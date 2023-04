Είκοσι και πλέον χρόνια, από τότε που εγκατέλειψε το Χόλιγουντ, ο φακός απαθανάτισε την Μπρίτζετ Φόντα σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση.

Η προηγούμενη φορά που εθεάθη, η Μπρίτζετ Φόντα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2022 αλλά ούτε και τότε ήταν αναγνωρίσιμη.

Η Μπρίτζετ Φόντα εθεάθη στο Λος Άντζελες την Μεγάλη Παρασκευή ενώ ψώνιζε, ωστόσο ελάχιστοι ήταν αυτοί που κατάλαβαν ποια ήταν.

Φωτ.: PageSix

Με casual look, ένα oversized λευκό πουλόβερ, μαύρο κάπρι παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια, η 59χρονη Μπρίτζετ Φόντα απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας σχεδόν δύο δεκαετίες.

Πριν από αυτή την τελευταία δημόσια εμφάνιση της, είχε φωτογραφηθεί στα 58α γενέθλιά της για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Φωτ.: PageSix

Η Μπρίτζετ Φόντα εγκατέλειψε από το Χόλιγουντ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μετά από ένα άσχημο αυτοκινητιστικό ατύχημα, στο οποίο υπέστη κάταγμα στην πλάτη.

Το 2003, παντρεύτηκε με τον πρώην frontman των Oingo Boingo, Ντάνι Έλφμαν, και ένα χρόνο αργότερα, απέκτησαν τον γιο τους Όλιβερ.

Φωτ.: PageSix

Ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός ρόλος της Μπρίτζετ Φόντα ήταν ως πρωταγωνίστρια στο θρίλερ του 1992 «Νέα γυναίκα μόνη ψάχνει». Αργότερα εμφανίστηκε στα «Νονός 3», «Singles», «Point of No Return», «It Could Happen to You» και «Jackie Brown». Ο τελευταίος της ρόλος ήταν το 2002 για μια τηλεταινία με τίτλο «Βασίλισσα του Χιονιού».

Η Μπρίτζετ Φόντα ανήκει στην ιστορική κινηματογραφικά οικογένεια με τον βραβευμένο με Όσκαρ παππού της, Χένρι Φόντα, τον πατέρα της Πίτερ Φόντα, επίσης ηθοποιό και την θεία της δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Τζέιν Φόντα.

Φωτ.: Imdb/ «Νέα γυναίκα μόνη ψάχνει»( 1992)

Με πληροφορίες του PageSix