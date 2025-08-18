Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει γιατί ακύρωσε την τελευταία του ταινία The Movie Critic

Ο Κουέντιν Ταραντίνο μπορεί να έκανε πίσω από την ταινία που θα αποτελούσε τον αποχαιρετισμό του στη σκηνοθεσία, αλλά σίγουρα όχι λόγω φόβου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, που επρόκειτο να ολοκληρώσει την πολυετή καριέρα του με το The Movie Critic, μίλησε για την ακύρωση του πρότζεκτ σε συνέντευξή του στις 15 Αυγούστου στο podcast The Church of Tarantino. «Είναι λίγο τρελό να ακούς podcasts και όλους αυτούς τους ερασιτέχνες ψυχιάτρους να με ψυχαναλύουν, λες και ξέρουν τι λένε», δήλωσε ο Ταραντίνο, 62 ετών. «Για το τι συμβαίνει με μένα, για το πόσο φοβάμαι την 10η μου ταινία... ‘Θεέ μου, είναι τόσο ευάλωτος με την κληρονομιά του’».

Ο Ταραντίνο είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα αποσυρθεί μετά τη δέκατη ταινία του. Το 2023 είχε πει στο Deadline ότι το The Movie Critic θα διαδραματιζόταν στην Καλιφόρνια του 1977 και βασιζόταν σε έναν πραγματικό κριτικό κινηματογράφου που έγραφε «κριτικές ταινιών για ένα πορνογραφικό περιοδικό». Ο Μπραντ Πιτ - ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για τη συμμετοχή του στο Once Upon a Time... in Hollywood το 2019 - φημολογείτο πως θα πρωταγωνιστούσε.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι το σχέδιο ξεκίνησε ως μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων. Παρότι έμεινε ικανοποιημένος από το σενάριο, αργότερα αποφάσισε να το μετατρέψει σε ταινία: «Κανείς δεν το περιμένει αυτό το πράγμα, δηλαδή μπορώ να το κάνω όποτε θέλω. Είναι ήδη γραμμένο. Οπότε είπα, “ας μην το ξεκινήσω τώρα”. Μετά προσπάθησα να το γράψω ως ταινία, για να δω αν θα ήταν καλύτερο έτσι. Και σκέφτηκα: “Ναι, θα είναι ταινία”. Και μετά... δεν ήταν. Τράβηξα την πρίζα. Και ο λόγος που το έκανα είναι λίγο τρελός».

Στην πορεία της σχεδόν 40χρονης καριέρας του, ο Ταραντίνο έγινε εμβληματική μορφή του σινεμά με το εκρηκτικό νεο-νουάρ ύφος του, που συνδυάζει ωμή βία και έντονες αναφορές στην ποπ κουλτούρα. Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες του είναι τα Reservoir Dogs, Pulp Fiction, οι ταινίες Kill Bill και το Inglourious Basterds.

Γιατί ο Ταραντίνο δεν προχώρησε με το The Movie Critic

Όπως είπε στον οικοδεσπότη του podcast, Reverend Scott K., έβαλε στον εαυτό του μια «πρόκληση» με το θέμα του The Movie Critic, που τροφοδότησε το δημιουργικό του ενδιαφέρον: «Μπορώ να πάρω το πιο βαρετό επάγγελμα στον κόσμο και να το κάνω ενδιαφέρουσα ταινία; Ποιος θέλει να δει μια ταινία που λέγεται The Movie Critic; Αν καταφέρω να κάνω μια ταινία ή μια σειρά για κάποιον που βλέπει ταινίες και να είναι ενδιαφέρουσα, τότε αυτό είναι κατόρθωμα», είπε.

Παρότι θεωρεί ότι πέτυχε τον στόχο, παραδέχτηκε ότι η διαδικασία παραγωγής θύμιζε υπερβολικά το Once Upon a Time... in Hollywood, το οποίο επίσης διαδραματιζόταν στο Λος Άντζελες μιας περασμένης εποχής.

«Δεν ενθουσιαζόμουν ιδιαίτερα με την ιδέα να δραματοποιήσω αυτό που είχα γράψει στην προπαραγωγή. Δεν υπήρχε κάτι να ανακαλύψω, γιατί ήδη ήξερα πάνω-κάτω πώς να μετατρέψω το Λος Άντζελες σε παλιότερη εποχή. Ήταν υπερβολικά ίδιο με την τελευταία ταινία», εξήγησε.

Τα επόμενα σχέδια του Ταραντίνο

Όσο για το μέλλον, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι στα επόμενα πρότζεκτ του περιλαμβάνονται ένα θεατρικό έργο χωρίς τίτλο και το The Adventures of Cliff Booth –σίκουελ του Once Upon a Time... in Hollywood - το οποίο έχει γράψει ο ίδιος, ενώ έχει αναλάβει και συμπαραγωγός, με σκηνοθέτη τον Ντέιβιντ Φίντσερ και πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στον ομώνυμο ρόλο.

«Δεν θα είμαι κάθε μέρα στα γυρίσματα, αλλά θα βρίσκομαι εκεί αν με χρειαστούν», είπε ο Ταραντίνο, προσθέτοντας γελώντας: «Είναι λίγο σαν να έδωσα στον Ντέιβιντ ένα τεράστιο μυθιστόρημα γραμμένο σε μορφή σεναρίου και τώρα είναι δική του δουλειά».

Με πληροφορίες από USA Today

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΘΟΝΕΣ Ο Κουέντιν Ταραντίνο έγινε 62 χρονών – Ξαναβλέπουμε και τις 9 ταινίες του