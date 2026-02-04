«Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης» – Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσε νέο μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, που τιμάται στις 4 Φεβρουαρίου.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανήρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα στο Instagram, στον λογαριασμό The Prince and Princess of Wales.

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από την επίσκεψή της στο Royal Marsden Hospital στο Τσέλσι, τον Ιανουάριο του 2025.

Σε voiceover που συνοδεύει το βίντεο, η πριγκίπισσα Κέιτ ακούγεται να λέει: «Στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου, υποβάλλονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο προς την ανάρρωση. Ο καρκίνος αγγίζει τόσες πολλές ζωές - όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που βρίσκονται δίπλα τους».

«Όπως γνωρίζει όποιος έχει βιώσει αυτό το ταξίδι, δεν είναι γραμμικό. Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Αλλά και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης», συνέχισε.

«Η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι», κατέληξε η Κέιτ Μίντλετον.

Η αποκάλυψη της Κέιτ Μίντλετον για τη διάγνωσή της με καρκίνο

Τον Μάρτιο του 2024, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο και αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία της.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, δήλωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε ύφεση.

Η πριγκίπισσα Κέιτ έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις μετά τη θεραπεία, περιγράφοντας αυτή την περίοδο ως «πολύ, πολύ δύσκολη», κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο νοσοκομείο του Κόλτσεστερ τον Ιούλιο.

«Προσπαθείς να δείχνεις γενναία κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Όταν τελειώνει η θεραπεία, σκέφτεσαι: “Μπορώ να συνεχίσω, να επιστρέψω στην κανονική μου ζωή”, αλλά στην πραγματικότητα η φάση που ακολουθεί είναι πραγματικά πολύ δύσκολη», είπε τότε.

«Δεν είσαι πια απαραίτητα υπό τη συνεχή επίβλεψη της κλινικής ομάδας, αλλά ούτε μπορείς να λειτουργήσεις κανονικά στο σπίτι, όπως ίσως παλαιότερα. Κάποιος που θα σε βοηθήσει, θα σε καθοδηγήσει και θα σε στηρίξει σε αυτή τη φάση μετά τη θεραπεία είναι πραγματικά πολύτιμος. Πρέπει να βρεις τη νέα κανονικότητα και αυτό απαιτεί χρόνο… Είναι σαν τρενάκι του λούνα παρκ - δεν είναι ομαλό, όπως περιμένεις. Η πραγματικότητα είναι ότι περνάς δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από People