενώ δύτες που τα ανέσυραν πανηγύριζαν στην ακτή. Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φάτι, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά ακόμα κάτω από το νερό, αλλά φέρνουμε στην επιφάνεια μόνο όσα πληρούν αυστηρά κριτήρια. Τα υπόλοιπα παραμένουν μέρος της βυθισμένης μας κληρονομιάς».

Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται:

  • κτήρια από ασβεστόλιθο που πιθανόν χρησιμοποιούνταν ως ναοί, κατοικίες και εμπορικά κέντρα,
  • δεξαμενές και λαξευμένες λίθινες δεξαμενές για νερό και ιχθυοκαλλιέργεια,
  • σπάνια αγάλματα βασιλικών μορφών και σφιγγών, συμπεριλαμβανομένης μιας σφίγγας με το όνομα του Ραμσή Β΄,
  • τμήματα αγαλμάτων που έχουν χαθεί, όπως ένα ακέφαλο Πτολεμαϊκό άγαλμα από γρανίτη και το μισό σώμα ενός Ρωμαίου ευγενή από μάρμαρο,
  • εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και γερανός λιμανιού, στον χώρο μιας αποβάθρας 125 μέτρων που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη βυζαντινή εποχή.

Η Αλεξάνδρεια, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου, φιλοξενεί αμέτρητα αρχαία μνημεία, όμως απειλείται από την ίδια θάλασσα που «κατάπιε» τον Κάνωπο και την Ηράκλεια. Η πόλη βυθίζεται κατά περισσότερο από 3 χιλιοστά τον χρόνο, ενώ η άνοδος της στάθμης λόγω της κλιματικής κρίσης απειλεί το μέλλον της.

Αλεξάνδρεια: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πόλη βυθισμένη εδώ και 2.000 χρόνια Facebook Twitter
φωτ.: Ministry of Tourism and Antiquities (Egypt)
Αλεξάνδρεια: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πόλη βυθισμένη εδώ και 2.000 χρόνια Facebook Twitter
φωτ.: Ministry of Tourism and Antiquities (Egypt)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, το ένα τρίτο της Αλεξάνδρειας θα βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα ή θα είναι ακατοίκητο έως το 2050.

Με πληροφορίες από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοστούμια και αναμνηστικά του «Downton Abbey» βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό

Πολιτισμός / Κοστούμια και αναμνηστικά του «Downton Abbey» βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό

Από μια τραπεζαρία σε στυλ 18ου αιώνα και την εντυπωσιακή τουαλέτα της Μάγκι Σμιθ μέχρι το ασημένιο ρολόι του μπάτλερ, τα αναμνηστικά αντικείμενα θα προσφερθούν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει παιδιά με απειλητικές για τη ζωή τους παθήσεις και τις οικογένειές τους
LIFO NEWSROOM
Τρόμος, Ιμπρεσιονισμός και 5 αριστουργήματα του παρελθόντος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Έχει συμβεί ξανά τον Αύγουστο; Μάλλον όχι. 13 ταινίες από αύριο στα σινεμά της πόλης

Οι νέες ταινίες του Ζακ Κρέγκερ και των Ελληνοαυστραλών αδερφών Φιλίππου, η ωραιότατη έκπληξη που μας επιφύλασσε ο Σεντρίκ Κλαπίς και πέντε μεγάλες δόξες σε επανέκδοση κάνουν τον προγραμματισμό των θεατών σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Πολιτισμός / Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Ο βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τον ρόλο του ως General Zod στις ταινίες Superman, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών - Η καριέρα του περιλαμβάνει περισσότερες από 60 ταινίες και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Πολιτισμός / Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Από την πρώτη κινηματογραφική εξόρμηση του πράκτορα 007 στη θριλερική διαδικασία εκλογής νέου Πάπα στο «Κονκλάβιο» κι από τη δοκιμασμένη χιτσκοκική συνταγή του «Man who knew too Much» στην συναρπαστική αγωνιστική δράση του «F1: The Movie», μερικές επιλογές για όσους αποφάσισαν να περάσουν την αργία στο Κλεινόν Άστυ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Πολιτισμός / Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Στον Ναό Αγίου Γεωργίου Πραστειάς καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού στον προαύλιο χώρο, ενώ στο Κάστρο Βολισσού, ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης 
LIFO NEWSROOM
 
 