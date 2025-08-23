ΔΙΕΘΝΗ
Δανιά: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του - Κρίθηκε ακατάλληλη γιατί την κακοποιούσε ο θετός πατέρας της

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων - Το βρέφος αναμένεται να μεταφερθεί σε ανάδοχη οικογένεια

Φωτ. η 18χρονη με την κόρη της στο νοσοκομείο της Δανίας / Guardian
Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί στη Δανία, μετά την είδηση πως οι Αρχές πήραν ένα νεογέννητο από τη μητέρα του, σε νοσοκομείο κοντά στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η 18χρονη Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ με καταγωγή από τη Γροιλανδία, κρίθηκε ακατάλληλη από τις Αρχές της Δανίας, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αιτιολογήσουν την πράξη τους, επικαλέστηκαν τεστ «γονικής ικανότητας», παρότι απαγορεύεται η χρήσης τους σε πολίτες με καταγωγή από τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ψυχολόγος έκρινε κατά τη διάρκεια των τεστ πως η 18χρονη είναι πιθανό να παραμελήσει το νεογέννητο, λόγω του τραύματος που υπέστη από την κακοποίηση που βίωσε όταν ήταν η ίδια παιδί.

Η Ιβάνα γέννησε την κόρη της στις 11 Αυγούστου, στο νοσοκομείο του Χβιντόβρε κοντά στην Κοπεγχάγη, όπου ζει με την οικογένειά της. Όπως καταγγέλλει, μία μόλις ώρα μετά τη γέννησή της, οι Αρχές της πήραν το μωρό και δεν την άφησαν ξανά να την πάρει αγκαλιά.

Μάλιστα, η κόρη της αναμένεται να μεταφερθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Η 18χρονη θα έχει το δικαίωμα να τη βλέπει δύο φορές τον μήνα, για δύο ώρες κάθε φορά, υπό επίβλεψη, μέχρι την έφεση που θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Τα τεστ «γονικής ικανότητας» (FKU) απαγορεύθηκαν για άτομα γροιλανδικής καταγωγής στις αρχές του έτους, έπειτα από χρόνια επικρίσεων ακτιβιστών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για ρατσιστικές μεθόδους, ακατάλληλες πολιτισμικά για ανθρώπους ινουίτ καταγωγής (ιθαγενείς). 

