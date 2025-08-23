ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σμαραγδής για «Καποδίστρια»: Προσπαθούσα 8 χρόνια να κάνω αυτήν την ταινία

Συγκινημένος ο σκηνοθέτης - Το ντοκιμαντέρ-προπομπός της πολυαναμενόμενης ταινίας θα προβληθεί αύριο με ελεύθερη είσοδο

Με την παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή θα πραγματοποιηθεί η προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Αναφορά στον Ι. Καποδίστρια» την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 21:00.

Η προβολή θα γίνει στον χώρο του Ομίλου Αντισφαίρισης Κέρκυρας από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης.

Το ντοκιμαντέρ, που είναι προπομπός της πολυαναμενόμενης ταινίας «Καπόδιστριας» του Ιωάννη Σμαραγδή, αποτελεί μια συγκινητική αναφορά στη ζωή, το όραμα και την ανιδιοτελή προσφορά του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος σφράγισε με την πολιτική του δράση την πορεία του νεότερου ελληνικού κράτους.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Ναταλία Καποδίστρια, ενώ την παρουσίαση θα κάνει η Κορίνα Κομπολίτη, η οποία θα αναγνώσει και επιστολή του συγγραφέα-κριτικού κινηματογράφου, Μίμη Τσακωνιάτη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

«Το ντοκιμαντέρ αποτελεί προπομπό της ταινίας και δεν δείχνει απλώς πώς γυρίστηκε» δήλωσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Ο Καποδίστριας είναι σημερινός, επίκαιρος και ο κόσμος τον αισθάνεται κομμάτι του εαυτού του», πρόσθεσε.

«Προσπαθώ οκτώ χρόνια να κάνω αυτήν την ταινία και να αναδείξω τη μεγαλοσύνη αυτού του ανθρώπου γι’ αυτό σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος», κατέληξε.

 
 
