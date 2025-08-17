ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών

Ο βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τον ρόλο του ως General Zod στις ταινίες Superman, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών - Η καριέρα του περιλαμβάνει περισσότερες από 60 ταινίες και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ

LifO Newsroom
Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο θρυλικός «Στρατηγός Ζοντ» του Superman, σε ηλικία 87 ετών
Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, μια σταθερή αξία του κινηματογράφου, γνωστός για τον ρόλο του ως ο κακός General Zod στις ταινίες Superman, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 60 ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ των οποίων τα «The Limey» και «The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert», πέθανε το πρωί της Κυριακής (17 Αυγούστου), όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να αγγίζει και να εμπνέει ανθρώπους για πολλά χρόνια ακόμα», δήλωσε η οικογένεια. «Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Σταμπ γεννήθηκε στο East End του Λονδίνου το 1938, γιος ενός μηχανικού σε ρυμουλκό πλοίο. Επιβίωσε από τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά το σχολείο ακολούθησε καριέρα στη διαφήμιση, όπου εργάστηκε για αρκετά χρόνια.

Αργότερα κέρδισε υποτροφία για την Ακαδημία Θεατρικής Τέχνης Webber Douglas και σύντομα συμμετείχε σε εθνική περιοδεία του θεατρικού έργου «The Long the Short and the Tall» του Willis Hall, μαζί με τον επίσης βρετανό ηθοποιό Μάικλ Κέιν. Οι δύο ηθοποιοί έφτασαν στο σημείο να συγκατοικήσουν και να κάνουν παρέα με τον διάσημο Πίτερ Ο’Τουλ.

Η πρώτη του εμφάνιση σε ταινία ήταν στα είκοσί του, ως ο τίτλος χαρακτήρας στην ιστορική περιπέτεια του 1962 «Billy Budd». Η ερμηνεία αυτή του απέφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ και αποτέλεσε τη μεγάλη του ευκαιρία.

Ακολούθησαν ρόλοι σε κλασικές ταινίες της δεκαετίας του ’60, όπως τα «Term of Trial» (δίπλα στον Λώρενς Ολίβιε), «The Collector», «Modesty Blaise», «Far from the Madding Crowd», «Teorema» και την πρώτη ταινία του Ken Loach, «Poor Cow».

Στην ταινία «Far from the Madding Crowd», ο Σταμπ πρωταγωνίστησε δίπλα στην πρώην σύντροφό του, την ηθοποιό Τζούλι Κρίστι. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 αποτέλεσαν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της χώρας. Ο Σταμπ ξεκίνησε να βγαίνει μαζί της αφού την είδε στο εξώφυλλο ενός περιοδικού να κρατά ένα υποπολυβόλο. Ήταν τόσο διάσημοι που αναφέρθηκαν και στο τραγούδι των Kinks, «Waterloo Sunset», με τα ψευδώνυμα «Terry and Julie».

Ο Σταμπ είχε και άλλες διάσημες σχέσεις εκείνη την εποχή, μεταξύ αυτών με την Τζιν Σρίμτον και τη Μπριζίτ Μπαρντό.

Με πληροφορίες από YahooNews

LIFO NEWSROOM
 
 