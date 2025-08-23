ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Μαράια Κάρεϊ θα λάβει τιμητική διάκριση στα MTV Video Music Awards 2025

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε το ντεμπούτο της ως ερμηνεύτρια στα VMAs με το «Emotions» το 1991

Φωτ. αρχείου Μαράια Κάρεϊ / EPA
Φωτ. αρχείου Μαράια Κάρεϊ / EPA
Η Μαράια Κάρεϊ θα λάβει τιμητική διάκριση στην τελετή των MTV Video Music Awards.

Την Πέμπτη τα MTV Video Music Awards ανακοίνωσαν ότι η Μαράια Κάρεϊ θα ερμηνεύσει ένα ποτ πουρί από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, και θα λάβει το βραβείο Video Vanguard, στη φετινή τελετή των VMAs που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Mε το βραβείο αυτό, αναγνωρίζεται η συμβολή και η επιρροή του καλλιτέχνη στα μουσικά βίντεο και την ποπ κουλτούρα.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες χρονιές η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στις Κέιτι Πέρι, Νίκι Μινάζ, Τζάνετ Τζάκσον, Σακίρα, Τζένιφερ Λόπεζ κ.ά.

Η Μαράια Κάρεϊ, έκανε το ντεμπούτο της ως ερμηνεύτρια στα VMAs με το «Emotions» το 1991.

Φέτος, είναι υποψήφια για το βραβείο Καλύτερο R&B Τραγούδι για το «Type Dangerous», ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει το 16ο άλμπουμ της καριέρας της «Here for It All», στις 26 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

